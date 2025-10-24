Así puedes suscribirte a Movistar Plus+ por menos de 3,50 euros al mes (sí, has leído bien)

¿Creías que ver tus series y partidos favoritos era caro? Error. Movistar Plus+ ha lanzado una promoción que está dando que hablar: puedes suscribirte por menos de 3,50 euros al mes. Sí, menos de lo que cuesta una bebida en cualquier terraza hoy en día.

Y no, no es clickbait. Por ese precio tienes acceso a un catálogo inmenso: series, películas, documentales, canales temáticos y los mejores eventos deportivos. Todo desde la comodidad de tu móvil, tablet o televisor.

Además, a diferencia de otras plataformas, no necesitas ser cliente de Movistar ni firmar permanencia. Pagas mes a mes, sin compromisos. Si un mes no te interesa, te das de baja. Así de simple.

Todo lo que ofrece Movistar Plus + y de lo que puedes disfrutar por menos de 3,50 euros

Más allá de conocer todo lo que incluye su espectacular catálogo —tranquilos, os lo vamos a contar—, hay una pregunta clave: ¿por qué querrías una cuenta de Movistar Plus+? ¿Qué la hace diferente de otras plataformas de streaming?

Primero, el precio: es de los más competitivos que vas a encontrar. En serio, ¿cuántas plataformas te dejan pagar menos de 3,50 euros al mes? Pero no se trata solo del precio. Su catálogo reúne lo mejor de distintos servicios de streaming en un solo lugar.

Y el deporte… ¡uff! No exageramos: Movistar Plus+ tiene una selección de primera de todas las disciplinas. Hace poco nos mantuvo pegados al sofá con ese partido de Champions League entre Real Madrid y Juventus, y pronto hará lo mismo con el Chelsea-Barça. Pero su oferta va más allá del fútbol: Champions, UEFA Europa League, Euroliga, tenis con Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París o en el Grand Slam… todo incluido.

Además, olvídate de los packs y tarifas complicadas. Pagas una cuota y tienes acceso a todo. Puedes engancharte a un torneo entero sin preocuparte por “qué poner en la tele” cada día.

Y eso no es todo. Con esa suscripción, mensual o anual, también puedes disfrutar de un catálogo enorme de series, incluyendo producciones propias premiadas, como Poquita Fe, reconocida en los Premios Ondas y los Feroz.

Por si fuera poco, tendrás acceso a más de 80 canales temáticos, perfectos para un maratón de palomitas cuando quieras, donde quieras.

Todo esto, repetimos, por menos de 3,50 euros al mes, gracias a la oferta que te vamos a contar a continuación.

Cómo darte de alta en Movistar Plus+ y pagar menos de 3,50 € al mes

Aunque las tarifas de Movistar Plus+ no se dividen por contenido ni por lo que veas, hay un pequeño “truco” que te permite disfrutar de todo al mejor precio. Sí, lo repetimos: menos de 3,50 euros al mes.

La clave está en el Bono Cultural Joven. Para aprovechar esta tarifa, necesitas pagar con esa tarjeta. Con ella, tendrás acceso a todo el catálogo por solo 39 euros al año, o lo que es lo mismo, 3,25 € al mes.

El proceso es muy sencillo: solo tienes que hacer clic en el botón “Suscríbete aquí” que te dejamos antes y seguir los pasos de la suscripción. No te llevará más de cinco minutos y, en un abrir y cerrar de ojos, estarás dentro disfrutando de series, películas y deporte en directo.

Y si no es así… siempre puedes optar por la tarifa anual de Movistar Plus + en la que te regalan dos meses

Ahora bien, sabemos que muchos no podrán disfrutarla... Si eres uno de ellos, siempre puedes probar la oferta de 9,99 euros por tres meses o saltar a la anual con dos meses gratuitos antes de que quiten la oferta.

Independientemente de la tarifa que escojas, sin compromiso de permanencia y seas del operador que seas, Movistar Plus+ es para ti.

En sus ochenta canales divididos en diez géneros, encontrarás los estrenos de películas más esperados, las series más aclamadas y originales o los documentales más interesantes. La plataforma con más variedad de contenido, para todos los gustos y edades.

Esta suscripción tiene la gran ventaja de que permite hasta dos reproducciones simultáneas. Es decir, que cada uno podrá disfrutar de su contenido favorito desde diferentes dispositivos, sin necesidad de ponerse de acuerdo para qué ver y con la misma calidad en todo momento. ¡Se acabaron las peleas por el mando!