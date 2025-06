Así puedes conseguir la superagotada Nintendo Switch 2: qué diferencias tiene con su primer modelo

La Nintendo Switch 2 ha roto stock. La videoconsola más esperada del año, por fin ha salido al mercado. Y sabemos dónde puedes conseguirla. Porque sí, si bien se ha agotado su stock... hay en algunos puntos donde, todavía, tiene stock. Eso sí, no se sabe cuánto durará.

Y es que, solo lleva unos días en el mercado. Y es que la Nintendo Switch 2 ha vuelto a arrasar en ventas y está agotada en muchos puntos de venta. Pero no te preocupes, porque próximamente volverá a estar disponible y desde Shopping hemos encontrado los únicos sitios en los que todavía puedes adquirirla. Y si no te convencen sus cualidades, es el momento perfecto para hacerte con la primera versión.

Nintendo Switch 2: por qué está causando tanta sensación

La Nintento Switch 2 ya está agotada en Amazon y el Corte Inglés (aunque se repondrá en los próximos días) y no es para menos con todas las novedades que trae. En un primer vistazo ya notamos algunas diferencias evidentes, como que es una consola más grande y, por tanto, algo más pesada. A pesar de ello, sigue siendo cómoda de llevar y de apoyar en modo portátil, como la primera versión. De hecho, ahora tiene un soporte ajustable más grande, para que nada te moleste cuando juegues.

La pantalla de la Nintendo Switch 2 también ha crecido de tamaño, llegando ahora a las 7.9 pulgadas. No solo es una pantalla más grande para disfrutar al máximo de cada detalle, también tiene mejor calidad de imagen, con una impresionante resolución de 1080p en su modo portátil (la que tenía la primera versión en su modo fijo) y hasta 4K en su forma Dock.

Si hablamos del Dock, el elemento en el que se coloca la Nintendo cuando no está en su modo portátil, también tiene ahora un novedoso e ingenioso sistema de ventilación, para evitar problemas de sobrecalentamiento cuando se utilice. No importa cuantas horas la utilices, no notarás que la consola funcione peor.

Una de las mayores novedades son los controles. Con la Nintendo Switch 2 aparece el nuevo botón C, diseñado para exclusivas funciones de conectividad y que las partidas que tengas interactivas con otras personas en tiempo real sean de mejor calidad.

Por qué la Nintendo Switch 2 es más potente que la 1

La batería de la Nintendo Switch 2 disponible en PC Componentes promete ser más duradera que la anterior. Podría llegar a las 10 horas de uso, dependiendo del modo en la que la utilices.

Además, los famosos Joy-Con han crecido de tamaño y ahora se conectan a la consola mediante un ingenioso sistema de imanes, para reducir el riesgo de desgaste. Por si fuera poco, estos controles tienen nuevas funciones, para utilizarlos como si fueran un ratón y ahora te permiten jugar con mayor precisión con su nuevo diseño más ergonómico.

Otra de las grandes ventajas de esta consola en comparación con su versión anterior es que ahora cuenta con un micrófono con cancelación del ruido exterior. Tus partidas van a dar un impresionante salto de calidad. Las novedades que más notarás en las partidas son:

Partidas más fluidas , gracias a su procesador. El primer modelo tenía un Nvidia Tegra X1 (custom), la nueva lo tiene Nvidia Tegra T239 (CPU 8 núcleos + GPU Ampere + DLSS 2.2).

, gracias a su procesador. El primer modelo tenía un Nvidia Tegra X1 (custom), la nueva lo tiene Nvidia Tegra T239 (CPU 8 núcleos + GPU Ampere + DLSS 2.2). La memoria de la Nintendo Switch 2 es mucho más grande , con 12 GB LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno, el modelo anterior solo alcanzaba las 4 GB LPDDR4 y 32 GB.

, con 12 GB LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno, el modelo anterior solo alcanzaba las 4 GB LPDDR4 y 32 GB. Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 puertos USB-C

En el Dock, HDMI 2.1, ventilador, 4K HDR y la primera HDMI 2.0, sin ventilador

Mientras esperas a que la repongan en Amazon o El Corte Inglés, de momento, la Nintendo Switch 2 está en FNAC y en Mediamarkt la Nintendo Switch 2 junto con el juego de Mario Kart, además de en PC Componentes. Tienes que aprovechar ahora que está disponible, por si en pocos días deja de estarlo y te arrepientes de no ser de los primeros en probarla.

A pesar de solo llevar en el mercado una semana, ya acumula buenas valoraciones que recomiendan probarla y disfrutarla. Consideran que se nota una gran mejoría respecto al modelo anterior y que las partidas son mucho más divertidas ahora. Algunas de las opiniones que se pueden leer son:

"Si no tienes la Switch es obligatorio que la compres ".

". "Los juegos se ven de escándalo, es rapidísima, abre los juegos volando y los nuevos Joy-Con se agarran mejor".

es rapidísima, abre los juegos volando y los nuevos Joy-Con se agarran mejor". "La nueva consola es igual de buena que la anterior Nintendo Switch, pero mejorándolo x3 , tanto su calidad gráfica como los joy-con y su dock".

Nintendo Switch, pero mejorándolo x3 , tanto su calidad gráfica como los joy-con y su dock". "La calidad de sus materiales, la rapidez de tiempos de carga... Es muy recomendable".

Es el mejor momento para conseguir la Nintendo Switch original

Si el precio elevado de la Nintendo Switch 2 te hace tener reticencias sobre probarla, es el mejor momento para hacerte con la versión original y comprobar por ti mismo lo completa que es esta consola. Es perfecta para llevártela estas vacaciones a cualquier lugar, en su modo portátil y disfrutar el grupo de familia o amigos.

Esta Nintendo Switch ha conquistado a todo el mundo por sus impresionantes gráficos, con los que quedarte embobado mirando la pantalla. Además, es la mejor opción para jugar con más personas, gracias a su función de Pantalla Dividida para el doble de diversión.

Con más de 5.800 valoraciones y una nota de 4,6 estrellas en Amazon, se ha convertido en la consola favorita de todos. Ahora, puedes conseguirla por su precio mínimo, una oportunidad única para hacerte con ella por menos de 290 euros. Sin duda, es un precio muy económico para una máquina tan completa.