Movistar Plus+ tiene la película que, según la crítica, ha sido la más aterradora durante más de 30 años

¿Truco o trato? ¿Peli o serie? O quizás todo… El fin de semana de Halloween es sinónimo de calabazas, disfraces, sustos y también de buen cine. Y si hay un lugar donde se puede vivir el terror en su máxima expresión es en Movistar Plus+, en cuyo catálogo destaca un título que marcó época y que la crítica sigue señalando como la película más terrorífica de las últimas tres décadas: 'El silencio de los corderos'. Un thriller que cambió para siempre el género y que todavía es considerado hoy en día una de las joyas más valiosas para ver en la noche más oscura del año.

Aunque Hannibal Lecter no está solo en Movistar Plus+, ya que en esta suscripción de 9,99 euros al mes se incluyen durante estos días un catálogo especial de 150 películas de terror dentro del canal temporal Terror por M+, además de más películas, series y el mejor fútbol de LaLiga, como el que este sábado se podrá ver con un derbi terrorífico: Real Sociedad – Athletic Club. ¿Lo mejor? No requiere de permanencia y no importa la teleoperadora que tengas... tu suscripción se adapta al periodo que la desees y, al mismo tiempo, a la línea que tengas.

'El silencio de los corderos', el clásico imprescindible de terror que no pasa de moda

Volvamos con Hannibal y ese silencio que obtuvo cinco premios Óscar allá por 1992, al año siguiente del estreno de la película. La historia enfrenta a la agente del FBI Clarice Starling con uno de los villanos más memorables de la gran pantalla: el doctor Hannibal Lecter. Anthony Hopkins construyó un personaje que, como escribió Stephen King, es "el mayor monstruo de ficción contemporáneo".

Tensión psicológica, diálogos inolvidables y escenas que se han convertido en iconos del terror, además de una portada icónica. Este puede suponer el punto de partida perfecto para un maratón de Halloween con Movistar Plus+. Eso sí, quienes consideren que va a ser complicado superar este clímax de terror, también pueden ver esta cinta como el cierre perfecto de un fin de semana donde la tensión, los nervios y el suspense se apoderen de nuestra casa. Mejor cerrar con llave.

Sube la sensación de miedo con tu suscripción de Movistar Plus +

Aunque Movistar Plus+ ofrece mucho más que un clásico. En su sección de cine de terror, los fans pueden encontrar desde títulos de culto como Alien 3 (y su saga al completo) hasta apuestas recientes como 'Terrifier 3', 'La sustancia' o la hipnótica Mandy. También destacan 'Longlegs', 'Heretic' (Hereje) o' Sleep, junto a películas que marcaron época como 'Pesadilla en Elm Street', 'Bitelchús', 'Los otros' o 'Un lugar tranquilo'.

Además, para los que prefieran las series, el catálogo también cuenta con producciones del género listas para una maratón, como la española y aclamada Los sin nombre. Y como complemento, durante estos días se suma el mencionado canal temporal Terror por M+, que reúne más de 150 películas de miedo sin coste adicional para los suscriptores. Una oportunidad única de encender la pantalla y dejar que los sustos lleguen uno tras otro, ya que emite durante las 24 horas cintas de terror.

Tarde de buen fútbol con el Real Sociedad - Athletic Club

Pero Movistar Plus+ no se limita al cine y las series. No, no. Y es que en la misma suscripción está incluido al menos un gran partido de LaLiga EA Sports por jornada. Este fin de semana de Halloween llega un choque de altura: Real Sociedad - Athletic Club, correspondiente a la jornada 11. Un derbi vasco con sabor a pintxos que se podrá ver en exclusiva dentro de la plataforma a partir de las 18:30 h del sábado. Un plan redondo: primero disfrutar del mejor fútbol y después sumergirse en un maratón de terror sin moverse del sofá.

Aunque si un mes te parece corto para disfrutar de todo su catálogo, di sí a Movistar Plus + a nivel anual

Si prefieres algo más a largo plazo, lánzate a la opción anual y llévate dos meses gratis antes de que la oferta desaparezca.

No importa el operador que tengas ni el plan que elijas, Movistar Plus+ está hecho para ti, sin ningún compromiso de permanencia.

Con 80 canales organizados en diez géneros, tendrás acceso a lo mejor del cine, las series más aclamadas y los documentales más fascinantes. Todo esto en una plataforma con la mayor variedad de contenido, diseñada para satisfacer todos los gustos y edades. ¡Es el momento perfecto para sumergirte en un mar de entretenimiento sin límites!

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.