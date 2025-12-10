Alta velocidad al mejor precio: organiza tus próximos viajes con OUIGO

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción

Este es el momento perfecto para empezar a planificar tus próximas escapadas. Anticipar tus planes te permitirá elegir con calma tus destinos, organizar tus desplazamientos y disfrutar de cada viaje con más ilusión.

OUIGO te conecta con destinos como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Segovia y muchas otras ciudades, facilitando tus viajes a lo largo del año: una escapada para desconectar, un plan perfecto para cambiar de aires, una aventura que llevas tiempo imaginando o unas vacaciones más largas. ¿Por qué elegir solo un destino cuando puedes empezar a soñar con varios?

Más rutas, más frecuencias

OUIGO te conecta con una amplia variedad de destinos para que puedas empezar a planear tus próximas escapadas. ¿Dónde te apetece ir esta vez? Descubre todas las ciudades a las que puedes viajar con OUIGO:

  • Barcelona (Barcelona Sants).
  • Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín - Clara Campoamor).
  • Valencia (Joaquín Sorolla).
  • Tarragona (Camp de Tarragona).
  • Zaragoza (Zaragoza - Delicias).
  • Albacete (Albacete - Los Llanos).
  • Alicante (Alicante - Terminal).
  • Cuenca (Fernando Zóbel).
  • Murcia (Murcia del Carmen).
  • Elche (ELX AV).
  • Valladolid (Campo Grande).
  • Segovia (Guiomar).
  • Sevilla (Santa Justa).
  • Málaga (María Zambrano).
  • Córdoba (estación de Córdoba).

La gran novedad de esta temporada es el aumento de frecuencias en las rutas más demandadas, lo que se traduce en un 14% más de plazas disponibles. Así, más personas podrán viajar cómodamente a sus destinos favoritos.

  • Madrid - Barcelona: 12 circulaciones diarias (8 con parada en Zaragoza).
  • Madrid - Sevilla: 8 circulaciones diarias (todas con parada en Córdoba).
  • Madrid - Málaga: 6 circulaciones diarias.
  • Madrid - Murcia: 3 circulaciones diarias (se añade la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y Murcia - Alicante - Madrid, las dos rutas con paradas intermedios).
Ventajas de viajar con OUIGO

Viajar con OUIGO es cómodo, rápido y asequible. Todos los billetes incluyen:

  • Trenes de dos alturas, amplios y modernos.
  • OUIBAR y SMARTBAR, para disfrutar de bebidas y snacks durante el viaje.
  • Alta velocidad y puntualidad, para llegar antes y aprovechar más tu tiempo.
  • Precios desde 9€, con tarifas especiales: 7€ para niños de 4 a 13 años y viaje gratuito para menores de 3 años (en brazos).
  • Flexibilidad, con el servicio “Tiempo para pensar”, que te permite mantener el precio de tu billete por 2€.
  • Compromiso sostenible, con una menor huella de carbono frente a otros medios de transporte.

Cómo comprar billetes OUIGO baratos

  1. Entra en la web oficial o app de OUIGO.
  2. Elige tu origen, destino, fechas y número de viajeros.
  3. Añade los extras que necesites (equipaje adicional, asiento preferente, etc.).
  4. Realiza el pago y recibe tu billete digital al instante.

Si necesitas más tiempo, activa “Tiempo para pensar” para congelar el precio hasta 7 días.

Reservar con antelación no solo te garantiza los mejores precios, sino también la emoción de tener un viaje que esperar. Empieza a soñar con tu próxima escapada y viaja con OUIGO por toda España.