5 razones de peso para suscribirte a Movistar Plus+ este mes (y aprovecharlo)

Este artículo está pensado para todos aquellos a quienes les tienta -o al menos les ha llamado la atención alguna vez- decir sí al plan de Movistar Plus+, pero que nunca terminan de decidirse. Al final, entre una cosa y otra, la oferta pasa y queda la típica frase de "otro día lo miro con calma".

Pues bien, ese momento puede ser ahora. Y es que hay varios motivos por los que este puede ser un muy buen momento para dar el paso y suscribirte.

1. Es el mes perfecto para sumarte al plan de Movistar Plus +

Este mes suele venir cargado de fechas señaladas en el calendario, justo cuando empieza la primavera.

Tanto en el calendario deportivo como en el de ocio. Y ahí suscribirse a Movistar Plus+ se convierte en una idea bastante acertada porque -pese a lo que muchos suelen pensar- el catálogo de esta plataforma de streaming es bastante amplio.

Durante estos días se concentran todo tipo de eventos deportivos (donde el fútbol y el baloncesto, por supuesto, no faltan), además de un buen número de estrenos de cine, series e incluso programas de humor. ¿Has visto el consultorio de Berto?

Suscribirse a Movistar Plus + es disfrutar de un amplio catálogo donde series, películas, programas y partidos / Freepik

En definitiva, el catálogo de Movistar Plus+ destaca por ser amplio y variado, convirtiéndose en ese plan perfecto para cualquier tarde lluviosa o gris. Todo ello por solo 9,99 euros al mes.

2. Está libre de permanencias o de cambios de compañía

Si lo que te ha frenado hasta ahora es pensar que quizá tendrías que firmar algún tipo de permanencia o cambiar de compañía, déjanos decirte que, al igual que sucede con otras plataformas de streaming, Movistar Plus+ no exige nada de eso.

Puedes suscribirte, darte de baja y volver cuando quieras, sin complicaciones.

3. El deporte, la gran estrella

El deporte es uno de los grandes puntos fuerte de Movistar Plus + / Freepik

Aunque su catálogo es amplio y variado, lo cierto es que la plataforma tiene una apuesta especialmente fuerte por el deporte. Y estas semanas, además, vienen cargadas de citas importantes.

Por ejemplo: la Euroliga comienza el 12 de marzo, el Seis Naciones alcanza su punto álgido el 14 de marzo y el Máster de tenis llega a su final el 15 de marzo.

4. Dos reproducciones simultáneas, la opción perfecta para compartir

Otra de las ventajas que ofrece la plataforma de Movistar Plus+ frente a otras es la posibilidad de contar con dos reproducciones simultáneas.

Si estos días de lluvia están haciendo que tu lista de planes caseros empiece a quedarse corta, Movistar Plus+ puede ayudarte a llenarla de nuevo. Tanto que incluso cuando vuelva el buen tiempo quizá prefieras quedarte en casa disfrutando de sus contenidos.

Por ejemplo, tras los Goya puedes animarte a ver alguna de las películas galardonadas o nominadas, como Los Tigres. O incluso ir calentando motores para los Oscar viendo algunas de las candidatas que ya están disponibles.

Ahora bien, si tu compi de piso prefiere ver el partido del Newcastle–Barcelona y tú quieres ponerte con la temporada final de Outlander, recuerda que cada suscripción permite dos reproducciones simultáneas. Una opción perfecta para compartir (y que, además, deja el precio en menos de 5 euros por persona).

5. Disfrutar con la última película en tendencia con Movistar Plus +

De hecho, teniendo en cuenta esto último, la película más buscada en los últimos días (la misma que no ha dejado de estar en boca de muchos) es precisamente la actual ganadora del Goya: Los Domingos.

Y sí, puedes verla cómodamente desde tu ordenador o tablet.

A disfrutar.

Noticias relacionadas