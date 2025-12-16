Los 28 libros más adictivos y breves (menos de 500 páginas) que querrás llevar en tu mochila

Lo reconocemos: leer es un placer. Ya sea para sumergirse en una novela de suspense, hojear el periódico o devorar un cómic, la lectura es el refugio al que acudimos para desconectar del mundo. Un acto inconsciente con el que, sin darnos cuenta, nuestro cerebro traza una ruta de escape. Nos permite relajarnos. Evadirnos de las preocupaciones del día a día y, en muchos casos, conectar con historias y personajes que nos hacen reír, llorar o incluso reaccionar en voz alta ante un giro de argumento inesperado.

Tal vez, por eso, lo que en la infancia muchos veíamos como una obligación se ha transformado en un pequeño hábito de lo más placentero que sigue ganando adeptos.

De hecho, como señala el informe publicado por el Ministerio de Cultura, "el porcentaje de la población que lee libros en su tiempo libre supera el 65 %". Sin embargo, hay un pequeño inconveniente del que se habla poco: el peso de los libros.

Seamos sinceros, muchos aprovechamos el trayecto en transporte público o los pequeños descansos en la jornada laboral para devorar unas páginas. Y, claro, llevar una novela de 700 páginas en la mochila o bolso no resulta lo más cómodo. Por eso, hemos hecho un pequeña listado de títulos que no superan las 500 páginas. Títulos que son perfectos para llevar contigo a todas partes.

Además, recuerda, si aún así prefieres probar alguna novela con más páginas o no dejar el bolso mini a un lado... siempre puedes optar por la opción de adquirir un kindle y dejar a un lado los posibles dolores de espalda. Como este:

Dicho esto, aquí os dejamos los 28 libros más adictivos (y de menos de 500 páginas) que no vas a querer parar del leer.

'La asistenta', de Freida McFadden

Este libro se ha convertido en todo un fenómeno: lleva semanas sin salir de la lista de libros más vendidos. En concreto, este libro trata de la vida de Millie, una mujer que busca un nuevo comienzo en su vida al iniciarse como empleada doméstica en la casa de Nina y Andrew, una pareja adinerada y de clase alta, a quien intenta esconderles su oscuro pasado. Pronto, la mujer descubrirá que los secretos que guarda la familia son más peligrosos que los suyos y que su propia vida corre peligro.

'La vegetariana' de Han Kang

Si te gustan los libros con un lenguaje directo y crudo, analizar la conexión humano-corporal y una mujer sin poder de decisión... esta novela corta de Han Kang ganadora del premio nobel es para ti.

En esta novela, la protagonista cambia su vida idílica tras sufrir unas pesadillas brutales y sanguinarias que empiezan a despertarla por las noches, impulsándola a salir de la cama y deshacerse de toda la carne del frigorífico... pero ese gesto no acaba ahí.

'El último secreto' de Dan Brown

Robert Langdon, el célebre profesor de simbología, viaja a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación. Katherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos, y Katherine desaparece sin dejar rastro junto con su valioso manuscrito.

'Los secretos de las obras de arte' de Rainer & Rose-Marie Hagen

Si te gusta el arte, pero no te gustan los libros clásicos que analizan la obra de un artista... este libro es para ti. Cada dos páginas está centrada en una obra de arte, la cuál se analiza con detalle -y la visión del cuadro- cada pequeño rasgo que caracteriza a la obra o al estilo del autor.

Después del auténtico fenómeno que ha cosechado la adaptación de El verano en que me enamoré en la plataforma Prime, no hemos podido evitar recomendar el libro en sí. La primera parte de la trilogía que, tanto si has visto la serie como si no, te permitirá entender y disfrutar mejor de los diferentes personajes, sus tramas y, por supuesto, sus desenlaces.

"Me ha gustado mucho" o "Al principio, me ha costado mucho, pero al final me ha encantado. Me ha emocionado", son algunos de los comentarios más repetidos alabando esta obra de Javier Cercas, que se ha convertido en una de las más solicitadas.

El porqué reside en su capacidad para dar a conocer partes de la Iglesia que nunca se habrían imaginado. No como un sermón ni como una especie de "¿Sabías qué?", no; Javier Cercas muestra la visión de un anticlerical que busca conocer la perspectiva de un anciano vicario de Cristo y descubrir si, de verdad, hay o no vida después de la muerte, recorriendo el Vaticano.

"¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?", bajo esas frases rápidas se esconde esta lectura rápida, intensa y, sobre todo, reflexiva, que da respuesta a esa inquietud que muchas veces no sabemos describir ni entender... y que, en esta ocasión, viene explicada por el personaje de un niño que quiere, pero no puede, y puede, pero no quiere.

¿Buscas una lectura rápida? ¿Una que te invite a dejar las pantallas durante un rato? Entonces, te encantará conocer este libro que, más allá de ser ameno, no necesita que te quedes con la trama. De hecho, justamente, este libro puede ser un tiempo de evasión para ti que, además, te ayudará a ganar claridad, eficacia y serenidad con distintos trucos y claves para lograr tus objetivos.

Javier Castillo nos presenta esta nueva novela que, con la característica trama adictiva del autor, cuenta la historia de los hermanos mellizos que visitan las Islas Canarias: él acaba de recibir su última sesión de quimioterapia; ella cree que ese viaje es la mejor manera de volver a empezar tras el cáncer.

Pero Mario sufre una recaída que lo mantiene ingresado en el hospital durante un par de días.

'Victorian Psycho', de Virginia Feito

En menos de 300 páginas, Virginia Feito logrará que vuelvas a engancharte a una historia, como ya lo hizo con su debut, La señora March.

El señor y la señora Pounds han contratado a Winifred Notty para que cumpla el rol de la perfecta institutriz victoriana: dará clases y contará cuentos antes de dormir... pero Ensor House y sus habitantes ocultan más perversiones y secretos que la propia y perturbada señorita Notty, capaz de convertir un té con elegantes invitados y bebés en el salón en un acontecimiento de lo más macabro.

Bajo esa sinopsis se desarrolla la historia de esta novela que, aunque en apariencia se presenta como una entrañable estampa victoriana, rápidamente se ve teñida de sangre, suspense y, sí, también de humor.

'Un animal salvaje', de Joël Dicker

"El hombre que se escondía en la maleza observaba ahora a Sophie con un par de prismáticos militares pequeñitos. Escrutaba el cuerpo espigado que la bata corta dejaba al descubierto y se detuvo en la parte superior del muslo, donde tenía tatuada una pantera. […] los Braun dormían con las persianas subidas y lo veía todo: la miraba levantarse, bajar a la cocina para prepararse el café y bebérselo delante de la ventana. Qué deseable era. Lo tenía obnubilado. Obsesionado.", así dicta la sinopsis de este libro que ha conseguido que Joël Dicker se haga un nombre y que al mismo tiempo te hará contener la respiración.

'Mi nombre es Emilia del Valle', de Isabel Allende

Isabel Allende cuenta la historia de una joven valiente que desafía las convecciones de su época. Nacida en 1866 en San Francisco, Emilia es hija de una monja irlandesa, Molly Walsh, y un padre que la abandona antes de nacer.

Criada por amor por su madre y su padrastro, un mestizo de Chihuahua, Emilia destaca por inteligencia y su espíritu rebelde. A los 23 años, comienza a escribir bajo un seudónimo, una labor que la llevará a viajar a Chile a cubrir la guerra civil… lo que fomentará que sea testigo de horrores inimaginables.

'No tengas miedo', de Stephen King

Si eres un apasionado del terror, Stephen King no puede faltar en tu estantería.En esta ocasión, el escritor sorprende con una historia que -avisamos, se pasa un poquitín de las 500 páginas- atrapa entre escalofríos.

Todo comienza con una misteriosa carta cuyo mensaje anuncia que se tiene pensado asesinar a catorce personas -trece inocentes y un culpable- en nombre de la justicia. Izzy Jaynes, detective, recurre a Holly Gibney, una carismática activista que, además, está siendo acechada por un enemigo invisible.

'La vacuna contra la insensatez', de José Antonio Marina

Si somos tan inteligentes, ¿por qué caemos en tantas estupideces y atrocidades? ¿Por qué nos dejamos manipular por falsas creencias, teorías conspirativas y prejuicios?

José Antonio Marina nos alerta de un peligro invisible pero real: los virus mentales, idas que corrompen nuestra inteligencia.

'Cónclave', de Robert Harris

En la Capilla Sixtina, a puerta cerrada, ciento dieciocho cardenales procedentes de todos los rincones del globo emitirán su voto en la elección más secreta del mundo.

Son hombres de fe. Pero tienen ambiciones. Y rivales.

En las próximas setenta y dos horas uno de ellos se convertirá en el líder espiritual con más poder de la tierra.

'El albatros negro', de María Oruña

En las oscuras profundidades del Atlántico reposa un secreto legendario: el tesoro del Albatros Negro. Cuando una anciana historiadora naval muere en circunstancias sospechosas, su muerte despierta más preguntas que respuestas. El subinspector Pietro Rivas, recién llegado a la ciudad, se une a la excéntrica inspectora de Patrimonio, Nagore Freire, para desentrañar el misterio. Pero lo que comienza como una investigación aislada se transforma en una cadena de muertes inquietantes y pistas que apuntan a un pasado remoto.

'La fragancia del mañana', de Frascesca Giannone

Salento, 1959. Lorenzo y Agnese ven cómo su mundo se desmorona cuando su padre vende la fábrica familiar de jabones, su hogar, su historia, su futuro. Para Lorenzo, la traición es insoportable: se marcha decidido a recuperar lo que les arrebataron.

Agnese, en cambio, elige quedarse, aunque eso signifique vivir bajo el mando de un nuevo y arrogante dueño. Así comienza una separación dolorosa entre dos hermanos que desean lo mismo, pero que toman caminos opuestos. Orgullo, nostalgia y un amor inesperado los pondrán a prueba mientras el pasado y el presente chocan con fuerza. ¿Podrán reconciliar sus sueños antes de que sea demasiado tarde? ¿O el precio de luchar por lo perdido será un mañana lleno de remordimientos?

'La muy catastrófica visita al zoo', de Joël Dicker

"Es víspera de Navidad y la visita de la clase de Joséphine al zoo ha sido una catástrofe. Nadie sabie qué ha pasado exactamente y los padres de la nila escuchan con atención el relato de su hija. Mientras Joséphine va relevando la verdad, comprendemos poco a poco que una catástrofe nunca llega sola...", dicta la sinopsis de esta novela que se ha posicionado como una de las grandes novedades del mes de abril.

La misma que se caracteriza por su ritmo rápido y sus pequeñas dosis de humor, que lo harán aún más atractivo a la lectura.

'Tras la puerta' de Freida McFadden

Tras el fenómeno 'La Asistenta', la autora regresa con una nueva novela. Un nuevo thriller de lo más adictivo donde los secretos y la culpa, adquieren un peculiar protagonismo.

'La gente de los árboles', de Hanya Yanagihra

Hanya Yanagihara conquistó a miles de lectores con Tan poca vida, una novela que se hizo viral por su intensidad emocional y su particular estilo narrativo. Pero si quieres descubrir a esta autora sin enfrentarte a casi 1.000 páginas, La gente de los árboles es una opción perfecta.

En esta historia, seguimos a Norton Perina, un joven médico que se une a una expedición en una remota isla de Micronesia, famosa por la longevidad de sus habitantes. Fascinado por el hallazgo, Perina decide llevarse consigo a cuarenta niños nativos, con la intención de "salvarlos" de la pobreza. Sin embargo, años después, uno de ellos lo denuncia por abusos. Condenado, Perina empieza a escribir sus memorias en un intento desesperado por limpiar su nombre.

'Amanecer en la cosecha', de Suzanne Collins

Suzanne Collins vuelve a recuperar el fenómeno de la trilogía de los ‘Juegos del Hambre’ con ‘Amanecer en la cosecha’. La quinta parte de esta actual saga que comienza con los quincuagésimos Juegos del Hambre en Panem.

'La Vieja Familia', de la saga de los longevos de Eva García Sáenz de Urturi

Este libro cuenta la historia de una Iago del Castillo es un carismático y atractivo longevo de 10.300 años de edad con un cerebro prodigioso. Sin embargo, cuando una mañana despierta en San Francisco, lejos de su hogar en Santander, no es capaz de recordar ni su nombre ni los detalles de la misteriosa investigación que le ha llevado hasta allí; una investigación con la que pretende descifrar los motivos por los que ni él ni los demás miembros de su familia envejecen…

Sin embargo, ni Iago ni Héctor, su padre, tienen intención de compartir los resultados; ellos son conscientes de los riesgos y el sufrimiento que implica su modo de vida. Son sus hermanos Jairo y Kyra los que están empeñados en crear una estirpe de longevos como ellos.

'Adiós a la inflamación', de Sandra Moñino

Si te apasiona la nutrición y te intriga descubrir cómo ciertos suplementos pueden ayudarte a combatir la hinchazón, este libro de la nutricionista Sandra Moñino es justo lo que necesitas.

A lo largo de sus 288 páginas, Moñino explica, de forma clara y accesible, cómo reacciona el organismo ante distintos alimentos y procesos. Un manual imprescindible para quienes buscan comprender mejor su cuerpo y mejorar su bienestar desde la alimentación.

'Cómo mandar a la mierda de forma educada', de Alba Cardalba

Aunque no siempre resulta fácil hacer honor al título de este libro, Alba Cardalba nos guía, a lo largo de sus 288 páginas, en el arte de establecer límites sin miedo. A través de este manual de psicología, la autora nos ayuda a afrontar el temor a decir lo que pensamos por miedo a las consecuencias o a ser excluidos, evitando así caer en estados de tristeza, culpa o ansiedad.

Un libro práctico y revelador, perfecto para quienes buscan (auto)conocerse mejor y ganar confianza en sí mismos.

'El Padrino', de Mario Puzo

Disponible en su versión de bolsillo, hacemos una excepción con el número de páginas porque esta novela llevada al cine por Francis Ford Coppola representa a la perfección el concepto de intriga y drama familia, a través de la vida de Vito Corleone. El capo más respetado de Nueva York que dirige, con lealtad y fidelidad a sus principios, un emporio que abarca el fraude, los juegos de azar y el control de los sindicatos.

'No mientas', de Arturo del Burgo

“Un thriller original, potente y magnético”, bajo esas palabras destaca este libro. Cuya sinopsis dicta lo siguiente: “El cuerpo de Daniela aparece sin vida en un hotel a las afueras de San Sebastián. Esperaba a su amante en la habitación cuando la sorprendió una muerte brutal y violenta: esposada con los ojos vendados para simular un inocente juego sexual, y apuñalada

La inspectora Adriana Collante acude a la escena del crimen para hacerse cargo de la investigación. Pero también lo hace un periodista que ha recibido un correo del asesino con la hora y la fecha del lugar del homicidio”.

'Me alegro de que mi madre haya muerto', de Jennete McCurdy

A lo largo de 352 páginas, la actriz Jennette McCurdy narra, sin filtros, su desgarradora y a la vez irónica historia. En esta biografía, repasa las dificultades de haber crecido como estrella infantil, su lucha contra los trastornos alimentarios y las adicciones, así como la compleja relación con una madre obsesionada con convertirla en una celebridad de Hollywood.

Un testimonio tan crudo como adictivo que no deja indiferente a nadie.

'La península de las casas vacías', de David Uclés

En toda regla siempre hay una excepción y, en este sentido, la obra de David Uclés lo es. En unas 700 páginas, este licenciado y máster en Traducción e Interpretación retrata desde diferentes puntos de vista la guerra civil española, en lo que se convierte en una "descomposición total de una familia, la deshumanización de un pueblo y la desintegración de un territorio que da nombre al propio título de la novela".

La misma que desde hace unas semanas no ha cesado de ser señalada y alabada contribuyendo a que se haya convertido en el libro más vendido en diferentes plataformas como, por ejemplo, Amazon.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.