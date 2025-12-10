Alta velocidad al mejor precio: organiza tus próximos viajes con OUIGO
Prepárate para tus próximas escapadas y viaja con OUIGO en trenes de alta velocidad a precios asequibles
Redacción
Este es el momento perfecto para empezar a planificar tus próximas escapadas. Anticipar tus planes te permitirá elegir con calma tus destinos, organizar tus desplazamientos y disfrutar de cada viaje con más ilusión.
OUIGO te conecta con destinos como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Segovia y muchas otras ciudades, facilitando tus viajes a lo largo del año: una escapada para desconectar, un plan perfecto para cambiar de aires, una aventura que llevas tiempo imaginando o unas vacaciones más largas. ¿Por qué elegir solo un destino cuando puedes empezar a soñar con varios?
Más rutas, más frecuencias
OUIGO te conecta con una amplia variedad de destinos para que puedas empezar a planear tus próximas escapadas. ¿Dónde te apetece ir esta vez? Descubre todas las ciudades a las que puedes viajar con OUIGO:
- Barcelona (Barcelona Sants).
- Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín - Clara Campoamor).
- Valencia (Joaquín Sorolla).
- Tarragona (Camp de Tarragona).
- Zaragoza (Zaragoza - Delicias).
- Albacete (Albacete - Los Llanos).
- Alicante (Alicante - Terminal).
- Cuenca (Fernando Zóbel).
- Murcia (Murcia del Carmen).
- Elche (ELX AV).
- Valladolid (Campo Grande).
- Segovia (Guiomar).
- Sevilla (Santa Justa).
- Málaga (María Zambrano).
- Córdoba (estación de Córdoba).
La gran novedad de esta temporada es el aumento de frecuencias en las rutas más demandadas, lo que se traduce en un 14% más de plazas disponibles. Así, más personas podrán viajar cómodamente a sus destinos favoritos.
- Madrid - Barcelona: 12 circulaciones diarias (8 con parada en Zaragoza).
- Madrid - Sevilla: 8 circulaciones diarias (todas con parada en Córdoba).
- Madrid - Málaga: 6 circulaciones diarias.
- Madrid - Murcia: 3 circulaciones diarias (se añade la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y Murcia - Alicante - Madrid, las dos rutas con paradas intermedios).
Ventajas de viajar con OUIGO
Viajar con OUIGO es cómodo, rápido y asequible. Todos los billetes incluyen:
- Trenes de dos alturas, amplios y modernos.
- OUIBAR y SMARTBAR, para disfrutar de bebidas y snacks durante el viaje.
- Alta velocidad y puntualidad, para llegar antes y aprovechar más tu tiempo.
- Precios desde 9€, con tarifas especiales: 7€ para niños de 4 a 13 años y viaje gratuito para menores de 3 años (en brazos).
- Flexibilidad, con el servicio “Tiempo para pensar”, que te permite mantener el precio de tu billete por 2€.
- Compromiso sostenible, con una menor huella de carbono frente a otros medios de transporte.
Cómo comprar billetes OUIGO baratos
- Entra en la web oficial o app de OUIGO.
- Elige tu origen, destino, fechas y número de viajeros.
- Añade los extras que necesites (equipaje adicional, asiento preferente, etc.).
- Realiza el pago y recibe tu billete digital al instante.
Si necesitas más tiempo, activa “Tiempo para pensar” para congelar el precio hasta 7 días.
Reservar con antelación no solo te garantiza los mejores precios, sino también la emoción de tener un viaje que esperar. Empieza a soñar con tu próxima escapada y viaja con OUIGO por toda España.
- Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos
- El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
- Fue una invasión, no he vivido nada igual en 52 años como socio del Barça
- Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal