El polo Levi's favorito de los hombres para ir cómodo y elegante está rebajado a mitad de precio
El polo es un básico que no puede faltar en ningún armario: esta opción 100% algodón es perfecta para todo el año y cuesta menos de 20 euros
- La camiseta de manga corta de Levi's que adoran los hombres de 45 años por lo elegante que queda
- "Sientan fenomenal": los pantalones Levi's que más favorecen vuelven a ser tendencia y están rebajados
- Los vaqueros Levi’s que hacen tipazo vuelven a estar en stock y a un precio irresistible
El clásico polo Levi's es una de esas grandes ofertas que han llegado para hacernos septiembre mucho más fácil, como el mejor pantalón de adidas cómodo para entrenar o la camiseta de Hugo Boss barata en tendencia. Hablamos de un básico para el día a día a la oficina que puedes disfrutar muy rebajado. Se trata de un polo cómodo, ancho y 100% algodón que está volando.
El polo de Levi's es una de las prendas más repetidas en el día a día ya que es la combinación perfecta entre camiseta y camisa: aporta elegancia, pero no da calor. Con las temperaturas aún indecisas, añade una prenda así más a tu armario con este precio de chollo.
El chollo que no vas a poder dejar: el polo de Levi's por menos de 20 euros
Como mencionábamos, este polo de Levi's es 100% algodón, como la mayoría de prendas de la marca. Esto supone calidad, durabilidad y, sobre todo, transpirabilidad, como las mallas deportivas que triunfan en el gimnasio.
Se trata de un polo en color azul marino (aunque ya te avisamos que está disponible en otros tonos) con tres sencillos botones en el cuello y mangas anchas para evitar el calor.
El estilo es sencillo, con una muestra del logo en el pecho. Combinará con cualquier tipo de pantalones y te permitirá jugar entre lo elegante y lo casual.
Está disponible de la talla XS a la XXL, perfecta para todo tipo de cuerpos.
Una opción de polo holgado también rebajado
El mismo modelo, pero disponible de la XL a la 5XL, también está rebajado en Amazon un 40% de descuento. Con estos descuentos, no es de extrañar que las prendas de Levi's se mantengan entre productos los más vendidos del mes.
Otro chollo que no se puede dejar escapar, para aquellos que busquen comodidad a una talla superior.
De la misma composición de algodón, tendrás mucha libertad de movimiento. Está disponible en colores muy favorecedores, que no te cansarás de lucir este otoño.
Con un detalle de color, para hacerlo más diferente
Otra alternativa de la marca Jack&Jones, otra marca de referencia de la moda masculina, también rebajada un 41% de descuento, ofrece algo más de color en el diseño. Por si quieres animarte a probar cosas nuevas, como las zapatillas marrones de adidas en tendencia.
En el cuello y las mangas, el azul marino combina con unas líneas blancas y rojas.
También con botones, el material sigue siendo 100% algodón. No hay riesgo de irritaciones en la piel.
Disponible entre la talla XS y XXL, la forma es algo más estrecha, para sacarle el máximo partido a tu figura.
Las noticias que se publican en la sección Shopping sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.
- Newcastle - FC Barcelona, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo: previa y alineaciones
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça
- El once de las dudas
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc
- Revés del TAS a Dani Alves
- Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad