El mejor momento para renovar tu portátil: ¡ahora 400 euros menos!

Elegir el mejor ordenador portátil puede convertirse en una tarea realmente complicada si nuestro conocimiento es a nivel usuario. Sin embargo, lo primero que debemos tener en cuenta es el uso que le vamos a dar: trabajo, estudio, gaming, diseño gráfico, programación o entretenimiento.

Una vez tengamos claro para qué necesitamos el portátil, es importante esteblecer el presupuesto que nos podemos permitir, ya que este filtro nos ayudará a saber qué tipo de dispositivos están a nuestro alcance.

Por eso, si estás pensando en renovar tu viejo ordenador portátil, e incluso es uno de los regalos que has escrito en la carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en Amazon han tirado la casa con la ventana poniendo uno de los más vendidos a precio de ganga.

Se trata del modelo SGIN, con una pantalla de 15,6 pulgadas, que ahora está con un 62% de descuento. Su precio original es de 539,98 euros. Sin embargo, con esta rebaja lo podemos encontrar por tan solo 189,99 euros.

Potente batería

Este modelo de la marca SGIN tiene una batería grande de 54720 mWh, que ofrece aproximadamente 8 horas de duración para reproducir videos. Y cuenta con WiFi de doble banda (5G + 2.4G), la red más rápida y estable. También con Bluetooth 4.0 y otras transmisiones inalámbricas de alta velocidad. Se pueden conectar varios dispositivos a través de dos puertos USB 3.2 y una salida mini HDMI.

Y esto es, precisamente, uno de los factores imprescindibles si pretendemos usarlo sin acceso a enchufes por periodos de tiempo prolongado, ya sea porque vamos a una cafetería a trabajar o para estudiar en la universidad.

El ordenador portátil tiene el sistema operativo Windows 11. Es compatible con todo tipo de softwares de entretenimiento audioal.

Diseño ligero

El peso es otro de los puntos a tener en cuenta. Y este dispositivo lo cumple sobremanera. Con una pantalla Full HD (1366 x 768) de 15,6 pulgadas (que satisface las necesidades de quienes buscan una pantalla de gran tamaño), con un diseño ultrafino, de metal, con un grosor de dos centímetros. Y pesa solo 1,69 kilos. Se puede transportar a cualquier sitio sin soportar un gran peso en la mochila o maletín.

Otras características técnicas

Respecto al procesador, se debe enocntrar un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. En cuanto al RAM, se debe elegir un ordenador portátil con un mínimo de 8 GB, como este ordenador portátil. Eso sí, si queremos realizar tareas más intensas, como diseño gráfico, arquitectura o ingeniería, se debe buscar un portátil con 16 GB.

La ROM (memoria de solo lectura) de 256 GB lee y escribe más rápido, admite el reemplazo y la actualización del SSD y admite la expansión de la capacidad de la tarjeta TF de 512 GB.

ordenador portátil hombre / Freepik

"Perfecto para el día a día"

También es fundamental, a la hora de comprar un ordenador portátil, investigar y leer reseñas. Y este tiene una nota magnífica: 4,4 sobre 5 estrellas en Amazon.

"Es ideal para la gente que le gustan las pantallas grandes como es mi caso. Tiene una pantalla bastante grande, ideal para hacer trabajos o ver películas sin quedarte ciego. En cuando a la velocidad va bien para el día a día tampoco he probado a exigirle mucho. Quizás lo que hecho de menos es la "ñ" por demás genial", explica Moreno.

"Cuando elegí este modelo me fijé en que tenía 8 gigas de RAM y una de las cosas que también me gusta es que se ve con bastante calidad de imagen con la pantalla de 15.6 pulgadas. La memoria que tiene instalada por defecto es 256gb, que luego lo que haré es con un disco duro lo iré administrando para tener más memoria y no colapsar el portátil. Su wifi conecta rapido y bluetooth va muy bien al pasar archivos o fotos. Y lo mejor de todo el precio que conseguí al comprarlo para las características que tiene", señala, por su parte, Arturo.