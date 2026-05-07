Ver el Mundial 2026 por menos de 10 céntimos el partido: esta es la opción más barata para seguir los 104 encuentros

¿Dónde se va a celebrar el Mundial 2026? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Estas son algunas de las preguntas más repetidas, y aquí buscamos resolverlas. La 23.ª Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio: 39 días de competición que reunirán más de 100 partidos (para ser exactos, se disputarán 104) en Estados Unidos, México y Canadá. Efectivamente, en tres países. Esto se debe a que, durante el 68.º Congreso de la FIFA, se estableció que este Mundial tuviera una sede tripartita.

Ahora bien, ¿cuándo juega España? Según el calendario, a la selección española le toca disputar la primera fase el 15, 21 y 28 de junio, fechas en las que se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, respectivamente.

Y sí, todavía estás a tiempo de conseguir entradas para ver estos partidos casi en primera línea. Sin embargo, los precios no son aptos para todos los bolsillos (aquí tienes la prueba). Por eso queremos compartir contigo otra forma de vivir el Mundial como si estuvieras a pie de campo que, además de evitarte hacer la maleta, resulta muchísimo más barata. Las cifras hablan por sí solas: por 9,99 euros podrás disfrutar minuto a minuto de los 104 partidos de esta edición del Mundial. O, lo que es lo mismo, con DAZN podrás ver cada encuentro por unos 9 céntimos. Estaremos todos de acuerdo en que esto sí es una buena oferta.

Aunque conviene subrayar hasta qué punto lo es: por tiempo limitado, DAZN había rebajado (y continúa rebajado) su plan de Fútbol hasta los 9,99 euros recompensando a los previsores, cuando habitualmente ronda los 20 euros al mes. Un plan que, además de permitirte disfrutar del Mundial desde el inicio, también te dará acceso a los últimos partidos de LaLiga, la Champions League y mucho más.

DAZN dispone del mejor plan para disfrutar del Mundial

El Mundial de 2026, al alcance de todos: disfruta de los 104 partidos en DAZN / DAZN

La plataforma de streaming retransmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, tanto en directo como bajo demanda. Además, hay una buena noticia: no solo podrás disfrutarlo si tienes contratado el plan Fútbol o Premium. Consciente de que el Mundial es un acontecimiento global que reúne a millones de aficionados, DAZN ha querido que cada espectador pueda vivirlo como prefiera.

Por eso, la plataforma -la única que ofrece todos los partidos del Mundial- ha integrado el torneo en las distintas suscripciones para adaptarse a cada usuario y ofrecer la máxima flexibilidad. Los usuarios del plan Premium (en cualquiera de sus modalidades) y de los planes Fútbol, Motor y Baloncesto en modalidad anual con pago único verán incorporados los contenidos del campeonato sin costes añadidos y sin necesidad de realizar ningún cambio en su suscripción. Eso sí, para seguir el Mundial en DAZN será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

Cobertura completa del torneo: qué ha preparado DAZN para este Mundial

Iniesta, autor del gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 / EFE

Con cada suscripción, DAZN ha querido diferenciarse de la retransmisión clásica. Más allá de ofrecer emisiones en directo y bajo demanda, brindará una cobertura diaria con análisis y programas previos. Comentaristas como Miguel Ángel Román, Pablo Pinto, Sandra Díaz, Alberto Edjogo, Javi Valle y Nacho González narrarán, analizarán y presentarán los encuentros del campeonato. Asimismo, durante las próximas semanas, la plataforma anunciará el equipo completo que cubrirá el torneo, con otras grandes figuras del fútbol español y leyendas de la selección.

Además, entre las innovaciones ideadas por DAZN destaca la posibilidad de ver varios partidos al mismo tiempo mediante pantalla dividida o seguir a un jugador concreto durante el encuentro.