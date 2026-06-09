El playoff de ascenso a Primera División ya está aquí: así podrás verlo en Movistar Plus+

La temporada regular de LaLiga Hypermotion ha llegado a su fin y ya conocemos qué equipos que han logrado el ascenso directo a Primera División (Racing de Santander y Deportivo). Sin embargo, todavía queda una plaza por decidir y cuatro equipos siguen soñando con acompañarlos en la máxima categoría del fútbol español.

Castellón, UD Almería, Málaga CF y UD Las Palmas son los protagonistas de unos apasionantes Playoffs de ascenso que se disputará del 6 al 20 de junio y que podrás seguir íntegramente en Movistar Plus+.

Dónde ver los Playoffs de ascenso a Primera Divisón

Larrubia celebra el gol del Málaga en Las Palmas. / LaLiga

Si no quieres perderte ninguno de los partidos, la mejor opción es Movistar Plus+. La plataforma ofrece todos los encuentros de los Playoff de ascenso, desde las semifinales hasta la gran final, para que disfrutes de cada minuto de emoción en directo.

La lucha por el ascenso entra en su fase decisiva y cada partido puede marcar una temporada. Ahora es el momento de vivir la emoción del fútbol desde casa gracias a Movistar Plus+.

Además, por solo 9,99 euros al mes, no solo tendrás acceso a los Playoff, sino también a una amplia oferta de deporte, cine, series, documentales y más de 80 canales.

Cuándo se juega la vuelta de semifinales de los Playoffs

Las semifinales ya han comenzado. En el primer encuentro, disputado entre Castellón y UD Almería, quedó abierto para el partido de vuelta tras el empate a uno. Por su parte, el Málaga tomó ventaja en la otra eliminatoria después de imponerse por 0-1 a la UD Las Palmas en el partido de ida.

La emoción continúa esta semana con los partidos decisivos que determinarán qué dos equipos disputarán la gran final por el ascenso.

Los vencedores de ambas eliminatorias se enfrentarán posteriormente en una final a doble partido que se disputará los días 14 y 20 de junio, donde se decidirá el último billete para Primera División. Si aún no estás suscrito a Movistar Plus+ este es el momento de hacerlo y no perderte nada de la fase decisiva.

Qué equipos suben de Segunda División a Primera

Las dos primeras plazas de ascenso a primera división las consiguieron el Real Racing Club y el RC Deportivo / Cortesía

Como cada temporada, son tres los equipos de segunda que asciendan a Primera División. Las dos primeras plazas las consiguieron el Real Racing Club y el RC Deportivo al quedar en primera y segunda posición en la Segunda División.

Solo queda conocer qué equipo ocupará la tercera plaza que, de momento, se disputan en los playoffs el Almería, Málaga, Las Palmas y el Castellón entre el 6 y el 20 de junio en diversos partidos. Los mismos que, como ya os adelantábamos, podrás disfrutar en Movistar Plus +.

Qué incluye el Plan de Movistar Plus + de 9,99 euros

Todo o nada en los Playoffs de ascenso a la primera división / Freepik

Además de disfrutar del Playoff de ascenso a la máxima categoría, el plan incluye mucho más que vas a poder disfrutar de forma exclusiva gracias a Movistar Plus+.

A lo largo de la temporada permite seguir las competiciones más importantes del panorama nacional e internacional, con partidos de LaLiga, Champions League, Premier League y otras grandes citas del fútbol mundial. Además, los aficionados al deporte también pueden disfrutar del mejor tenis, baloncesto, ciclismo o motor.

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Además, se trata de una suscripción sin permanencia y totalmente independiente de la compañía telefónica que tengas contratada.

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Y si lo tuyo no es el deporte, también hay una opción pensada para ti. La plataforma cuenta con un plan de 4,99 euros al mes que da acceso a un amplio catálogo de películas, series y más de 70 canales de entretenimiento, ideal para quienes buscan disfrutar del mejor contenido sin centrarse en las competiciones deportivas.

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