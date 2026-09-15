El Amazon Prime Day ya tiene fecha y estas son las ofertas que ya debes tener en tu radar

Amazon ya ha puesto fecha al próximo Prime Day y será antes de lo que muchos compradores podrían esperar. La nueva edición de su gran evento de descuentos tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre, martes y miércoles, dos jornadas en las que los clientes Prime podrán encontrar ofertas en tecnología, hogar, belleza, pequeños electrodomésticos y otras de las categorías más populares de la plataforma.

La compañía volverá a concentrar buena parte de sus promociones durante estas 48 horas, por lo que conviene llegar preparado y tener localizados aquellos productos que pueden convertirse en los grandes protagonistas de la campaña. Y es que, si algo demuestra cada edición del Prime Day, es que algunos descuentos apenas necesitan unas horas para disparar las ventas.

Aunque todavía habrá que esperar para conocer todas las ofertas que Amazon tiene preparadas para octubre, la pasada edición ya dejó algunas pistas sobre qué productos despiertan mayor interés entre los compradores. Desde dispositivos tecnológicos hasta artículos para el hogar, algunos modelos consiguieron situarse entre los más vendidos durante el evento.

Cómo prepararse para el Prime Day de octubre y no perderse las mejores ofertas

Con las fechas ya confirmadas, es un buen momento para empezar a preparar la lista de compras.

Cómo prepararse para el Prime Day de octubre y no perderse las mejores ofertas / Cortesía aMAZON

Una de las claves pasa por identificar con antelación los productos que interesan y comprobar cuál es su precio habitual. De esta forma, será más sencillo saber si el descuento anunciado durante el Prime Day supone realmente una buena oportunidad.

También conviene guardar los artículos en la lista de deseos y permanecer atento a las ofertas desde primera hora, ya que algunas promociones pueden estar disponibles durante un tiempo limitado o contar con un número determinado de unidades.

Y, mientras Amazon desvela las ofertas de esta nueva edición, la selección de productos que más triunfaron en el último Prime Day puede servir como pista para saber qué artículos conviene tener en el radar.

Los productos más vendidos del último Prime Day que conviene tener en el radar

A continuación, repasamos algunos de los productos que más éxito tuvieron durante la pasada edición del Prime Day. Una selección que permite hacerse una idea de qué categorías y artículos despertaron mayor interés entre los compradores y que, quién sabe, si su stock llega al 6 y 7 de octubre para no aparecer bajo el cartel de 'sin stock'.

15 packs de toallitas Dodot Pure Aqua para cuidar la piel a la perfección

Si buscas unas toallitas suaves y respetuosas con la piel del bebé, las Dodot Pure Aqua son una opción que merece la pena tener en cuenta, especialmente si aprovechas este pack de 15 paquetes de 60 unidades. Su fórmula contiene un 99 % de agua, además de 0 % de alcohol y perfume, por lo que están pensadas incluso para pieles sensibles o reactivas.

A esto se suma un pH restaurador que ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel y una textura más gruesa y suave. Además, cuentan con el aval de dermatólogos de la Skin Health Alliance y los compradores destacan su capacidad para limpiar a fondo sin causar irritaciones.

Con más de 4.000 valoraciones sobresalientes, la Philips OneBlade 360 ya está rebajada

Recortar, perfilar y afeitar con un solo aparato resulta mucho más sencillo con la Philips OneBlade 360. Su principal atractivo está en una cuchilla que se inclina en todas las direcciones, adaptándose a las curvas del rostro para ofrecer mayor control y reducir el número de pasadas.

Además, alcanza hasta 12.000 movimientos por minuto, por lo que puede enfrentarse incluso al vello largo. Para completar el conjunto, incorpora un sistema de protección dual con revestimiento deslizante y puntas redondeadas que busca ofrecer un afeitado más cómodo. No sorprende que acumule más de 4.000 valoraciones sobresalientes.

Con más de 4.000 unidades vendidas en las últimas horas, la aspiradora sin cable que arrasa

Si estás buscando una aspiradora inalámbrica capaz de encargarse de la suciedad del día a día sin complicarte demasiado, esta VACTechPro V15 tiene varios argumentos a su favor. Su potencia de succión alcanza los 35 kPa, con dos niveles para adaptarse tanto a suelos duros como a alfombras.

Además, es un modelo 6 en 1 que puede convertirse en aspiradora de mano para limpiar sofás, coche o escaleras. Su batería es extraíble, incorpora un depósito de 1,5 litros y pesa 3,2 kg. También cuenta con filtro HEPA lavable capaz de retener hasta el 99,97 % de partículas microscópicas y dos filtros adicionales de repuesto.

Con más de 3.000 unidades vendidas, el pack de 140 cápsulas de Ariel PODS

Si quieres olvidarte de medir detergente en cada lavado, las cápsulas Ariel Todo En 1 PODS reúnen varias funciones en una sola dosis. Su fórmula está pensada para eliminar manchas, aportar frescor, mejorar la luminosidad y proteger las fibras, además de disolverse rápidamente incluso con agua fría.

La tecnología Cold Cleaning permite lavar eficazmente a bajas temperaturas, algo que puede ayudar a reducir el consumo energético asociado al calentamiento del agua. Y con 140 cápsulas repartidas en dos bolsas de 70, es un formato especialmente interesante para quienes buscan tener detergente suficiente para una buena temporada.

Con un 15 % de descuento, la funda para iPhone 18 Pro Max que roza las 70.000 valoraciones

Proteger un móvil que cuesta una cantidad importante no es precisamente algo que convenga dejar al azar. Esta funda de TOCOL apuesta por una estructura multicapa de TPU y esquinas reforzadas con airbags 360°, preparada para absorber caídas de hasta 4,6 metros.

Otro de sus grandes atractivos son sus potentes imanes MagSafe de 20 N, pensados para mantener una sujeción firme en soportes, carteras y cargadores magnéticos. También protege la cámara y la pantalla mediante bordes elevados y mantiene un diseño bastante delgado, con solo 1,2 mm de grosor. Todo ello con un 94 % de valoraciones sobresalientes.

El pack de 132 cápsulas de Fairy para conseguir una vajilla reluciente

Si quieres olvidarte de añadir diferentes productos al lavavajillas en cada lavado, este pack de Fairy Original puede ser justo lo que buscas. Cada cápsula combina líquido y polvo para combatir incluso la grasa más reseca y funciona también en programas cortos y con agua menos caliente.

Su fórmula incorpora detergente, sal y abrillantador en una sola cápsula, al tiempo que ayuda a proteger el cristal y la plata. Además, el 88 % de los compradores destaca su capacidad de limpieza, por lo que el formato de 132 unidades resulta especialmente interesante para tener suministro durante una buena temporada.

Con un 70 % de descuento, los auriculares de conducción ósea más solicitados de las últimas horas

Si no te gusta entrenar con los oídos completamente tapados, estos auriculares ZOVIMAX L6 Pro ofrecen una alternativa especialmente interesante. Su diseño de oreja abierta transmite el sonido mediante conducción ósea, permitiéndote escuchar música o llamadas mientras permaneces atento a lo que ocurre a tu alrededor.

Pesan solo 29 gramos y su diseño es compatible con gafas y casco. Además, incorporan Bluetooth 6.0, hasta 12 horas de batería y resistencia al agua IPX7, por lo que están pensados para acompañarte durante entrenamientos incluso con lluvia o sudor. Los compradores destacan tanto su comodidad como su calidad de sonido.

Rebajadas a 22 euros, las zapatillas minimalistas de Saguaro para sentirte casi descalzo

Si quieres probar el calzado barefoot, estas zapatillas de Saguaro son una alternativa que destaca especialmente por su precio. Su suela de caída cero busca imitar la sensación de caminar descalzo, mientras que la puntera ancha permite que los dedos tengan mayor libertad de movimiento.

Además, se pueden doblar 360 grados, lo que facilita tanto su transporte como su almacenamiento. El material ligero y transpirable ayuda a mantener los pies secos y la plantilla de PU es extraíble. Son válidas para actividades tan diferentes como senderismo, escalada, fitness, running o deportes acuáticos.

Con un 40 % de descuento, el Philips Lumea Serie 7000 para reducir el vello desde casa

Si quieres reducir el vello sin tener que recurrir continuamente a métodos tradicionales, el Philips Lumea Serie 7000 apuesta por la tecnología IPL para realizar el tratamiento desde casa. Su tecnología SmartPulse ha sido desarrollada por Philips tras más de 20 años de investigación y combina potencia, color y duración del pulso.

La marca señala que puede conseguir hasta 18 meses de piel sin vello y una reducción del 92 % después de tres sesiones. Además, la tecnología ha sido desarrollada con científicos y dermatólogos y probada en más de 3.000 mujeres. Ahora, con un 40 % de descuento, resulta todavía más interesante para quienes buscan una alternativa de uso doméstico.

Rebajadas a 17 euros, las barritas proteicas con 20 gramos de proteína

Si buscas un tentempié rico en proteínas para llevar contigo al gimnasio, al trabajo o simplemente tener a mano entre comidas, estas barritas Premier Protein son una opción interesante. Cada unidad aporta 20 gramos de proteína en solo 40 gramos y contiene apenas 0,7 gramos de azúcar.

Además, aportan unas 136 kcal por barrita y no contienen aceite de palma ni azúcares añadidos. El pack incluye 16 unidades con sabor Double Chocolate Cookie, un formato práctico para quienes cuidan sus macros o buscan una opción saciante después de entrenar.

El Oral-B iO 5 que lleva la limpieza dental un paso más allá

Si quieres mejorar tu rutina de higiene bucal, el Oral-B iO 5 combina un cabezal redondo inspirado en las herramientas utilizadas por dentistas con microvibraciones suaves para conseguir una limpieza más completa que con un cepillo manual.

Cuenta con cinco modos de cepillado, incluido uno para dientes sensibles y otro de blanqueamiento, además de un sensor de presión inteligente que indica si estás ejerciendo demasiada o poca fuerza. También puede conectarse a una aplicación para controlar el tiempo y la cobertura del cepillado, e incluso sincronizar los datos con Apple Health. El kit incluye funda magnética de viaje y soporte para recambios.

Con más de 600 unidades vendidas en las últimas horas, el pack de dos almohadas Utopia Bedding

Si últimamente no consigues dormir cómodamente, quizá el problema esté en la almohada. Este pack de dos unidades de Utopia Bedding apuesta por un relleno de fibra hueca de poliéster 3D que se adapta a la forma de la cabeza, cuello y hombros.

Su firmeza media-blanda permite utilizarlas tanto si duermes boca arriba como de lado, mientras que el tacto suave y afelpado es uno de los aspectos que más destacan los compradores. Además, el 89 % de ellos las considera muy cómodas y el 86 % valora positivamente su precio, por lo que el pack ofrece una alternativa económica para renovar las almohadas de casa.

De 299 a 99 euros, el robot aspirador y fregasuelos de Lefant que roza el 70 % de descuento

Tener la casa limpia sin dedicarle horas es mucho más sencillo con un robot aspirador como este Lefant M210. Su sistema FreeMove 3.0 utiliza 26 sensores ultrasensibles para detectar obstáculos y moverse por la vivienda evitando muebles y patas de sillas.

También ofrece una succión de 2.200 Pa y un diseño sin cepillo rodante que evita que los pelos se enreden. Dispone de hasta 120 minutos de autonomía, seis modos de limpieza y control desde la aplicación, además de compatibilidad con Alexa y Google Home. Y lo mejor está en su precio: pasa de 299 a solo 99 euros.

Magnesium Complex, el suplemento de magnesio con bisglicinato y citrato

Si buscas un complemento de magnesio, esta fórmula de Denipharma combina bisglicinato y citrato de magnesio, dos formas que la marca presenta por su buena absorción. Cada cápsula aporta 800 mg de magnesio puro y la fórmula se completa con vitaminas C, B5 y B6.

El formato está pensado para incorporarlo fácilmente a la rutina diaria, y los compradores destacan especialmente sus efectos percibidos sobre el descanso, el cansancio y la sensación de relajación.

La crema hidratante de CeraVe para rostro y cuerpo que ayuda a mantener la piel hidratada todo el día

Si buscas una crema que puedas utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo, esta propuesta de CeraVe destaca por una fórmula centrada en reforzar la barrera natural de la piel. Contiene tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico, además de tecnología MVE para liberar los ingredientes de forma gradual.

Su textura se absorbe rápidamente sin dejar una sensación grasa o pegajosa y no contiene fragancia. Los compradores destacan especialmente la sensación de piel suave e hidratada y su eficacia en pieles secas.

El tendedero extensible de Vileda con hasta 30 metros de espacio para tender

Si tienes poco espacio en casa pero cada colada parece ocupar una habitación entera, este tendedero extensible de Vileda puede ser una solución muy práctica. Su estructura ofrece hasta 30 metros de tendido y puede ampliarse de 117 a 205 centímetros para colocar incluso sábanas y prendas grandes.

Sus tubos XXL están diseñados para dejar menos marcas y arrugas en la ropa, mientras que las alas altas permiten colgar pantalones, vestidos o toallas largas. Además, cuenta con estructura de acero y aluminio y dos ruedas para moverlo incluso cuando está cargado con ropa mojada.

Con más de 1.000 unidades vendidas, el set de cuatro porta embutidos de Tatay

Mantener ordenada la nevera y conservar mejor los embutidos es mucho más sencillo con este set de cuatro recipientes de Tatay. Su sistema Fresh está pensado para mantener durante más tiempo el sabor y la frescura del fiambre y evitar que se aplaste o se reseque.

Además, las tapas son extraíbles para poder utilizarlos directamente como bandejas en la mesa. Son aptos para microondas, lavavajillas, congelador y nevera, y su diseño apilable permite aprovechar mejor el espacio disponible. Una solución sencilla para quienes quieren tener los embutidos y quesos bien organizados

Con más de 200 unidades vendidas en las últimas horas, la máquina de coser Singer para principiantes

Si quieres iniciarte en el mundo de la costura sin enfrentarte a una máquina demasiado complicada, la Singer Start 1306 es una alternativa especialmente interesante. Su interfaz sencilla y sus seis puntadas utilitarias y decorativas cubren buena parte de las necesidades básicas, incluso para quienes nunca han cosido.

También incorpora devanador automático, brazo libre para trabajar con mangas y prendas cilíndricas y un motor silencioso. Los compradores destacan especialmente que resulta intuitiva y que la curva de aprendizaje es rápida, por lo que puede ser una buena puerta de entrada a la costura doméstica.

28 ampollas de Olistic para complementar la rutina de cuidado capilar

Si quieres prestar más atención al cuidado de tu cabello desde dentro, este complemento alimenticio de Olistic For Women reúne más de 30 ingredientes en una fórmula desarrollada con dermatólogos y tricólogos. Incluye aminoácidos de colágeno y queratina, ácido hialurónico, vitaminas y minerales como zinc, hierro y cobre.

El formato también resulta cómodo: son 28 viales bebibles, uno al día, con sabor tropical a mango y naranja. La marca plantea una evolución progresiva a lo largo de seis meses, mientras que los compradores destacan mejoras percibidas en fuerza, brillo y volumen del cabello.

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Fuente: El Periódico