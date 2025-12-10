Alta velocidad al mejor precio: organiza tus próximos viajes con OUIGO

Este es el momento perfecto para empezar a planificar tus próximas escapadas. Anticipar tus planes te permitirá elegir con calma tus destinos, organizar tus desplazamientos y disfrutar de cada viaje con más ilusión.

OUIGO te conecta con destinos como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Segovia y muchas otras ciudades, facilitando tus viajes a lo largo del año: una escapada para desconectar, un plan perfecto para cambiar de aires, una aventura que llevas tiempo imaginando o unas vacaciones más largas. ¿Por qué elegir solo un destino cuando puedes empezar a soñar con varios?

Más rutas, más frecuencias

OUIGO te conecta con una amplia variedad de destinos para que puedas empezar a planear tus próximas escapadas. ¿Dónde te apetece ir esta vez? Descubre todas las ciudades a las que puedes viajar con OUIGO:

Barcelona (Barcelona Sants).

Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín - Clara Campoamor).

Valencia (Joaquín Sorolla).

Tarragona (Camp de Tarragona).

Zaragoza (Zaragoza - Delicias).

Albacete (Albacete - Los Llanos).

Alicante (Alicante - Terminal).

Cuenca (Fernando Zóbel).

Murcia (Murcia del Carmen).

Elche (ELX AV).

Valladolid (Campo Grande).

Segovia (Guiomar).

Sevilla (Santa Justa).

Málaga (María Zambrano).

Córdoba (estación de Córdoba).

La gran novedad de esta temporada es el aumento de frecuencias en las rutas más demandadas, lo que se traduce en un 14% más de plazas disponibles. Así, más personas podrán viajar cómodamente a sus destinos favoritos.

Madrid - Barcelona : 12 circulaciones diarias (8 con parada en Zaragoza).

: 12 circulaciones diarias (8 con parada en Zaragoza). Madrid - Sevilla : 8 circulaciones diarias (todas con parada en Córdoba).

: 8 circulaciones diarias (todas con parada en Córdoba). Madrid - Málaga : 6 circulaciones diarias.

: 6 circulaciones diarias. Madrid - Murcia: 3 circulaciones diarias (se añade la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y Murcia - Alicante - Madrid, las dos rutas con paradas intermedios).

Ventajas de viajar con OUIGO

Viajar con OUIGO es cómodo, rápido y asequible. Todos los billetes incluyen:

Trenes de dos alturas, amplios y modernos.

OUIBAR y SMARTBAR, para disfrutar de bebidas y snacks durante el viaje.

Alta velocidad y puntualidad, para llegar antes y aprovechar más tu tiempo.

Precios desde 9€, con tarifas especiales: 7€ para niños de 4 a 13 años y viaje gratuito para menores de 3 años (en brazos).

Flexibilidad, con el servicio “Tiempo para pensar”, que te permite mantener el precio de tu billete por 2€.

Compromiso sostenible, con una menor huella de carbono frente a otros medios de transporte.

Cómo comprar billetes OUIGO baratos

Entra en la web oficial o app de OUIGO. Elige tu origen, destino, fechas y número de viajeros. Añade los extras que necesites (equipaje adicional, asiento preferente, etc.). Realiza el pago y recibe tu billete digital al instante.

Si necesitas más tiempo, activa “Tiempo para pensar” para congelar el precio hasta 7 días.

Reservar con antelación no solo te garantiza los mejores precios, sino también la emoción de tener un viaje que esperar. Empieza a soñar con tu próxima escapada y viaja con OUIGO por toda España.