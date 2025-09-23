Las 5 mejores zapatillas para hacer CrossFit de hombre en 2025: desde las codiciadas Nike hasta las anheladas Under Armour

El CrossFit ya no es solo una moda pasajera: se ha convertido en uno de los entrenamientos más populares ―junto con el spinning― y completos. Cada vez más personas lo practican porque combina lo mejor de muchas disciplinas: fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y coordinación. Y, al igual que en el pádel elegir la mejor pala es fundamental, en CrossFit tener las zapatillas específicas condicionan por completo el entrenamiento.

En una misma sesión puedes levantar pesas, correr, saltar o escalar la cuerda... y para aguantar ese nivel de exigencia, necesitas unas zapatillas a la altura. No sirven las de running ni unas de gimnasio cualquiera: el calzado de CrossFit debe ofrecer estabilidad, agarre, durabilidad y al mismo tiempo comodidad para moverte con seguridad. Por eso, las marcas deportivas están lanzando cada año modelos más especializados, diseñados específicamente para este deporte que no deja de crecer.

Y al igual que los entrenadores recomiendan materiales para la recuperación, como esta es la pistola de masaje o estas sandalias, hay modelos de zapatillas que recomiendan a todos sus alumnos. Por ello, desde Shopping hemos creado la guía definitiva con las mejores zapatillas de CrossFit de hombre en 2025, con los materiales y características clave que deben tener, para que tu próxima compra sea una inversión en rendimiento y no solo en estilo.

Las 5 mejores zapatillas para hacer CrossFit de hombre en 2025

Las Nike Metcon 9 son las zapatillas más aclamadas dentro del mundo del CrossFit.

Esta es su última versión, e incorpora una placa Hyperlift más amplia en el talón para dar una mayor estabilidad en los entrenamientos más exigentes. Además, cuenta con un refuerzo de goma mejorado para subir la cuerda sin preocupaciones por el desgaste o miedo a resbalarte.

Diseñadas para atletas que se toman en serio su entrenamiento, ofrecen una mezcla perfecta de estabilidad para levantamientos y flexibilidad para ejercicios de alta intensidad. Son el calzado ideal para quienes buscan maximizar su rendimiento en cada WOD.

Con su amortiguación mejorada, estas zapatillas aseguran comodidad y soporte durante toda la rutina de ejercicios.

Para recapitular, estos son los puntos clave de estas zapatillas:

Excelente soporte para levantamientos

Tracción superior en diferentes superficies

Mejor amortiguación y flexibilidad para dar la mayor libertad de movimiento sin poner en riesgo al pie

Si buscas unas zapatillas con una sensación más plana, las Under Armour Reign 6 son una buena opción, ya que su drop entre el talón y la punta es de 2 mm.

Gracias a la posibilidad de quitar la entresuela, puede usar estas zapatillas como la transición a un calzado minimalista o barefoot.

Las zapatillas TriBase Reign 6 ha sido excelente para sentadillas y zancadas con mancuernas, así como para ejercicios en máquina. Su mayor flexibilidad facilita la articulación del pie, y su suela ofrece un buen agarre para ejercicios con una sola pierna y en máquinas de cardio.

Además, los laterales reforzados y la parte superior de malla otorgan una mayor rigidez y protección contra la abrasión que se produce en la mayoría de los WOD.

Por todo ello, si te gustan los entrenamientos versátiles, que incluyen HIIT, pliometría y ejercicios multidisciplinares, estas son las zapatillas que necesitas. Su mayor flexibilidad y su suela con agarre las convierte en las idóneas para este tipo de entrenamientos de alto rendimiento.

Estas zapatillas adidas son extremadamente cómodas, por lo que si necesitas un apoyo adicional durante tu WOD, esta es la mejor opción.

Diseñadas para el trabajo de fuerza, su base ancha y perfil bajo proporcionan la máxima estabilidad en sentadillas, peso muerto o ejercicios de potencia.

Tiene una sala con buen agarre y el upper transpirable con refuerzos estratégicos que ofrecen soporte y ventilación. Además, su suela ofrece una tracción fiable durante cambios de dirección o movimientos explosivos.

Y en la parte superior, la malla transpirable mantendrá tus pies frescos incluso en las sesiones más intensas, mientras que las superposiciones en 3D añaden soporte extra en zonas clave sin comprometer la flexibilidad.

No solo con ello, los usuarios que se han decantado por estas zapatillas valoran que se les pueda dar una "segunda vida" en el día a día, como estas bicis de montaña que también podrás usar por la ciudad.

En resumen, para aquellos que enfoquen sus entrenamientos en fuerza, estas zapatillas son las idóneas.

Rebook es otra de las firmas más aclamadas dentro del mundo de las zapatillas de CrossFit. Y entre sus modelos, el más potente son las Nanoflex TR 2.0.

Se trata de un modelo ergonómico perfeccionado para servir tanto para los entrenamientos como en el día a día con una estética bonita y moderna. Desde ejercicios pliométricos hasta levantamiento de pesas, estas zapatillas te proporcionarán la confianza que necesitas en tus entrenamientos.

La parte superior es una malla transpirable con revestimientos ligeros para aportar frescura al pie y a la vez sujeción.

El clip en el talón te ofrece la estabilidad justa, mientras que la suela MetaSplit aporta flexibilidad en zancadas y en esprints.

¿Quiénes deberían comprar estas zapatillas? Aquellos deportistas que busquen unas zapatillas de calidad técnica y una estética única.

El modelo más diferente de esta guía. Y es que, a diferencia del resto de zapatillas, estas se encuentran dentro del calzado barefoot, conocido también como "calzado minimalista" o "calzado descalzo". Precisamente su aspecto diferenciador: está diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo.

Estos zapatos están diseñados para proporcionar una experiencia más natural y permitir que los pies se muevan de manera más libre y flexible, como si estuvieras descalzo. Están hechos, principalmente, para practicar CrossFit, running y trail running así como senderismo, cuando el terreno es adecuado para ello.

El material superior es elástico y flexible. Además, se ajusta perfectamente al pie incluso sin plantilla.

En resumen, estos son los aspectos destacables de estas zapatillas:

Son impermeable e ideales para entrenamiento en exterior

Sensación de entrenar descalzo

Relación calidad-precio

Como nota mala, su amortiguación es un poco plana

¿Qué características tienen que tener unas buenas zapatillas de CrossFit?

Estabilidad y soporte: La suela del zapato debe de ser de goma resistente, con buen traccionado para movimientos rápidos y estabilidad en levantamientos pesados.

La suela del zapato debe de ser de goma resistente, con buen traccionado para movimientos rápidos y estabilidad en levantamientos pesados. Durabilidad: Una buena zapatilla de CrossFit debe soportar entrenamientos constantes durante meses y adaptarse al ancho natural del pie.

Una buena zapatilla de CrossFit debe soportar entrenamientos constantes durante meses y adaptarse al ancho natural del pie. Flexibilidad: La puntera tiene que ser ligera y flexible para correr y saltar.

La puntera tiene que ser ligera y flexible para correr y saltar. Amortiguación: ni demasiado blanda (para no perder firmeza), ni demasiado dura (para no castigar los salto y sprints). El drop ideal suele estar entre 0 y 4 mm.

ni demasiado blanda (para no perder firmeza), ni demasiado dura (para no castigar los salto y sprints). El drop ideal suele estar entre 0 y 4 mm. Agarre: Un talón firme y cierres que no se muevan aseguran que el pie no baile al cambiar de dirección o al hacer ejercicios explosivos.

Materiales recomendados para unas zapatillas de CrossFit

Estos deben de ser resistentes y transpirables. La malla debe ser ligera para ayudar a ventilar, mientras que los refuerzos en puntera y laterales protegen del desgaste en cuerdas y burpees.

Respecto a la suela, esta tiene que ser de goma duradera, normalmente EVA, para garantizar la mayor durabilidad y comodidad a lo largo de toda la sesión de entrenamiento. Mientras que en la parte superior suelen utilizar materiales como el mesh (malla) o el TPU para ofrecer ligereza y transpirabilidad.

