Barça y Real Madrid contra las cuerdas: todo por decidir en el segundo partido de los Playoffs y puedes vivirlo por 9,99 €

Si tenías pensado algún plan para esta tarde y eres un amante del baloncesto, estás a tiempo aún de cancelarlo, porque te espera una tarde impresionante del mejor baloncesto europeo. Los Playoffs de la Euroliga 2024 están que arden y este viernes 25 de abril se viven dos auténticos partidazos con los equipos españoles como protagonistas.

El Real Madrid visita a Olympiacos en un duelo de máxima tensión, mientras que el Barça se mide al Mónaco con la serie empatada y todo por decidir. La emoción del mejor baloncesto europeo está servida… y se podrá seguir en directo por Movistar Plus+.

Los dos encuentros son clave para las aspiraciones de los equipos españoles, que luchan por un billete a la Final Four. Después de una primera jornada vibrante donde los equipos nacionales cayeron fuera de casa, tanto blancos como azulgranas tienen por delante un reto durísimo lejos de casa. Cada partido cuenta, y los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Barcelona vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de los playoffs de la Euroliga

No empezó con buen pie el Barça la serie de los playoffs ante el Mónaco. Un primer asalto para los franceses con tras un resultado contundente y merecido por el conjunto monegasco (97-80). En el encuentro del miércoles, los de Joan Peñarroya aguantaron la primera mitad, pero un gran tercer asalto del cuadro monegasco marcó la diferencia.

Tienes una tarde de baloncesto por delante. Y es que, antes del encuentro del Real Madrid (20:30) tienes una cita a las 19:00 horas. Avisa a tus amigos de que ya tienes plan porque podrás ver este encuentro decisivo entre el Barça y el Mónaco a través de Movistar Plus +, donde cualquiera puede suscribirse por 9,99 euros al mes. Y no solo con esto, después del partido podrás disfrutar de los más de ochenta canales con lo que cuenta la plataforma, con las mejores películas, series y documentales del momento.

Real Madrid vs. Olympiacos: horario y dónde ver el partido de los playoffs de la Euroliga

Tampoco supo imponer su juego el Real Madrid ante el Olympiacos. El club blanco cayó en El Pireo (84-72) ante los griegos en un partido donde los de Chus Mateo tuvieron un inicio de partido desastroso. Llegando a perder por 17 puntos, el equipo madrileño tuvo que ir a contracorriente todo el partido.

Encara el segundo partido de la eliminatoria con la necesidad de recuperar la mejor versión de Campazzo y Tavares, quien además acabó desquiciado una vez más con los árbitros.

Fuera de casa, el Real Madrid se vuelve a ver las caras contra el Olympiacos este viernes 25 a las 20:30 horas con la necesidad de empatar la eliminatoria si quiere mantener las opciones de seguir vivo en Europa.

Ya lo sabes, con Movistar Plus+ tendrás el maratón de los Playoffs de la Euroliga. ¿Lo mejor? No importa del operador que seas y no hay compromiso de permanencia.

Si con esto no te parece suficiente, Movistar Plus + es la única plataforma de streaming que forma parte del Bono Cultural Joven, lo que significa que aquellos que se beneficien de esta ayuda pueden obtener una suscripción anual por solo 39 euros, ¡poco más de 3 euros al mes!

Con la suscripción podrás disfrutar de ochenta canales y contenido exclusivo por solo 9,99 €

