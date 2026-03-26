El baloncesto universitario da un paso importante en Europa y lo hace de una forma muy accesible. A partir del 17 de marzo y hasta el 7 de abril, Disney+ emite en directo el March Madness, los torneos de baloncesto masculino y femenino de la NCAA. Una oportunidad para que los aficionados puedan seguir uno de los eventos más espectaculares del año gracias a esta plataforma.

La principal novedad es sencilla: todos los partidos estarán disponibles dentro de la suscripción. Es decir, no hará falta contratar servicios adicionales ni ir saltando entre plataformas. Todo en un mismo espacio, convirtiéndose así en una opción especialmente interesante para quienes buscan ampliar su oferta deportiva más allá del fútbol.

El mejor baloncesto universitario se vive en Disney+: el March Madness llega a su recta final / Cortesía

Todos los partidos, sin cambiar de plataforma

Uno de los grandes atractivos es la cobertura total: Disney+ ofrecerá los 134 partidos que componen ambos torneos. Esto incluye desde las primeras rondas hasta la Final Four, con emisiones en directo que permiten seguir la evolución completa de la competición.

Para el espectador, esto se traduce en comodidad ya que no van a necesitar cambiar de canal ni de plataforma y podrán vivir todo el torneo desde casa sin perderse nada.

¿Qué es el March Madness?

Álvaro Folgueiras, tras su canasta ganadora ante Florida / @IowaHoops

El March Madness es uno de los eventos más populares del deporte estadounidense. Su formato de eliminación directa, con 68 equipos en cada categoría, garantiza emoción constante y elimina cualquier margen de error: un solo partido decide el futuro de cada universidad.

Este sistema convierte cada encuentro en una final anticipada. Las sorpresas son habituales, con equipos modestos eliminando a favoritos y generando historias que trascienden del propio torneo. Esa imprevisibilidad es, precisamente, uno de los factores que más atrae a nuevos espectadores.

El torneo arrancó oficialmente tras el Selection Sunday del 15 de marzo de 2026, momento en el que se definirán los cruces. A partir de ahí, comenzarón una intensa sucesión de partidos que se extenderá hasta el 7 de abril, fecha en la que se coronarán los campeones.

Durante estas semanas, el calendario estará repleto de encuentros diarios, lo que convierte la competición en una cita continua para los aficionados al baloncesto.

Los actuales campeones parten como referencia. En el cuadro masculino, los Florida Gators defenderán el título, mientras que en el femenino las UConn Huskies buscarán repetir éxito. Sin embargo, la historia del torneo demuestra que los pronósticos rara vez se cumplen sin sobresaltos.

Para muchos seguidores, una de las mayores atracciones es descubrir futuras estrellas. El March Madness suele ser el escaparate donde jugadores jóvenes se dan a conocer antes de dar el salto al baloncesto profesional.

Cómo seguir todos los partidos y no perder detalle

Disney+ apuesta por el baloncesto universitario: emitirá el March Madness en Europa y Sudáfrica / Cortesía

Otro aspecto a tener en cuenta será cómo seguir los partidos desde Europa, ya que muchos se disputarán en horario nocturno o de madrugada. Aun así, la plataforma permitirá verlos en directo o en diferido, adaptándose a los hábitos de cada usuario.

Además, la posibilidad de acceder rápidamente a repeticiones, resúmenes y momentos clave facilitará no perderse lo más importante del torneo. Este tipo de consumo más flexible encaja especialmente bien con el ritmo del March Madness, donde cada jornada deja múltiples partidos y jugadas destacadas. En este sentido, la experiencia de usuario será clave para que el público europeo se enganche a una competición tan intensa como diferente.

La presencia de siete jugadores españoles confirma hasta qué punto la NCAA se ha convertido en una vía importante para el desarrollo del baloncesto español, y ofrece un aliciente extra para los aficionados europeos: además de disfrutar de la competición, podrán seguir de cerca a jóvenes promesas que podrían brillar en el futuro del baloncesto profesional.

Aday Mara, Mario Saint-Supéry, Álvaro Folgueiras, Rubén Domínguez, Owen Aquino, Conrad Martínez y Victory Onuetu forman la representación nacional en un escaparate gigantesco, el lugar donde cada marzo se mezclan talento, presión, sorpresas y millones de miradas.

El acuerdo detrás de la llegada a Disney+

La emisión del March Madness en Disney+ forma parte del acuerdo global entre ESPN y la NCAA. Esto permite que la experiencia acumulada durante años en Estados Unidos llegue ahora a Europa de forma directa.

Hasta el 7 de abril, el baloncesto universitario será protagonista. Y esta vez, mucho más cerca.

Para los aficionados en Europa, es una ocasión perfecta para descubrir, o seguir más de cerca, un torneo diferente, intenso y lleno de sorpresas. Al final para el usuario, lo importante es el resultado: más contenido deportivo disponible sin salir de una plataforma conocida.

Con este movimiento, Disney+ sigue ampliando su oferta. No solo es una plataforma de series y películas, también quiere hacerse un hueco en el deporte en directo.

Para quien ya es usuario, es un añadido interesante. Y para quien estaba dudando, puede ser el empujón definitivo.

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