Esta pistola de masaje con 20.000 valoraciones me la recomendó mi entrenador para recuperarme tras entrenamientos

¿La vuelta al ejercicio te está costando de más? Tus músculos son los primeros que se resienten de ello y es que, tan importante es ejercitarse como recuperarse. Y para una recuperación más rápida, cada vez más personas optan por usar una pistola de masaje. Ya sea después de un entrenamiento intenso en el gimnasio, tras un partido de pádel o después de una carrera.

Y es que, más allá de una recuperación muscular, este dispositivo tiene infinidad de beneficios: mejora la circulación, reduce la tensión y los puntos gatillo, alivia el dolor y las agujetas, aumenta la flexibilidad... incluso son recomendadas para la rehabilitación de ciertas contracturas o tendinitis.

Razones de sobra que justifican que los entrenadores recomienden usarla después de cada entrenamiento, igual que estas sandalias también aceleran la recuperación física. Y entre los modelos que hay en el mercado, hay una pistola de masaje se ha convertido en la más solicitada del momento, con más de dos mil ventas en las últimas horas, por sus increíbles resultados, llegando a ser un "auténtico salvavidas" tal y como aseguran los usuarios.

Desde la zona lumbar, la espalda, las piernas o el cuello, esta pistola de masaje garantiza una relajación profunda en cualquier parte dolorida gracias a los siete cabezales que incluye. Además, cuenta con tres ajustes de temperatura para elegir y así adaptarse a la necesidad de calor que precise.

Uno de los puntos fuertes de esta pistola de masaje es su potencia de 3.200 rpm con una profundidad de masaje de 10 mm, gracias a sus 20 niveles de velocidad disponibles. Así, podrás intensificar a tu gusto el masaje en cada zona para que este sea lo más eficaz posible.

A ello se suma que es muy fácil de usar. En la pantalla podrás ver todo y controlar el masaje: la presión, velocidad, potencia... Y si quieres controlar tus entrenamientos, estos smartwatches son los mejores de este año.

Su autonomía es de dos horas, por lo que podrás realizar todos los masajes que necesites una vez terminado el entrenamiento sin tener que cargarla.

Otro aspecto que se agradece bastante y por la que lo recomiendan los entrenadores es su peso, de 900 gramos, lo que facilita su uso y transporte (incluye también una bolsa para guardarla). Podrás llevarla sin problemas al gimnasio en esta bolsa de adidas que agota existencias.

Al igual que este polo de Levi's, la pistola de masaje de Aerlang se ha convertido en un auténtico superventas de Amazon gracias a su relación calidad-precio. Así lo catalogan los usuarios en las 20 mil valoraciones que acumula. Y es que muchos de ellos afirman estar sorprendidos por su rendimiento y potencia.

Destacan su eficacia para aliviar dolores musculares, mejorar lesiones y relajar la musculatura. "La pistola de masaje es sorprendentemente potente y hace un trabajo increíble a la hora de eliminar nudos y torceduras". Además de valorar su sencillez de uso.

Si eres de esas personas que se resiente mucho en la zona de las cervicales o la espalda, ya sea después de entrenar o en el día a día, este masajeador específico de esta zona será tu salvación.

El masajeador cuello y espalda se activa con una simple pulsación del botón. Viene con una correa ajustable y flexible que facilita adaptarlo al cuello y cervicales.

Proporciona un masaje profundo que alivia eficazmente la tensión acumulada en el cuello, la espalda, los hombros y la zona lumbar. Su acción ayuda a reducir la rigidez muscular y la tensión acumulada en esta zona debido al estrés diario.

¿Sufres tensión crónica o molestias en las cervicales? Este masajeador incluye una función de calefacción por infrarrojos que genera un calor suave y constante, intensificando la sensación de alivio muscular.

Su efectividad la avalan los más de mil usuarios que se han decantado por este masajeador en las últimas horas. Destacan su eficacia para aliviar tensiones musculares y mejorar el dolor de espalda y cervicales. Lo consideran cómodo para sujetarlo en ciertas zonas y dicen que "nunca se cansan de usarlo".

