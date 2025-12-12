Estas son las 7 mejores zapatillas impermeables para correr sin preocuparte por el agua recomendadas por expertos

El running se ha convertido en una de las actividades fitness más seguidas y laureadas, y es que como ya vimos en el Encuesta de Hábitos Deportivos del Consejo Superior de Deportes (CSD), cerca de un 10,9 % de los españoles ya han incorporado alguna rutina deportiva de su dia a día. En esta encuesta, además, sobresale que el running se posiciona como uno de los grandes favoritos. De hecho, más del 50 % asegura correr a diario, al menos una vez a la semana. Y una inmensa mayoría combina el running con otro disciplina deportiva.

Ahora bien, al igual que el running está ganando protagonismo, también lo hace la elección del equipamiento. Y es que elegir unos buenos calcetines, pantalón o camiseta es clave, pero sobre todo lo es: elegir una buenas zapatillas. Porque sí: elegir un buen calzado es clave. Sobre todo, si no se quieren lesiones, dolores en los pies o adaptar una mala postura que, a la larga, puede traer consigo un resultado fatal.

De hecho, son muchos los fisioterapeutas a los que, después de preguntar, confirman y aseguran que resulta imprescindible elegir unas zapatillas que se adapten al uso que se le va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple: no tienen los mismos requisitos una zapatillas pensadas para usar sobre el asfalto que otras que están ideadas para el trail running, en el caso de las primeras las suelas tienen que estar acondicionadas para las superficies lisas mientras que, las segundas, están pesadas para correr por la montaña.

Cómo elegir las mejores zapatillas de running: en qué fijarse y qué requisitos tienen que cumplir

En qué fijarse o qué mirar para conseguir unas buenas zapatillas de running / Freepik

Para ayudarte a elegir unas buenas zapatillas (y siguiendo las recomendaciones pautadas por los expertos), hemos trazado una pequeña selección que estén pensadas para la actividad a realizar, el tipo de pisada -si es supinadora, pronadora o neutra- y el tipo de pie que se tenga. Con ello, lo que conseguiremos es reducir el impacto que tenga el pie sobre el asfalto, que este se adapte a la superficie y, con ello, prevenir la aparición de distintas lesiones como la fascitis plantar. Una de las más comúnes entre los runneres.

Todo ello, por supuesto, sin olvidarnos en que nos encontramos en una época de lluvias donde la cualidad de que sean zapatillas impermeables resulta vital. Con eso, he aquí una cuidada selección de las mejores zapatillas impermeables para correr de reconocidas marcas como: Skechers, Nike o Asics, entre otras.

Las Skechers Flex Advantage 4.0, una opción económica y todoterreno

No es la primera vez que os hablamos de las zapatillas Skechers, al fin y al cabo no es la primera vez que os señalamos de que, con ella, no solo te olvidarás de que el dolor de pies te impida cumplir tus pasos al día. Y es que las Skechers han conseguido hacerse un hueco en el zapatero de la gran mayoría.

Ahora bien, ¿para qué y por qué destacamos este modelo frente a otros? Para empezar, estas zapatillas de running cuentan con revestimiento de poliéster, lo que favorece su puesta en cualquier época del año. Es ideal para carreras largas como, por ejemplo, maratones por la suela que posee. Además, cuenta con cierre de cordones y está exenta de tacón, lo que le proporciona una comodidad extra para las carreras.

El modelo Under Armour Charged Rogue 5: perfectar para entrenar al aire libre

En concreto, este nuevo modelo de Under Armour que sigue la serie de las Charged Rogue destaca por contar con la parte superior de malla en tonos y transpirable.

La plantilla de espuma es extraíble y de buena calidad. Con ello, lo que se consigue es que, con cada pisada, se obtenga una buena amortiguación y un plus de comodidad. En concreto, este modelo es perfecto para entrenar al aire libre.

En cuanto a la suela que posee... destacar que cuenta con goma maciza que dispone de almohadillas, que le brindan una mayor durabilidad.

Nike Air Zoom Pegasus: la opción más todoterreno arrasa en ventas

En concreto, este modelo está diseñado para correr sobre el asfalto. Están pensadas para ser llevadas durante carreras cortas o largas; están pensadas para realizar una pisada elástica y sujección amortiguada.

Asimismo, la parte superior de malla transpirable combina la comodidad y la durabilidad, necesitando un ajuste más amplio en la puntera.

ASICS Gel-Pulse 14, pensadas para repeler al agua

Equipadas con tecnología Gore-Tex, estas zapatillas están pensadas para repeler el agua cuando se corre por superficies mojadas. Están confeccionadas en malla Open Mesh ligera y resistente que se ajusta perfectamente al pie con una comodidad superior, con membrana impermeable GORE-TEX que repele el agua.

Con ellas, se puede correr por el asfalto, indistintamente de si está o no lloviendo o hace sol.

Con un 34 % de descuento: las adidas Terrex Soulstride para montaña o asfalto

Pensadas para terrenos montañosos o largas caminatas, estas zapatillas de trail running cuentan con una suela exterior de goma (llamada Traxion) que favorece que, como ya adelantábamos, se puede usar tanto en asfalto como en tierra.

¿Uno de sus puntos fuertes? El recubrimiento; repele el agua y ayuda a mantener los pies secos.

Adidas Supernova GTX M, la opción perfecta para tiradas largas

Estas zapatillas de running para tiradas largas, están confeccionadas con materiales reciclados. En concreto, este modelo de adidas está ideado para tiradas largas, esto se debe a que cuenta con una amortiguación que ofrece comodidad, flexibilidad y ligereza.

Empuja tu entrenamiento al siguiente nivel. Estos tenis para correr adidas hacen que tu carrera diaria se sienta sin esfuerzo gracias a la amortiguación.

Las zapatillas para correr de Puma: las Darter Pro rebajadísimas

Sea cual sea tu ritmo, sea cual sea la distancia, estas zapatillas de Puma han sido cuidadosamente diseñadas para que nada se interponga entre tú y esa sensación.

Están pensadas para ofrecer una durabilidad ligera, agarre, soporte del arco, transpirabilidad. Simplemente, todo lo que te pueda ayudar a alcanzar el máximo rendimiento.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.