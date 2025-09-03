Muévete en la pista con la precisión de Novak Djokovic con sus zapatillas del US Open

Novak Djokovic lo ha vuelto a hacer. El serbio a sus 38 años sigue dando su mejor versión en las citas grandes y que le ha servido para alcanzar por decimocuarta vez las semifinales del US Open, donde suma cuatro títulos, el último en 2023. Tras vencer esta madrugada a Taylor Fritz en un partido en el que Djokovic llegó al límite, pero que su experiencia y nervios de acero marcaron la diferencia en los puntos clave, volverá a verse las caras con Carlos Alcaraz en una semifinal de Grand Slam y podrás ver en Movistar Plus+.

Antes de esto, Djokovic deberá recuperarse de las 3 horas y 24 minutos que pasó en la pista en su último partido y donde una vez más su juego de pies y movimientos fueron clave en la victoria. Y es que, la soltura y rapidez que caracteriza el juego de fondo de Djokovic necesita de las mejores zapatillas para deslizarse sobre la pista y que a su vez aseguren el mejor agarre para evitar lesiones. 'Nole' lo tiene claro y por ello usa las zapatillas de la marca ASICS desde 2018, ganando con ellas 32 títulos, 12 de ellos Grand Slams.

Pero este no es el único tenista que confía en la marca japonesa. A Djokovic se le suma su última víctima Taylor Fritz y dos de los tenistas del top 10 que se juegan su pase a semifinales en Nueva York: Alex de Miñaur, que se medirá a Felix Auger-Aliassime y Lorenzo Musetti, que se enfrenta a Jannik Sinner. Es decir, cuatro de los ocho mejores tenistas de esta edición del US Open confían en la marca japonesa para vestir y es que, su comodidad, firmeza y ligereza les hace volar sobre la pista.

Djokovic, De Miñaur, Musetti y Fritz usan zapatillas ASICS en competición / Montaje

Un éxito sinónimo de calidad y fiabilidad. Por ello, desde Shopping nos hemos puesto a la búsqueda y hemos encontrado los mismos modelos que han ayudado a llegar a las rondas finales a estos tenistas.

Las zapatillas ASICS de Novak Djokovic en el US Open: las Court Ff 3

Las zapatillas ASICS Court Ff3, pese a que no sean en el color negro que luce Djokovic sobre la Arthur Ashe están modeladas según el estilo de juego de Novak Djokovic. Están diseñadas para ayudarte a balancearte más fuerte y recuperarte más rápido entre los intercambios de peloteo.

Al aumentar el área de contacto de la suela, ayudan a crear un aterrizaje estable y pueden reducir la carga colocada en el cuerpo. Proporcionando asó una amortiguación ligera, al igual que estas zapatillas, que fueron las favoritas de los corredores de la Maratón de Nueva York.

Gracias a la tecnología que encontramos en todas las zapatillas ASICS (Forefoot GEL) mejora la absorción de impactos y crea una sensación más suave al pisar.

Cuentan con un buen agarre en la suela exterior y un buen sistema de soporte que ayuda a recuperar la posición rápidamente después del saque inicial. Esta además ayuda a mejorar la rapidez y los movimientos de corte.

El mismo modelo ASICS con las que juega De Miñaur

Quien sí utiliza este mismo modelo es el australiano Alex De Miñaur, número 8 del mundo y que viste entero de ASICS. Y si como a él te gustan las gorras, estas nunca dejan de estar de moda.

Las zapatillas están fabricadas con materiales de primera calidad que aseguran su máximo rendimiento y durabilidad independientemente de la intensidad del partido y las horas que estés sobre la pista. Gracias a su tecnología PGUARD asegura una mayor resistencia en la zona de los dedos y el talón de la suela.

La alternativa de ASICS elegida por Musetti y De Miñaur: Gel-Resolution X

Mientras, Taylor Fritz o Lorenzo Musetti apuestan por el modelo ASICS Gel-Resolution X. Estas zapatillas optimizan los movimientos laterales y permite volver fácilmente a la posición inicial.

Garantiza un contacto total con el suelo para un mejor agarre y, gracias a la estructura de espina de pescado, evita la acumulación de tierra en la suela. Es por ello que también es el modelo que más prefieren los tenistas en la temporada de tierra batida.

Al igual que el modelo anterior, está fabricada con materiales de primera calidad y cuenta con todas las tecnologías características del catálogo de zapatillas de la firma japonesa para garantizar la mayor comodidad, firmeza y ligereza para jugar sobre la pista.