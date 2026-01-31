Para unos cortes precisos: la tijera de cocina digna de los mejores chefs a precio bajo

Desde los principiantes hasta los expertos en cocina cuentan con unos utensilios clave en cualquier cocina. En la encimera solemos dar protagonismo al cuchillo, pero si hay un instrumento más simple y necesario en todas las casas, son unas buenas tijeras que corten de todo.

Con unas tijeras culinarias bien diseñadas cortas tiras de pollo directamente sobre la sartén, troceas pizza en porciones limpias, desescamas un pescado, picas cebollino sin aplastarlo o incluso abres crustáceos sin hacer saltar esquirlas. Además, es la forma más rápida de despiezar un ave: articulación firme, un par de clics y fuera espina dorsal.

La tijera, además, rinde donde el cuchillo flojea: abre envases termosellados, corta láminas de papel de horno con precisión y separa costuras de las bolsas de vacío sin riesgo de punzar el contenido. Si está bien afilada, evita el vaivén peligroso de la hoja sobre superficies curvas y reduce el desgaste del filo principal de tus cuchillos.

Ahora bien, al igual que no todos los cuchillos cortan igual, lo mismo pasa con las tijeras. Y, a diferencia de los modelos escolares, la versión culinaria incorpora microdentado para agarrar pieles resbaladizas y mangos ergonómicos que distribuyen la fuerza sin castigar la muñeca. Por ello, desde Shopping hemos seleccionado algunas de las mejores tijeras del mercado, adaptadas a todos los presupuestos.

Las tijeras de cocina todo en uno: seguridad, rapidez y menos utensilios sucios

Al igual que en cualquier artilugio de cocina, elegir un modelo de calidad es lo más tedioso. Entre sus características, este modelo tiene que ser de acero, con bisagra sólida y un diseño desmontable para que la limpieza no sea una odisea. Entre las alternativas en el mercado, estas tijeras de Mistumoto Sakari son una gran opción.

Detrás de su precio amistoso se esconde un acero inoxidable de alto carbono que muerde incluso huesecillos de ave sin mellarse. Las hojas, rectas y algo más largas de lo habitual (9 centímetros), permiten atacarlo todo de una pasada mientras el microdentado fino sujeta la pieza y evita resbalones. Entre ambas hojas, la bisagra remachada gira suave pero firme; no se descuelga con el tiempo y mantiene el ángulo óptimo para ahorrar esfuerzo.

El mango ergonómico de acero sólido, moldeado en polímero antideslizante, abraza los dedos con un contorno oval y deja espacio suficiente para manos grandes o guantes de cocina. Además, la zona de agarre incorpora un abrechapas y cascanueces integrado, un guiño práctico cuando surge la improvisación: destapar una cerveza mientras vigilas la salsa o romper un puñado de pistachos sin buscar otra herramienta.

¿Merecen la pena?

Otro detalle clave es el sistema de bloqueo desmontable. Basta abrir las hojas más de 90° para separarlas, lo que facilita un lavado a fondo, también son aptas para lavavajillas, y evita que restos de grasa se oculten en la bisagra. Cuando vuelves a ensamblarlas, el click es nítido y la alineación perfecta, prueba de una mecanización cuidada pese al coste ajustado.

Con una nota de 4,7 sobre 5 en Amazon, todas las personas que se han hecho con unas están encantadas con los resultados. Destacan su filo y acabado, además de su diseño atractivo y ergonómico. "Estoy encantada con ellas. Lo cortan todo como su fuera mantequilla", asegura uno de los comentarios.

Así que, si tu viejo modelo de feria ya no corta ni un sobre de caldo, esta es la oportunidad de equiparte como los profesionales sin pasar por caja premium.

Otras tijeras japonesas por menos de 45 €

Si te gusta un diseño más moderno y acabado en titanio, la misma marca japonesa cuenta con una opción a tener en cuenta.

Las cuchillas de acero inoxidable chapadas en titanio negro de este modelo exhiben un microdentado fino que sujeta pieles y fibras para lograr cortes limpios, incluso en alimentos resbaladizos como pescado o tomate maduro. El recubrimiento de titanio no solo aporta ese acabado oscuro tan elegante: actúa como barrera anticorrosión y alarga la vida útil del filo frente a la humedad y los ácidos de la cocina diaria.

El filo de la hoja, un centímetro menor que el modelo anterior (8 cm) permite también el corte de cualquier alimento. El conjunto combina la artesanía tradicional japonesa con ajustes de precisión propios de la tecnología actual de la marca.

Una alternativa más económica

Si tienes un presupuesto algo más bajo, estas tijeras de la marca Livingo cumplen con las mismas funciones.

Cuentan con cuchillas de acero inoxidable de alta calidad, son resistentes a la corrosión y permiten cortar sin esfuerzo incluso los alimentos más duros como pollo, carne o pescado. Al igual que las tijeras culinarias anteriores, están hechas de acero inoxidable de carbono, lo que les da alta dureza y durabilidad.

Si bien su filo es más corto que el modelo anterior, 2,6 centímetros, con ellas podrás cortar alimentos, abrir botellas y romper frutos secos.

Las tijeras de cocina multifunción

Otro de los modelos que destacan por su relación calidad-precio es el que ofrece la marca Durox. Estas, de diseño también japonés, o solo protege las cuchillas cuando no están en uso, sino que también incluye un afilador de carburo integrado para mantener tus tijeras siempre afiladas.

Equipadas con más de 7 funciones, incluyendo un abridor de nueces integrado, un quitasalmonetes, un abridor de botellas y un afilador de tijeras, son esenciales para cualquier cocina.

Al igual que el resto de modelos, con solo girar las cuchillas, podrás desmontarlas fácilmente y lavarlas a mano con agua y jabón, o si prefieres meterlas en el lavavajillas.

Las tijeras de cocina favoritas por los compradores de Amazon

Si buscas unas tijeras no tan socorridas, con más de 12.000 valoraciones positivas las tijeras de cocina WMF Touch destacan por su diseño funcional y materiales de alta calidad. Están fabricadas en acero inoxidable Cromargan 18/10, lo que garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en el uso diario.

Su mango ergonómico está hecho de material sintético de alta calidad, ofreciendo un agarre cómodo y seguro durante el corte. Además, incorporan un abridor integrado para tapones de rosca.

Al igual que el resto de modelos, estas tijeras son aptas para lavavajillas, facilitando su limpieza y mantenimiento. A diferencia de las otras, su diseño en color rojo aporta un toque más moderno.