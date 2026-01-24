¡No te pierdas ni un minuto! LaLiga, Champions y Open de Australia en directo por solo 9,99 € al mes en Movistar Plus+

Empecemos por lo importante y sin rodeos: no necesitas pagar de más para disfrutar del mejor deporte y del mejor entretenimiento. Este fin de semana hay fútbol y un calendario deportivo cargado de citas clave, y todo lo puedes ver en Movistar Plus+.

La plataforma vuelve a colocarse como una de las opciones más completas para quienes quieren disfrutar del deporte desde casa, ya sea siguiendo la tensa lucha por LaLiga (el Real Madrid ha recortado distancias y está a un punto del FC Barcelona), o alternando el fútbol con películas y series. Porque no todo es elegir entre deporte o entretenimiento: aquí puedes tener ambos en el mismo lugar.

Y sí, sabemos lo que suele pasar: empieza la temporada, te planteas suscribirte, haces números… y lo dejas para más adelante. Luego llegan otras prioridades, y cuando quieres reaccionar, la oportunidad ya no está. Sin embargo, ahora, por 99,90 € al año, podrás disfrutar de todos los contenidos, y además con dos meses gratis. Sí, como lo estás leyendo: doce meses de suscripción al precio de diez.

Por eso, este es el momento para dar el paso. Movistar Plus+ no solo te permite seguir los partidos más esperados del fin de semana, sino que además completa la experiencia con tenis, baloncesto, grandes eventos deportivos y estrenos semanales.

LaLiga se aprieta y Movistar+ te trae los duelos clave del fin de semana en directo

LaLiga se aprieta y Movistar+ te trae los duelos clave del fin de semana en directo / Movistar Plus +

Si eres aficionado al fútbol, esta es una de las jornadas más interesantes de LaLiga EA Sports, y Movistar Plus+ será el lugar perfecto para seguirla. Con encuentros que pueden marcar el rumbo de la lucha por el título, la plataforma ofrece una cobertura completa para que no te pierdas nada.

El sábado 24 de enero a las 21:00 h se enfrentan el Villarreal contra el Real Madrid, un choque clave en la zona alta de la tabla que podrá verse en directo en Movistar LaLiga. El Real Madrid llega con la necesidad de puntuar para mantener la presión en la lucha por el liderato, mientras que el Villarreal quiere consolidar su posición entre los equipos más en forma de la temporada.

Además de este partidazo, los seguidores del campeonato español podrán seguir otros encuentros emitidos por Movistar Plus+ durante el fin de semana:

El Valencia CF se enfrenta al Espanyol este sábado a las 16:15 h .

se . El conjunto del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, recibe el domingo al RCD Mallorca a las 14:00 h .

. Por último, la Real Sociedad y el Celta de Vigo vivirán un gran duelo el domingo a las 18:30 h.

Con estos encuentros, los usuarios podrán seguir de cerca cómo se decanta la lucha por los puestos europeos y qué equipos empiezan a sacar ventaja en la tabla. Movistar Plus+ garantiza la cobertura más completa de LaLiga, con todos los partidos, análisis, previas y resúmenes para que cualquier aficionado pueda disfrutar del mejor fútbol sin perder detalle. Y si el plan anual no te ha convencido, prueba el plan mensual por 9,99 euros al mes.

Vive lo mejor de la Champions League en Movistar Plus+

Este miércoles 28 de enero, los aficionados al fútbol tienen una cita con la Champions League, y Movistar Plus+ será el mejor lugar para vivirla en directo. Uno de los partidos más esperados de la jornada será el Benfica contra el Real Madrid, donde los blancos buscarán un triunfo crucial que los mantenga en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Benfica contra el Real Madrid: el partido clave de la Champions League / Movistar Plus +

Además del choque del Real Madrid, este miércoles los aficionados podrán disfrutar de una jornada intensa de Champions League con partidos destacados como:

Ajax frente a Olympiacos .

. Arsenal contra Kairat Almaty .

. Mónaco y Juventus .

. El Atlético de Madrid recibe al Bodø/Glimt .

. El FC Barcelona se enfrenta al FC Copenhague.

Todos los partidos están programados para ofrecer emoción y grandes duelos en la lucha por la fase de grupos.

Para no perderte ni un detalle del campeonato, en Movistar Plus+ podrás disfrutar de una cobertura completa que incluye comentarios en directo, análisis, repeticiones y programas especiales con dos meses gratis gracias al plan anual de Movistar, que por solo 99,90 euros ofrece un año de contenido.

El Open de Australia por solo 9,99 € en Movistar Plus+

El Open de Australia por solo 9,99 euros en Movistar Plus+ / Freepik

Además del fútbol, Movistar Plus+ se convierte estos días en el punto de encuentro para los amantes del tenis gracias al Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. A través de Eurosport, disponible dentro de la plataforma, los suscriptores pueden disfrutar de lo mejor del torneo hasta el 1 de febrero, con partidos en directo, análisis y resúmenes diarios.

La competición entra en una fase decisiva este fin de semana, con la tercera ronda del torneo para el viernes 23 y el sábado 24 de enero, con partidos a lo largo de toda la jornada, tanto de día como de noche, disponibles en Movistar Plus+. El domingo 25 de enero será el turno de los octavos de final, con encuentros previstos desde la madrugada hasta el mediodía, en los que veremos a Carlos Alcaraz tras ganar a Moutet en su partido número cien de Grand Slam.

Con estos eventos, Movistar Plus+ reúne una programación deportiva completa para todos los gustos. Y si todavía no estás suscrito, ahora es un gran momento para hacerlo. Con los planes flexibles de Movistar Plus+ puedes disfrutar de toda esta programación desde 9,99 €/mes, sin permanencia y accesible desde múltiples dispositivos.

Disfruta de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion en Movistar Plus+

Movistar Plus+ amplía su cobertura con la emisión de los encuentros de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion, repartidos entre el sábado y el lunes y disponibles para todos los suscriptores del paquete deportivo.

Sábado:

Real Valladolid vs. Albacete Balompié a las 14:00 h.

Leganés vs. Real Sociedad B a las 16:15 h.

Sporting de Gijón vs. Mirandés a las 18:30 h.

Cádiz vs. Granada a las 21:00 h.

Domingo:

Andorra vs. Huesca a las 14:00 h.

Eibar vs. Almería a las 16:15 h.

Real Zaragoza vs. Castellón a las 18:30 h.

Deportivo de La Coruña vs. Racing de Santander a las 21:00 h.

Lunes: La jornada se cerrará con el Ceuta vs. Cultural Leonesa a las 20:30 h.

Todo el deporte a tu alcance en DAZN

Todo el deporte a tu alcance en DAZN / Cortesía

Además de Movistar Plus+, otra plataforma para los amantes del deporte es DAZN. Este fin de semana está repleto de fútbol, competiciones internacionales y mucho más. Podrás seguir partidos destacados de LaLiga EA Sports como:

Levante frente al Elche hoy, a las 20:30 h.

Rayo Vallecano contra Osasuna el sábado a las 13:30 h.

Sevilla recibe al Athletic Club el sábado a las 18:00 h.

El líder, el FC Barcelona, jugará el domingo a las 15:15 h frente al Real Oviedo.

El Alavés se enfrentará al Betis el domingo a las 20:30 h.

Todos estos partidos estarán disponibles en DAZN desde 14,99 €/mes

Además, a partir de febrero, podrás vivir toda la emoción del motor en directo con DAZN. Los suscriptores también disfrutarán de otros deportes como baloncesto, tenis e incluso competiciones internacionales como la Premier League, Serie A, Bundesliga o Euroliga. Y eso no es todo: la plataforma ofrece contenidos exclusivos de entretenimiento, incluyendo documentales, series y programas especiales que completan la experiencia deportiva.

Si quieres ahorrar aún más, el plan anual con pago único está disponible por 164,99 € al año (antes 219,99 €), lo que ofrece un ahorro de 180 € y acceso completo a todos los deportes y contenidos de la plataforma. Con cualquiera de estos planes, podrás disfrutar de todo el deporte en directo y bajo demanda, junto a entretenimiento exclusivo, haciendo de DAZN la opción perfecta para vivir tus pasiones cuando y donde quieras.