Amazon liquida en sus ofertas Prime las zapatillas más buscadas: Adidas, Puma, New Balance, Munich y más

El Amazon Prime Day de octubre está a punto de comenzar, pero la plataforma ha querido adelantarse lanzando algunas de sus mejores ofertas antes de tiempo. Entre ellas, destacan especialmente las zapatillas más buscadas y valoradas por los usuarios, que ya se pueden encontrar a su precio mínimo histórico.

Adidas, Puma o New Balance ya tienen varios modelos de zapatillas rebajados dentro de las ofertas Prime octubre en Amazon. Desde zapatillas de running recomendadas por expertos hasta modelos todoterreno perfectos para el día a día, la variedad es enorme. Incluso es posible encontrar auténticas gangas por menos de 50 euros.

Si el año pasado te quedaste sin tu par ideal, ahora es el momento de aprovechar. Hemos recopilado las mejores sneakers, zapatillas técnicas y calzado deportivo que triunfaron durante el Prime Day anterior y que ya están disponibles con descuento y stock limitado.

Arranca el Prime 2025: estas zapatillas tienen descuentos increíbles

Por eso, para que no te pierdas nada, te hemos seleccionado algunas de las mejores ofertas que volverán a triunfar este año. Estrenar zapatillas de las mejores marcas a un precio sensacionalmente bueno nunca había sido tan fácil. Recopilamos a continuación las mejores.

Si buscas un toque vintage sin perder comodidad, este modelo de zapatilla lo tiene todo. Incluida la cuantiosa rebaja.

Con suela más gruesa y diseño clásico, las adidas VL Court aportan ese estilo retro tan buscado, y ahora con descuento exclusivo durante las ofertas Prime de octubre.

Las 574 son las más vendidas de New Balance, y no es casualidad. Su combinación de confort y diseño atemporal, junto a su color burdeos (el tono estrella del otoño), las convierten en una compra segura. ¡Corren riesgo de agotarse durante el Prime Day!

Con más de 30 combinaciones de colores, este modelo vuelve a ser tendencia.

Su silueta deportiva con aire retro conquista tanto a nostálgicos como a nuevos fans. Ideal para destacar sin renunciar a la comodidad.

Nike Air Max: 40 € menos para el modelo más urbano

Diseñadas para quienes apuestan por el streetwear, las Nike Air Max combinan cuero premium y la icónica cámara de aire Max Air. Máximo confort y amortiguación con un diseño que no pasa desapercibido.

Inspiradas en los modelos de running retro, las Run 50s son ligeras, cómodas y con la amortiguación Cloudfoam que caracteriza a la marca. Su precio cae al mínimo histórico este Amazon Prime de octubre.... de hecho, no llegan ni a los 40 euros. Exacto: su precio mínimo.

Con estética inspirada en botas de fútbol, este modelo mezcla lo vintage con lo deportivo.

El upper perforado y la cápsula EVA del talón ofrecen un ajuste cómodo y estable. Disponible ahora con rebaja destacada en las ofertas Prime.

Rozando las 5.000 valoraciones positivas, estas zapatillas tipo bota ofrecen una estética de baloncesto y materiales resistentes al agua.

Perfectas para quienes buscan algo más robusto y versátil sin renunciar al estilo.

Sí, siguen arrasando. Diseño icónico, comodidad probada y un 12% de descuento que las hace aún más atractivas. Un clásico que funciona en cualquier armario.

Dentro de este sector, Columbia lidera las ventas.

No todo es urbano: para quienes disfrutan del outdoor, Columbia ofrece modelos con suela Omni-Grip, media suela ligera y diseño impermeable. Aptas tanto para montaña como para ciudad.

El calzado perfecto para el día a día, rebajado en el Amazon Prime Day

Modelos como el de Svnke o Skechers se están agotando. Perfectos para el día a día en verano, ofrecen el equilibrio entre la comodidad de una deportiva y la estética de un zapato elegante.

Con el estilo de un mocasin, pero con la comodidad de las mejores Skechers

Entre las grandes ofertas de hoy en el Amazon Prime Day, Skechers rebaja casi a mitad de precio estos mocasines de tejido ligero, perfectos ahora para verano.

Con un toque vintage desgastado, podrás usarlos para ir a la oficina, una cena de verano o cualquier plan informal en las vacaciones. O si no, también siempre puedes optar por unas alpargatas de esparto.

Para quienes buscan la máxima comodidad, Geox es una de esas apuestas seguras.

Este modelo además de la amortiguación, son muy transpirables y su parte superior de tejido de punto aumenta la ligereza y les permite adaptarse al movimiento de tus pies.

Además, encontrarás sí o sí tu modelo favorito, ya que el modelo se encuentra rebajado en más de 30 colores.

Durante las Ofertas Prime Day y el Amazon Day, las Puma Smash V2 destacan como una de las zapatillas más valoradas en Amazon, con más de 89.000 reseñas positivas y una puntuación media de 4,4 estrellas.

Este modelo es muy apreciado por su comodidad, calidad y diseño, además de ofrecer una excelente relación calidad-precio. Su versatilidad es otro punto fuerte, ya que está disponible en varios colores, lo que permite combinarlas fácilmente con distintos estilos.

Aprovecha estas jornadas de descuentos para hacerte con un calzado icónico y funcional que se adapta a tu día a día.

En cuestión de zapatillas de senderismo, Columbia es una de las marcas referentes.

Este modelo cuenta ahora con un precio más que razonable si tenemos en cuenta sus características: capas de cuero sintético para una mayor protección, membrana de costuras selladas impermeable y transpirable, la parte superior de malla y ante y una entresuela ligera para una comodidad duradera y una amortiguación superior.

Tommy Hilfiger ha tirado la casa por la ventana con un auténtico descuento en uno de sus modelos de zapatillas más modernos.

En estos momentos están arrasando en Amazon y es que, a su diseño diferencial pero a la vez sin excederse, se le suma su auténtica rebaja y es que, puedes conseguirlas hoy por menos de 40 euros (antes 99)

Los clásicos tradicionales se reinventan para hoy, y la selección curada de piezas icónicas se mezcla y combina de forma única para un estilo sin esfuerzo que es moderno, seguro y relajado.

Si hay una marca por excelencia que es sinónimo de comodidad diaria esa es Skechers.

Este modelo es uno de los más comprados, y roza las 12.000 valoraciones positivas.

Las usuarias que ya se han hecho con su par las describen como muy cómodas, de buena marca y con una plantilla perfecta. Además, valoran la buena relación calidad-precio, que mejora si tenemos en cuenta su descuento.

En verano siempre se busca un calzado cómodo y sencillo, combinable con todos los outfits coloridos. Por ello, no falla nunca un par de zapatillas blancas.

Este modelo sencillo de Refresh que se convertirá en un imprescindible de armario. Con plantilla extraíble. Este modelo ha obtenido el certificado vegano por la organización mundial

Están fabricadas con un material que imita la piel.

Si buscas un calzado cómodo para las vacaciones de verano, este modelo de zapatillas Munich es una gran opción. A un precio más económico que las New Balance, tienen un diseño similar y garantizan comodidad en tus pies durante todo el día.

Versatilidad casual y urbana. Inspirada en los modelos clásicos de Munich. De look informal, deportivo y muy urbano, este modelo tiene un diseño atemporal, que usarás tanto en verano como más adelante.

Si buscas unas zapatillas que apenas notes, este modelo minimalista de Saguaro son ideales para el verano.

La parte superior presenta un tejido de punto transpirable que permite que tus pies respiren libremente. Mientras que la suela de goma antideslizante proporciona un fuerte agarre y el dibujo de la suela de fricción.

Disponibles en una infinidad de colores, son las zapatillas atemporales preferidas de muchos. Además, las darás uso durante todo el año, igual que este ventilador de techo.

Puntera redonda, cuello acolchado para mayor comodidad, un forro suave y una plantilla acolchada.

Son los zapatos más clásicos de las últimas generaciones y por ello tienen más de 15.000 valoraciones positivas en Amazon.

Dentro de los modelos rebajados de Vans en el Amazon Prime Day encontramos uno de los diseños que más se ha demandado en los últimos años.

Frente a su modelo clásico presentado antes, los cuadros se han convertido en el diseño favorito de muchos. Añadiendo un plus al calzado pero que a la vez combina con cualquier prenda, tanto en verano como en invierno.

Estas elegantes zapatillas de Tommy Hilfiger con detalles en contraste convencen por su diseño estilizado y su material de calidad.

Combinan a la perfección con tu look diario, pero también con prendas elegantes para ocasiones especiales.

El material exterior está confeccionado con 50 % piel reciclada, 20 % poliéster reciclado, 15 % poliéster y 15 % poliuretano.

Si estás buscando el par de zapatillas 'todoterreno', esta opción que ofrece Reebok no podrás la pasarás por alto. Tanto como para una carrera corta, como para usarlas en el día a día.

Por su diseño y comodidad triunfa todas las temporadas. Si ya te quedaste sin ellas el año pasado, aún estás a tiempo ahora.

Estas Puma son unas zapatillas modernas con un diseño retro y su plantilla garantiza un ajuste flexible y una gran comodidad.

Además, cuentan con una suela de plataforma de goma ligera y una capellada de cuero.

Son una combinación adecuada entre alta calidad y diseño moderno. Ideales para el día a día.

Este modelo de Adidas arrasa todos los años y no es para menos, ya que a su precio se suma la gran variedad de colores que ofrece, por lo que es imposible que no encuentres tus favoritas.

Las Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual siguen el estilo característico de la marca, con las rayas del logo a los lados, pero con un toque más llamativo. Con una suela que ofrece contraste, amortiguación ligera y comodidad en cada paso.

Además, están disponibles en piel y gamuza para dar una variedad de preferencias de estilo.

Entre runners las recomendaciones vuelan. Y uno de los modelos más aclamados son la gama Galaxy de Adidas. Su última versión, las Galaxy 7, son perfectas para aquellos que se hayan pasado al running este año.

La mediasuela con amortiguación Cloudfoam ofrece una pisada más cómoda mientras aumentas tu resistencia.

Además, el empeine textil transpirable ofrece flexibilidad, soporte y transpirabilidad, lo que ayuda también a evitar rozaduras con los calcetines.

Y si además estás pensando ya en tu próximo look de carrera, entre sus 23 colores diferentes, encontrarás las perfectas que combinen con todo.