Así es el ordenador de buceo imprescindible para todo buen submarinista

Si se está planteando practicar submarinismo probablemente se esté preguntando por aquellas condiciones inhabilitantes. El director de ZOEA responde:

“Bucear no es muy exigente, no exige condiciones físicas especiales. Casi todo el mundo puede bucear porque es un deporte de concentración, de introspección. No es necesario ser especialmente intrépido ni demostrar un alto desempeño atlético”.

No obstante, matiza que hay ciertas condiciones médicas que son contraindicaciones absolutas, como ciertos problemas mentales (agorafobia, psicosis), ciertos tipos de problemas de corazón, de oído, o ciertos tipos de asma.