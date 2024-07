Los 15 productos más rebajados del Amazon Prime Day para cocina y hogar: freidoras, cafeteras, robot aspiradores...

Comienza el Amazon Prime Day de 2024, una oportunidad de conseguir los mejores descuentos en tan solo 48 horas. Desde el martes 16 de julio a las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas del miércoles 17 de julio, los productos más buscados llegarán a precios mínimos. Zapatillas, productos de Apple, relojes Garmin, altavoces, grandes packs ahorro y, una de las cosas más deseadas: las freidoras de aire.

Es el momento de ahorrar en uno de los electrodomésticos más usado de los últimos años y conseguir equipar tu hogar y cocina con todo lo que necesitas, por menos dinero.

Eso sí, estas ofertas son para todos aquellos que sean miembros Prime de Amazon, ya sea a través de la cuota mensual o anual. Si aún no lo eres, puedes unirte a la prueba gratuita de 30 días y disfrutar también de los descuentos.

Así son los descuentos de hogar y cocina en el Prime Day 2024

Con la freidora de aire Moulinex disfruta de unos resultados más crujientes con poco o sin aceite. Ofrece un rendimiento un 57% más rápido que un horno clásico, para preparar platos más saludables y llenos de sabor en cuestión de minutos. Un ahorro en la factura de la luz y la compra de aceite que no puedes dejar pasar.

Tiene una capacidad XXL con sus 6,5 L para obtener resultados rápidos cocinando dos alimentos diferentes que estarán listos al mismo tiempo para hasta a 8 personas.

Las dimensiones de la cubeta son de 19,5 x 20,5 x 24 cm.

Con el separador Flexcook extraíble y el modo Sincronización Inteligente, puedes cocinar dos comidas completas de una sola vez.

Tiene, además, 8 programas automáticos de cocción (patatas fritas, nuggets, pollo asado, pizza, carne, pescado, verduras, postre) para que las comidas salgan siempre perfectas con un sinfín de opciones de cocción.

Los robots aspiradores son otro de los productos más buscados para tener siempre la casa limpia sin ningún esfuerzo. Una tendencia que empezó con Roomba hace más de una década, una marca de iRobot que, aunque ahora tiene muchos competidores, sigue siendo sinónimo de calidad a la hora de aspirar toda la casa.

El modelo Essential que aspira y friega el suelo tiene un impresionante descuento de 40%, para conseguirlo por solo 179 euros durante el Prime Day. Uno de los precios más competitivos con los que conseguirás:

Un sistema de limpieza en cuatro fases con un cepillo especial para los bordes

Configuración rápida con el teléfono o Alexa

Programas de limpieza personalizados

Estación de carga muy pequeña y discreta y una duración de dos horas de batería

En el Amazon Prime Day también es una gran oportunidad para conseguir los productos que más usas a diario, en grandes cantidades y a precios reducidos. Una de las mejores formas de ahorrar y, también, de las más desconocidas.

Por eso, no pierdas la oportunidad de conseguir un pack de 18 toatillas Dodot para bebés.

Apropiadas para la piel delicada de un recién nacido, incluyendo culito, manos, pies y cara.

Testadas dermatológicamente y 0% de perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.

Eso sí, contienen materiales de origen vegetal.

Y, también para los nuevos papas, los pañales Dodot en todas las tallas están rebajados más de un 20% y permiten conseguir más de 100 pañales.

Estos pañales tienen una suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad

Sus tiras son suaves y transpirables, que se adaptan al contorno del bebé.

Además, tienen un indicador de humedad que cambia de color cuando el bebé se ha hecho pipí.

Para renovar la afeitadora o conseguir un producto que te sirva para todas tus necesidades, Prime Day también es tu día.

Philips ha rebajado más de 30 euros su recortadora y afeitadora eléctrica que funciona con batería, para darle un uso de hasta 45 minutos sin problema y hasta debajo del agua.

Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo con una tecnología que integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

El pack incluye dos cuchillas más de repuesto, un peine guía ajustable de 5 a 1 mm y un protector para la piel.

El Chromecast es el dispositivo esencial para convertir cualquier televisión en SmartTV y empezar a disfrutar de todo el entretenimiento de las plataformas sin tener que comprar una nueva televisión.

El modelo más nuevo de Google que se une a la televisión con HDMI, permite ver la televisión en 4K en cualquier hogar con Wifi.

Por eso, además de en tu propia casa, puedes llevarlo de vacaciones y viajarán contigo las contraseñas de todas las plataformas para que sigas accediendo a Netflix, HBO Max, Prime Video, YouTube...

Las sartenes de la gama Devil están fabricadas en aluminio forjado con un recubrimiento antiadherente Durit Protect Plus de alta calidad y libre de PFOA.

Su calidad permite cocinar con menos grasa y lo que es tan importante: que limpiarlas sea fácil, ya que no se pega casi nada ni siquiera con un uso frecuente. Son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y muy pronto se ve que se calientan muy rápido y mantienen una temperatura constante en toda la superficie.

Tienen un descuento del 56% lo que las coloca en un precio casi nunca visto en más de 5 años de historia.

No todas las planchas de vapor son iguales ni dan las mismas prestaciones, por lo que es importante fijarse en la calidad de la marca y la potencia del modelo.

La de Philips, con la aprobación de más de 4.000 valoraciones, sirve para llevar a cualquier rincón y planchar tanto vertical como horizontalmente.

Tiene una tecnología SmartFlow que permite presionarla contra la ropa sin riesgo de quemadura y tener vapor continuo automático para más rapidez.

Es la más vendida en su categoría y hoy tiene un precio que no deberíamos dejar pasar si pensamos disfrutar de la deliciosa fruta de verano con otras texturas, más frías y líquidas.

Porque un batido fresco y sano es de las mejores apuestas para tomar algo sano, refrescarse y quitar la sed.

Lleva cuchillas extraíbles de acero inoxidable que además de durar facilitan la limpieza.

Este robot de la línea Xiaomi Vacuum, aspira, friega y viene con un propio centro de limpieza donde se puede vaciar la bolsa hasta 60 veces.

Con una potente succión de 4000 Pa y una batería de 180 minutos, este robot también se conecta a tu teléfono.

Mapea todo tu hogar y facilita después controlarlo sin tener que vigilarlo ni preocuparte de que se quede atascado.

La marca COSORI es la número uno de ventas de AirFryers en España. Por eso, este modelo con 12 programas y capacidad para 6,4 L se ha convertido en el más vendido en el Amazon Prime Day.

Con la tecnología Dual Blaze, hace una doble calefacción que permite cocinar perfectamente los ingredientes mucho más rápidos. Un ahorro en tiempo y energía que podrás descubrir en su propia aplicación.

Con Wifi integrado, podrás ver todas las recetas que puedes realizar en la freidora: desde un pollo entero hasta productos congelados o tus propios dulces horneados.

Para un resultado igual, pero ocupando menos espacio en la cocina, COSORI también está promocionando su modelo Turbo Blaze, con 6 litros de capacidad y nueve modos de cocinado.

Afeitado apurado fácil con las 3 láminas flexibles de esta afeitadora eléctrica se adaptan con fluidez a los contornos faciales.

La tecnología AutoSense detecta y adapta la potencia a la densidad de la barba, capturando y cortando más pelo en cada afeitado.

Esta cafetera semiautomática de Create funciona con café molido y monodosis. Otra opción para conseguir el mejor café en casa.

Con un brazo doble de salida, puedes conseguir dos cafés en poco tiempo. También incluye vaporizador para calentar la leche como en el bar.

Aunque lo que más triunfa es su gran gama de colores para elegir y decorar la cocina.

Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo unos resultados más sanos.

Área de cocinado de 5,5 L para poder cocinar grandes cantidades de alimentos. 1700 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos.

Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros. Dispone de termostato para regular la temperatura desde 80 ºC hasta 200 ºC.

Más ofertas en Bricolaje

Otro imprescindible del hogar son las herramientas de impacto, como el taladro. Lejos han dejado ya los taladros de cable.

No obstante, si aún no has hecho el cambio a las herramientas de batería, esta oferta de Bosch es la oportunidad. Por menos de 90 euros, tendrás un taladro con dos baterías.

También con un descuento de 50 euros, esta lijadora funciona con cable y tiene un diámetro de 125 mm.

Esencial para cualquier proyecto de renovación, lo más destacado es su cómoda empuñadura y un elemento de aspiración que almacena el polvo directamente.

Así, ensuciarás menos y trabajarás más rápido.