Descubre si tu coche está afectado por el cártel de coche y reclama hasta el 10% de su valor con OCU

Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, fabricantes y concesionarios realizaron un pacto ilegal fijando topes para los descuentos y condiciones comerciales. Esto hizo que el precio de venta de los coches afectados se situara muy por encima del precio real que deberían haber tenido. De esta forma, si compraste tu vehículo en esta época, es muy probable que seas una de las personas afectadas por el cártel de coches. En 2015 esta práctica ilegal ya fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Debido a estas medidas ilegales los afectados pagaron entre un 10 y un 15% más por sus vehículos. Si crees que puedes ser una de las personas afectadas por el cártel de coches, OCU te ayuda a reclamar tu dinero mediante una demanda colectiva contra los fabricantes, sin que tengas que gestionar nada.

En 2020 se pusieron en marcha las reclamaciones de OCU mediante una acción judicial para ayudar a todas las personas afectadas. Y en 2022 el Tribunal Supremo confirmó estas sanciones contra el cártel de coches. OCU también presentó varias reclamaciones colectivas contra los fabricantes, a las que puedes sumarte si eres una de las personas afectadas.

La próxima reclamación de OCU es contra Renault, después de que la Dirección General de Tráfico le haya facilitado al Juzgado a petición de OCU los datos de los afectados por el cártel de coches entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Si tienes un Renault o fuiste propietario de uno te recomendamos mirar en tu buzón postal, porque OCU ha enviado a todas estas personas una carta a su dirección postal para informarles cómo hacer la reclamación contra el cártel de coches de Renault.

Reclama tu dinero con OCU

Ahora puedes unirte a esta reclamación de OCU, que tendrá los mismos pasos que el resto de demandas colectivas. OCU te ayudará a gestionar esta demanda contra Renault y a reclamar el extra que pagaste, solicitando una media de hasta el 10% del precio de compra como indemnización. Si bien esta cifra variará según cuando se realizase la compra, ya que es posible que se añadan intereses por la demora. ¿Tienes claro cómo hacer la reclamación de con OCU coches comprados entre 2006 y 2013?

Cómo reclamar tu dinero con OCU

podrías ser víctima del cártel de coche y pagaste de más / OCU

Si eres o fuiste propietario de un Renault comprado entre 2006 y 2013 y has recibido la carta de la OCU, será muy sencillo seguir los pasos para unirte a esta acción colectiva. Si no has recibido la carta puedes enviar a OCU tu documentación para sumarte a esta reclamación.

Para reclamar con OCU a Renault lo primero que debes tener claro es si tu modelo está afectado revisándolo aquí simplemente poniendo la fecha de compra.

El siguiente paso será recibir toda la información que necesitas para poder seguir adelante con la reclamación: plazos de entrega y documentación necesaria. De este modo, formarás parte de los afectados por el cártel de coches y OCU gestionará tu reclamación a Renault, ellos se encargarán de todo.

Debes recordar que estos procesos suelen ser lentos en España, pero contarás con un asesoramiento especializado de los profesionales de OCU que te acompañarán en todo el proceso.

Si no eres propietario de un Renault, pero tienes un familiar que si lo es, puedes hacer la reclamación por él. Comparte esta esta información para que puedan poner su reclamación contra Renault con OCU de forma segura y sin preocupaciones.