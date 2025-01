Alcaraz - Djokovic: ¿La venganza de los JJ.OO. de París? Todo el Open de Australia por 9,99 €

Se han enfrentado un total de 8 veces, con 4 victorias para Carlos Alcaraz y otras 4 para Novak Djokovic. Podría ser perfectamente la final del Open de Australia, pero se han cruzado en los cuartos de final. El murciano se ha mostrado hasta ahora intratable en el torneo, con solo un juego cedido en cuatro partidos. Y, por otro lado, el serbio, no se queda atrás... sigue demostrando que sus 37 años de edad no le suponen, al menos hasta ahora, ningún impedimento para intentar lograr su 25º Grand Slam. Todo ello tras arrebatarle el oro en los pasados Juegos Olímpicos de París al propio jugador murciano.

Es, sin duda, uno de los mejores partidos de tenis que se pueden ver actualmente y que parará durante varias horas el mundo del deporte, que estará más atento que nunca a Melbourne. Este torneo culminará con la final masculina el 26 de enero, por lo que quedan todavía seis días de disfrutar del mejor tenis del mundo... casi nada. Ahora bien, ¿sabes ya cómo verlo?

Alcaraz - Djokovic y todo el Open de Australia en Movistar Plus + y por 9,99 €

Es el momento de apoyar a nuestro querido 'Carlitos' que, de hecho, es el único español en el cuadro masculino que queda en el torneo australiano.

Eso sí, en el cuadro femenino también se encuentra Paula Badosa, que se enfrentará a una dura rival como es la número 3 del mundo Coco Gauff. Este partido se disputará esta madrugada (01:30 hora española) y, por supuesto, también lo podrás disfrutar en Movistar Plus +: ¡Lo tienen todo!

Como te decíamos, podrás disfrutar de este partido y de todo lo que queda de este torneo en la mejor plataforma de streaming, que es Movistar Plus +. Pero no solo tenis, disfrutarás de lo mejor del deporte, como la Copa del Rey de fútbol y LaLiga. Pero lo mejor de todo es su precio, ya que te puedes suscribir un mes por solo 9,99 € y sin ningún coste de permanencia ni ninguna letra pequeña oculta en el contrato. También podrás disfrutar de lo mejor del cine y da igual del teleoperador que seas.

Con esta suscripción podrás disfrutar de lo mejor del deporte, películas, documentales... todo un chollo que te tendrá pegado siempre al televisor (y a toda tu familia). Lo único negativo de esta suscripción es que vas a tener a tus amigos todos los días en casa para ver el fútbol y ahora también el tenis, pero bueno, gajes del oficio, como quien dice.

¿Cómo aprovechar esta oferta de Movistar Plus + por solo 9,99€ al mes?

Para darte de alta no hace falta más que pinchar en el botón de "suscríbete a Movistar Plus +" que encuentras en este mismo artículo, y seguir los sencillos pasos. Tan sencillo que no hace falta estar suscrito a ningún operador de televisión. Y una vez que lo hagas... por solo 9,99 euros al mes ya estarías en condiciones de comenzar a disfrutar de todo esto por ejemplo (y mucho más):

La selección del mejor fútbol, baloncesto, NBA, tenis, rugby, pádel, NFL y golf . Los deportes favoritos de la mayoría.

El mejor partido de cada jornada de LaLiga y los 3 mejores de la Hypermotion (segunda división).

(segunda división). El mejor partido de cada jornada de Champions y el de la Premier League cada semana .

Una clave para disfrutar del Open de Australia: lo podrás ver en diferido sin ningún problema

Ya te hemos advertido que se trata de la mejor plataforma de sreaming y una de sus mejores características es que puedes disfrutar del contenido que sea desde el principio o desde el minuto que quieras por si has llegado tarde o simplemente no has podido.

Y teniendo en cuentas los horarios en los que se juega este Grand Slam (de madrugada) esto adquiere más importancia si cabe.

Tenis, fútbol, más de ochenta canales y contenido exclusivo por un precio ridículo

Ahora, como ya te adelantábamos, podrás disfrutar de este gran torneo, a través de su plataforma de streaming independiente en la que cualquiera se puede suscribir por solo 9,99 € al mes. Y no solo eso: podrás disfrutar de todo el deporte de la plataforma y de sus más de ochenta canales de cine, series y documentales por el mismo precio al mes.

Por no hablar de que Movistar + es la única plataforma de streaming que está dentro del Bono Cultural Joven, lo que supone que todos los que disfruten de esta ayuda podrán hacerse con una suscripción anual por solo 39 €. Poco más de 3 € al mes.

Además, si no quieres perderte uno de los muchos partidazos que ahora podrás ver, pero alguien en tu casa prefiere ver una película o serie de su catálogo, una suscripción admite dos reproducciones simultáneas sin importar la ubicación.

Y por si fuera poco lo anteriormente descrito, Movistar Plus+ te da la posibilidad de ver cualquier programa desde el inicio, aunque llegues tarde, o retroceder en las retransmisiones en directo.

Y otra de sus muchas ventajas es que la suscripción de Movistar Plus + cuenta con la función U7D que se encarga de almacenar automáticamente los contenidos emitidos en los muchos canales de la plataforma de streaming durante la última semana.

Simplemente suscríbete y disfruta del Open de Australia y la Copa del Rey (y mucho más)... desde el sillón de casa.