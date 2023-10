Las novedades literarias que llegan en octubre: Juan del Val, Ken Follett...

Según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el 64,8% de los españoles leyeron libros por ocio en su tiempo libre en 2022.

Esto supone un 5,7% más que en 2012 y un 0,4% más que en 2021. Estas cifras evidencian que el aumento de lectores, que se disparó con el confinamiento por el coronavirus, aún se mantiene a máximos históricos.

A pesar de estos datos, el 35,2% de los españoles no lee nunca o casi nunca, un 0,4% menos que en 2021. De esta barómetro también se desprende que las mujeres leen más que los hombres, especialmente entre los 25 y 34 años.

Por edades, quienes más leen son aquellos entre los 14 y los 24 años. En cuando a los niveles de estudios, el 86,5% de los universitarios lee en su tiempo libre frente al 62,3% con estudios secundarios.

Por comunidades autónomas, donde más leen es en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Navarra. Los más rezagados, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura.

En SPORT, como hacemos mensualmente, seleccionamos los libros que llegan este mes de octubre para ayudarte en la búsqueda del libro perfecto.

La chica del verano, de La Vecina Rubia

Así de contundente cierra la tercera y última parte de la saga Verano que ha supuesto el debut literario de la Vecina Rubia con más de 500 000 lectoras.

Tras La cuenta atrás para el verano y Contando atardeceres, La chica del verano supone una nueva etapa en la vida de nuestra protagonista, que dejó atrás la adolescencia para convertirse en la mujer irónica e inteligente que está detrás del fenómeno en las redes sociales.

La armadura de la luz, de Ken Follett

Vuelve Follett con la emocionante quinta entrega de la saga «Los pilares de la Tierra». El choque de progreso y tradición y una guerra que amenaza con engullir toda Europa en la más ambiciosa y épica novela del maestro de la ficción histórica.

La revolución está en el aire. 1792. Un gobierno despótico está decidido a convertir Inglaterra en un poderoso imperio comercial. Y, desde el otro lado del mar, suenan tambores de guerra mientras Napoleón Bonaparte comienza su ascenso al poder y prepara un violento plan para convertirse en emperador del mundo.

En busca del tiempo perdido vol. II: Por donde los Guermantes, de Marcel Proust

En Por donde los Guermantes (1920-1921), tercer tomo de En busca del tiempo perdido, el joven narrador sigue persiguiendo, sin encontrarla, su «vocación invisible» de escritor: «Le resulta a usted más entretenido no hacer nada», le dice su amigo Saint-Loup. Aunque va acumulando nuevas decepciones, lo encontramos más templado, algo menos introspectivo.

Bocabesada, de Juan del Val

Por las páginas de Bocabesada aparecen un colaborador televisivo, autor de éxito en crisis; mujeres inteligentes presas de sus errores; puro amor en la tercera edad; directivos mediocres; gente que se muere; un ministro y una meretriz encantada de serlo.

En un planeta donde cada vez hay más fronteras y más líneas rojas, en Bocabesada no existen ni siquiera entre la novela y la vida.

Los perros oruga, de Tennessee William

Entre 1932 y 1935, en plena Depresión, Tennessee Williams trabajó en las oficinas de la International Shoe Company, en su sede de Saint Louis, donde su padre, que le había obligado a dejar la universidad, era jefe de ventas. Estamos ante un período triste y opresivo en el que, a escondidas, escribía cuentos y poemas, como se refleja en «Escalera a la azotea» (cuyo primer título fue «Episodios de la vida de un oficinista»), incluido en esta recopilación que ilustra los primeros pasos de sus ambiciones literarias y del universo característico que construyó.

Amigos mejores: Construye amistades sanas, suelta las que no lo son y cura las heridas del pasado, de Alicia González

La psicóloga Alicia González presenta la guía más completa sobre la amistad. Tener buenos amigos no es una cuestión de suerte, sino de responsabilidad.

El Rulas y la motillo perdida, de Animalize21

EL RULAS necesita tu ayuda en esta épica aventura a todo color. Superar los retos interactivos que os vais a ir encontrando en cada capítulo: laberintos, busca y encuentra, crucigramas, exámenes sorpresa, cómics desordenados...

Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida: ¡Todo lo que necesitas para empezar ya!, de Isasaweis

Tras el éxito de Come genial y no hagas dieta nunca más, vuelve Isasaweis con nuevas recetas, más trucos de estilo de vida y un plan de rutinas deportivas para mantenerte en forma

Inglés cooler: Con el plan de Pippi, de Pippi English

Un método que llevó a la propia autora a tener un excelente nivel de inglés. El libro huye del estudio de la gramática y la conjugación y se basa en canciones y películas.

Romper el hielo, de Hannah Grace

El fenómeno viral de TikTok que derrite el hielo. Un rivals to lovers que ha conquistado la lista de más vendidos de The New York Times. Las chispas saltan cuando una patinadora artística y el capitán del equipo de hockey se ven obligados a compartir pista y a acercarse mucho más de lo que querrían.