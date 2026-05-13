Ni New Balance ni adidas: estas son las zapatillas favoritas de quienes trabajan todo el día de pie

Elegir unas zapatillas ya no es solo una cuestión de estilo. Cada vez más personas buscan un modelo que funcione tanto para el día a día como para aguantar largas jornadas sin que los pies sufran. Porque no es lo mismo caminar un rato que pasar más de 12 horas de pie sin descanso.

En ese contexto, la comodidad se vuelve clave: buena amortiguación, ligereza y una pisada que no castigue al final del día. Y es ahí donde muchos coinciden en una misma opción.

Entre quienes pasan horas de pie (como enfermeras, dependientes o camareros) se repite una marca por encima del resto: Skechers. Sus usuarios destacan sobre todo la sensación de confort prolongado, la suavidad al caminar y la capacidad de aguantar jornadas intensas sin acabar con dolor de pies.

Unas zapatillas que han pasado de ser una opción más a convertirse en una de las favoritas para quienes priorizan la comodidad real en su rutina diaria.

Skechers se consolida como la zapatilla favorita de los usuarios: más de 70.000 usuarios la recomiendan

Con más de 70.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas de Skechers se han convertido en una de las opciones mejor valoradas por los usuarios. Y no es casualidad. Quienes ya las han probado coinciden en lo mismo: son supercómodas.

Diseñadas para acompañarte en el día a día, son perfectas tanto para pasar muchas horas de pie (nos lo han enfatizado las enfermeras y dependientes que pasan más de una jornada de pies) como para entrenar en el gimnasio sin necesidad de cambiar de calzado. Su ajuste cómodo y ligero hace que prácticamente no se noten y, sobre todo, que su puesta no derive en un posterior dolor de pies.

Qué es lo que tienen de especial para ser las grandes favoritas

Podríamos enumerar un sinfín de razones por las que estas zapatillas de Skechers se han convertido en las grandes favoritas de quienes pasan horas y horas de pie cada día. Pero si hay algo que realmente marca la diferencia es la sensación de comodidad inmediata que ofrecen desde el primer paso. De hecho, su diseño está pensado para que casi olvides que las llevas puestas. Y ahora, además, llegan con una rebaja difícil de dejar escapar. Porque descuentos así no aparecen todos los días.

Este modelo incorpora una parte superior de malla con paneles transpirables en la puntera, los laterales y el talón, una combinación que mejora la ventilación y aporta un acabado mucho más fresco, ligero y actual.

La comodidad se completa con una plantilla Memory Foam con amortiguación que suaviza cada pisada y ayuda a absorber mejor los impactos del día a día. A ello se suma una suela flexible y ultraligera, junto con cuello y lengüeta acolchados que elevan todavía más la sensación de confort. ¿El resultado? Una zapatilla que se adapta al ritmo de cada paso y que está hecha para caminar durante horas sin renunciar a la comodidad.

Otro modelo de Skechers que no se queda atrás en lo referente a la comodidad

Si bien el anterior modelo es uno de los más repetidos y recomendados, no podemos dejar de citar la segunda opción más popular:

Con una plantilla acolchada tipo Memory Foam que se adapta a cada pisada, estas zapatillas convierten la comodidad en su mejor argumento. Su amortiguación suave y la suela flexible con gran tracción hacen que caminar, pasar horas de pie o completar los 10.000 pasos diarios resulte mucho más ligero y cómodo.

Y hay un detalle que marca la diferencia frente a otros modelos: el cierre con cordones permite ajustarlas perfectamente al pie para ganar estabilidad y confort desde el primer uso.

Otros modelos de las zapatillas Skechers que también querrás tener bajo el radar: