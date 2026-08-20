El senderismo puede ser el deporte perfecto para ti. Permite descubrir paisajes naturales espectaculares, fortalece las piernas, mejora la resistencia y ayuda a reducir el estrés. Además, puedes practicarlo en compañía y elegir rutas adaptadas a tu condición física.

Pero hay algo que no debes pasar por alto: elegir unas buenas zapatillas de senderismo. No cualquier calzado sirve para caminar durante horas por caminos de tierra, barro o terrenos irregulares. Un buen modelo puede marcar la diferencia entre disfrutar de la ruta o terminar con molestias en los pies.

Si estás decidido a empezar a practicar senderismo o ya eres aficionado y quieres renovar tu material, hay varios aspectos que debes revisar antes de comprar unas zapatillas. El ajuste, el agarre, la impermeabilidad, el peso y la protección son algunos de los factores clave.

¿Qué tipo de calzado es el mejor para el senderismo?

Las mejores zapatillas de senderismo para caminar durante horas: ligeras y con un agarre brutal / Magnific

El mejor calzado para el sedenrismo dependerá principalmente del tipo de ruta que vayas a realizar, el terreno y las condiciones meteorológicas.

Para caminos sencillos y secos, puedes priorizar unas zapatillas ligeras, cómodas y transpirables. Si vas a enfrentarte a terrenos irregulares, piedras, barro o pendientes, necesitarás una suela con mayor agarre, buena amortiguación y más protección.

Si además sueles hacer rutas con lluvia, nieve o terreno mojado, conviene optar por modelos impermeables. En estos casos, materiales como Gore-Tex pueden ser una buena alternativa.

Estas son las mejores opciones según lo que estés buscando:

‹ Para caminar muchas horas, las zapatillas Merrell VER MEJOR Para rutas de montañas exigentes, zapatillas Quechua VER MEJOR Para rutas con lluvia, este modelo de Columbia VER MEJOR Con Gore-Tex, el modelo Salomon VER MEJOR Perfectas para principiantes, de Quechua VER MEJOR Para un plus de protección, estas adidas VER MEJOR Perfectas para rutas largas de varios días VER MEJOR Para caminar durante horas, el modelo Quechua VER MEJOR › Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Las zapatillas de senderismo más cómodas para caminar durante horas

Si tu prioridad es caminar durante horas sin molestias, este modelo de Merrell destaca especialmente por su comodidad. Cuenta con una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 y más de 2.500 reseñas, y la mayoría destacan lo cómodas que son.

Además de ser supercómodas, otro punto a su favor recae en que ofrece una buena resistencia. Potenciando ese punto, destaca que cuenta con una puntera reforzada para un extra de protección, van a durar muchos años en su mejor versión, siempre listas para tus rutas más atrevidas.

Recomendada para: quienes priorizan comodidad y largas caminatas

Las mejores zapatillas de senderismo para rutas de montaña exigentes

Imagen de un producto de Decathlon.

Para los profesionales de Decathlon, esta es una de sus mejores zapatillas de senderismo. El porqué de su recomendación reside en que están diseñadas con un excelente agarre, ofreciendo protección en terrrenos complicados. Por ejemplo, su suela Vibram cuenta con tacos de 6 milímetros, de lo más profundos del mercado para agarrarse, proporcionando el mejor agarre y tracción sobre superficies irregulares.

Además, ofrece protección frente a golpes. Por otro lado, destaca la impermeabilidad de este modelo de Decathlon; diseñadas para mantener los pies secos durante más de diez horas.

A pesar de ser tan protectoras, con su media caña tendrás una libertad de movimiento total. Justo lo que necesitas en las rutas más complicadas.

Recomendada para: terrenos irregulares, pendientes, piedras y rutas de mayor dificultad

Las zapatillas de senderismo más recomendadas para caminar con lluvia

Columbia es una de las marcas más recomendadas por los seguidores del senderismo. Su modelo Peakfreak, en concreto, son las zapatillas favoritas para llevar en los días de lluvia, gracias a su impermeabilidad y su gran agarre en el terreno. De hecho, en sus más de 3.000 valoraciones positivas, lo que más destacan es su función impermeable, que mantiene siempre el pie seco sin posibilidad de humedades.

Además, cuenta con todos los puntos positivos que suelen tener la marca Columbia: ligereza, ajuste como un guante, cierre sencillo y comodidad sin igual. Si en lugar en el que vives la lluvia es habitual, con este modelo no te vas a equivocar.

Recomendada para: rutas con lluvia y superficies húmedas

Fabricadas en Gore-Tex, el material más buscado para las complicaciones meteorológicas

El Gore-Tex es un material muy buscado en las zapatillas de senderismo. Aunque son opciones que suelen tener un precio más elevado, son las que protegen de cualquier complicación meteorológica, ya sea agua, nieve, hierba húmeda o barro. Además de que su comodidad aumenta en superficies mojadas.

Eso sí, en condiciones calurosas puede resultar más interesante un modelo más transpirable.

Salomon es una marca muy reconocida para este deporte, y en estos instantes se posiciona como una opción que hay que saber no desaprovechar; perfectas para el próximo inicio del otoño.

Recomendadas para: lluvia, barro, nieve y rutas en condiciones meteorológicas cambiantes.

Adidas destaca por contar estas zapatillas de senderismo con una excelente protección para el pie

Para los que tienen miedo a hacerse daño con las piedras en el camino o suelen tener los pies sensibles, una de las mejores opciones que pueden encontrar es este modelo de Adidas. Su puntera reforzada ayuda a proteger los dedos, mientras que la suela proporciona estabilidad y agarre.

Lo cierto es que además de una protección total, tienen un diseño muy bonito y en tendencia. Podrían pasar por unas zapatillas de salir con este estilo y tonalidades verdes militares.

Recomendada para: quienes buscan un extra de protección y una mayor estabilidad

Para los que van con mochilas pesadas, optar por estas botas de caña alta de senderismo

Las zapatillas de senderismo suelen ser más ligeras, pero las botas son una opción que no debes desechar si vas con mochilas pesadas o rutas en montañas con senderos complicados.

El porqué recae en que la caña alta aporta más estabilidad mientras caminas, además de proteger tu tobillo. Este modelo de Merrell es el más vendido de Amazon y suma más de 3.000 opiniones positivas, demostrando que son un éxito seguro.

Los que han probado este modelo destacan su gran comodidad y las describen como unas botas excelentes. Recomiendan su compra y valoran positivamente su excelente relación calidad-precio.

Recomendada para: mochilas pesadas, rutas de montaña y quienes buscan mayor conexión.

Las zapatillas de senderismo ultraligeras para caminar durante horas

Estas zapatillas de senderismo de Quechua, la marca de Decathlon, son una opción especialmente interesante para quienes buscan ligereza y comodidad en rutas largas. Están pensadas para principiantes que se inician en caminos sencillos, pero también para quienes quieren caminar durante horas sin cargar con un calzado pesado. Con apenas 275 gramos de peso, resultan muy ligeras y, además, son transpirables para favorecer la comodidad durante la ruta.

Su suela incorpora tacos de más de 4 milímetros, que proporcionan un buen agarre en terrenos de tierra, barro o superficies húmedas. Por eso, son unas zapatillas versátiles para diferentes tipos de caminos. A esto se suma su cierre rápido, que permite ponérselas y ajustarlas fácilmente para conseguir una sujeción cómoda durante toda la caminata.

Recomendadas para: rutas largas y fáciles

Las zapatillas de senderismo para principiantes en caminatas largas

Quizás aún no estás seguro de si el senderismo es tu deporte y puedes empezar probando este modelo. Aunque no tienen los tacos más profundos o el peso más ligero, sí que cuentan con una excelente amortiguación, gracias a su entresuela de EVA en toda la longitud del pie. Así no tendrás molestias al caminar y tus pies se vayan adaptando a este deporte.

Su precio es muy económico, menos de 40 euros, para una inmejorable relación calidad-precio. Aunque no vaya a ser el modelo más duradero de tu armario o no te valgan para todos los terrenos, es un gran punto de partida.

Recomendada para: principiantes y rutas sencillas.

¿Cuáles son las mejores zapatillas para hacer senderismo?

Cuáles son las mejores zapatillas para hacer senderismo / Cortesía Masi/Pexels

Para encontrar el modelo de zapatillas de senderismo perfecto dependerá de diversos puntos. Hay una lista de características que hay que mirar para asegurarnos de que nuestro pie estará protegido, sin importar la forma de nuestro pie o los caminos por los que circulamos.

Ajuste. Este es posiblemente el punto más importante, tienes que comprobar que tu talón está bien sujeto y que no se levanta mientras estás caminando. Además, los dedos deben tener un espacio delante y poder moverse. Un buen consejo es probarlas ya con el calcetín que vas a utilizar en tus rutas. Suela y agarre. Si los caminos son fáciles y suelen estar secos, no necesitarás una suela especial. Sin embargo, para superficies húmedas, con tierra o barro es mejor tacos grandes para agarrarse con fuerza al terreno. Impermeabilidad. Hay lugares donde la lluvia es más habitual que en otras. Si es tu caso, debes decantarte por las que están fabricadas en tejidos como Gore-Tex. Eso sí, si te suelen sudar los pies, este no es tu calzado, porque no suelen ser transpirables. Peso. Aunque parezca que siempre son mejores las zapatillas con un peso ligero, no tiene por qué. Si son caminatas largas, si tienes que buscar las que tienen poco peso. Pero si tu opción son terrenos complicados, tienes que priorizar otros puntos como el agarre, siendo más pesadas. Protección. Es interesante que tus zapatillas tengan puntera reforzada o que con la suela no notes las posibles piedras del camino.

¿Cuál es la diferencia entre trekking y senderismo?

¿Cuál es la diferencia entre trekking y senderismo? / Cortesía Pexels

Es normal dudar entre comprar zapatillas de trekking o de senderismo. Aunque son actividades muy similares, hay importantes diferencias por las que no puedes escoger al azar el modelo que llevar.

El senderismo se basa en rutas que duran horas o un día. Son caminos que suelen estar señalizados y en los que a veces encuentras complicaciones, pero cuentas con seguridad. La dificultad suele ser baja o media y con unas buenas zapatillas te vale para estar siempre protegido.

En el caso del trekking, son rutas complicadas y mucho más exigentes, a veces recorridos de varios días seguidos. Son caminos que tienen desniveles importantes y donde tu mayor prioridad es el agarre de la zapatilla, sin tener en cuenta el resto de condiciones.

¿Zapatillas o botas de senderismo?

Las zapatillas son una buena opción para rutas sencillas, largas caminatas y quienes buscan ligereza. Las botas, en cambio, pueden ser más interesantes para terrenos exigentes, mochilas pesadas o cuando se busca mayor sujeción.

La elección dependerá principalmente del tipo de ruta, el peso que lleves y el nivel de protección que necesites.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.