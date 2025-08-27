La segunda ronda del US Open ya está aquí: dónde disfrutar de todos los partidos del torneo por solo 9,99 €

El US Open, último Grand Slam del año ya está aquí. Jannik Sinner buscará volver a ser el campeón en Nueva York pero Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Alexander Zverev no se lo pondrán nada fácil. Aunque los primeros partidos ocurren desde el domingo 24, el verdadero reto comienza desde hoy con la segunda ronda, donde empezaremos a ver los enfrentamientos más duros y subirá la exigencia.

Este torneo llega en un momento muy emocionante de la temporada. Después de un año espectacular en el que ambos se han repartido la corona de los diferentes Grand Slam, Jannik Sinner o Carlos Alcaraz se irán del torneo como el número 1 de la ATP. El español lo tiene muy cerca y dependerá de si mismo, ya que le bastará con llegar una ronda más lejos que su contrincante.

¿Cuáles son los próximos partidos de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic en el US Open?

En la segunda ronda del US Open se pueden dar las primeras sorpresas del torneo con enfrentamientos de más nivel para las superestrellas de la edición. En la madrugada de hoy miércoles a mañana jueves a la 1 de la mañana, Carlos Alcaraz juega contra el italiano Mattia Belluci, con quien no ha disputado un partido desde 2020. Jannik Sinner lo tendrá todavía más difícil jugando contra el australiano Alexei Popyrin, que eleminó a Novak Djokovik en el Australian Open de este enero.

Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, se la jugará contra el británico Jacob Fearnley, que eliminó a Roberto Bautista en primera ronda. El estadounidense Taylor Fritz, la gran esperanza de la afición local que tuvo un estreno fácil en el torneo, se enfrenta a Lloyd Harris. Y Novak Djokovic busca llegar a la final, disputando en estos momentos la segunda ronda con Zachary Svajda.

Todos estos enfrentamientos y el resto de partidos del torneo al completo se podrán ver en exclusiva en Movistar Plus+, que será una vez nuestro plan favorito. Solo tienes que pulsar en el botón de "suscríbete" de este mismo artículo para tener acceso al mejor tenis.

