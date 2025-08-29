Los cinco mejores smartwatches que puedes comprar en 2025: cuál elegir y por qué

Si quieres entrenar y medir tus progresos, déjanos decirte que el smarwatch es tu gran imprescindible. Y es que este reloj inteligente ha demostrado ser más que una moda pasajera, convenciendo sobre todo a los amantes del deporte, que son sus mayores fans debido a sus múltiples funciones de entrenamiento y monitorización del rendimiento.

Pero también está seduciendo a otro tipo de usuarios que ven en el smartwatch un gadget que hace la vida más fácil, porque permite sincronizar información con smartphones y tabletas, consultar agenda, emails, WhatsApp y todo tipo de aplicaciones con un simple vistazo y, además, proporciona un seguimiento de la actividad cotidiana (pasos, calorías, sueño, ritmo cardíaco…).

Sin embargo, no siempre es fácil saber qué características debe tener un buen smartwatch, por eso, para facilitar la elección a quienes estén pensando en comprar uno, repasamos las funciones, las ventajas y los inconvenientes de los modelos más populares del mercado. Los mejores smartwatches de 2025 pueden ayudarte en tu día a día.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un smartwatch?

El smartwatch que te acompañe en cada entrenamiento tienes que elegirlo, principalmente, en función de los objetivos deportivos que quieres alcanzar y el que más se adecue a ellos. No obstante, hay una serie de criterios que sí o sí hay que tener en cuenta antes de comprar y que determinan lo que es un reloj inteligente de calidad.

Modos deportivos : si va a ser una ayuda para la actividad física, es importante que esté pensado para medir con precisión los resultados de cada entrenamiento, sea la disciplina que sea. Las opciones que incluyan más programas deportivos son las primeras por las que nos tenemos que decantar.

: si va a ser una ayuda para la actividad física, es importante que esté pensado para medir con precisión los resultados de cada entrenamiento, sea la disciplina que sea. Las opciones que incluyan más programas deportivos son las primeras por las que nos tenemos que decantar. Seguimiento preciso : para poder dar lo mejor de ti, es importante tener un análisis completo de tu estado de forma. Es importante que pueda monitorizar tus pulsaciones, las calorías quemadas o la distancia recorrida, con la ayuda de profesionales para interpretar los datos si hace falta.

: para poder dar lo mejor de ti, es importante tener un análisis completo de tu estado de forma. Es importante que pueda monitorizar tus pulsaciones, las calorías quemadas o la distancia recorrida, con la ayuda de profesionales para interpretar los datos si hace falta. Funcionamiento sencillo : que pueda utilizarlo cualquier persona, sin importar sus conocimientos electrónicos, con un manejo fácil.

: que pueda utilizarlo cualquier persona, sin importar sus conocimientos electrónicos, con un manejo fácil. Diseño cómodo : no puede dificultar tu entrenamiento, es importante que tenga un peso ligero y puedas llevarlo sin molestias. También tiene que ser con materiales de calidad y que no se desgaste con facilidad.

: no puede dificultar tu entrenamiento, es importante que tenga un peso ligero y puedas llevarlo sin molestias. También tiene que ser con materiales de calidad y que no se desgaste con facilidad. Duración de la batería: necesitas una herramienta con la máxima autonomía con una sola carga.

Las funciones que no querrás que falten tener tu smartwatch para entrenar

Un buen reloj inteligente para entrenar debería tener funciones para monitorear tu actividad física, ayudarte a mejorar los datos y cuidar tu salud. Las funciones con las que debe contar son:

GPS integrado : con una navegación fluida, que te permita registrar rutas y nunca sentirte perdido, estés donde estés.

: con una navegación fluida, que te permita registrar rutas y nunca sentirte perdido, estés donde estés. Medición de tu actividad física : frecuencia cardiaca, calidad de las horas de sueño, el oxígeno en sangre, calorías quemadas, pasos y kilómetros hechos... En resumen, que sea capaz de proporcionarte un informe completo de tu estado de forma.

: frecuencia cardiaca, calidad de las horas de sueño, el oxígeno en sangre, calorías quemadas, pasos y kilómetros hechos... En resumen, que sea capaz de proporcionarte un informe completo de tu estado de forma. Buena conectividad con tu móvil : para tener un control total de tus notificaciones desde ahí.

: para tener un control total de tus notificaciones desde ahí. Entrenamientos personalizados : que puedes tener con una buena conectividad con aplicaciones fitness.

: que puedes tener con una buena conectividad con aplicaciones fitness. Resistente al agua: por si eres aficionado a nadar o la lluvia te pilla desprevenido entrenando, que no sufra o se desgaste.

Huawei Watch GT5 Series: smartwatch elegante que lo tiene todo

Este smartwatch deportivo de Huawei ofrece una experiencia más personalizada, con un diseño lujoso que aporta un estilo moderno, pero sin dejar a un lado la funcionalidad. Está equipado con el sistema TruSense para una monitorización de salud precisa. Es un completo reloj con control del estado de ánimo y monitoreo del sueño.

Esta serie reúne lo mejor en diseño y tecnología. La mayor ventaja frente a sus hermanos es la duración de la batería: hasta dos semanas de uso. Para los amantes de controlar al milímetro su salud, con el sistema Huawei TruSense pueden monitorear datos como la frecuencia cardíaca, sueño, aspectos de la salud femenina…

Y, por supuesto, puedes coger todas las llamadas que recibas en el móvil al estar conectado por Bluetooth. No te vas a perder nada.

Es perfecto para entrenar, puede ser uno artículos deportivos que triunfan como los mejores regalos. Con este lanzamiento, ya admite modos de golf, buceo en apnea y trail running. Además, gracias a los materiales con los que están fabricados, cerámica y titanio, ofrece una gran resistencia, por lo que es compatible con los deportes más exigentes.

Y si quieres un extra de seguimiento, con Huawei es posible gracias a Huawei Health+. Es una suscripción que te ayuda a llevar una vida mejor. Ejercicios basados en la ciencia, calidad del sueño, gestión de calorías, calma y relajación, todo en uno por 7.99 € /mes o 59.99 € al año. Con la compra de los nuevos smartwatches, puedes disfrutar de tres meses totalmente gratis.

Da igual si tienes un móvil Android o iPhone, ya que es compatible con ambos sistemas operativos.

Apple Watch Series 10: así es el último modelo de la marca

Este smartwatch tiene una pantalla hasta un 30% más grande que en modelos anteriores, con un diseño más fino, ligero y cómodo. Permite datos detallados gracias a sus avanzadas funciones de fitness y salud. Las prestaciones de seguridad ofrecen asistencia cuando más la necesitas. Y podrás cargarlo rápidamente, alcanzando el 80% de batería en solo 30 minutos.

Recibe alertas sobre frecuencia cardiaca alta o baja. Revisa tus constantes vitales nocturnas, como frecuencia cardiaca y respiratoria, con la app Constantes Vitales. Monitorea la calidad de tu sueño y accede a datos de salud clave mientras duermes.

Es el compañero ideal para hacer deporte: registra todas tus actividades físicas con los anillos de actividad. Accede a métricas avanzadas para una gran variedad de entrenamientos con la app Entreno. Mide la intensidad de tus ejercicios con la función Carga de Ejercicio. Para deportes acuáticos, disfruta del nuevo profundímetro y del sensor de temperatura del agua. Se puede probar Apple Fitness+ con tres meses gratis.

El Apple Watch Series 10 (GPS) funciona con tu iPhone o conexión wifi para mantenerte conectado a lo que más importa.

Amazfit GT3: smartwatch compatible con Alexa

El Amazfit GTR 3 cuenta con un potente sistema operativo. Tiene una estructura de apps que incluye más de 10 miniaplicaciones, incluso Home Connect. Gracias a los 60 FPS y una interfaz de usuario optimizada, la navegación es fluida y eficiente, reduciendo el consumo de energía. Además, su pantalla HD AMOLED de 1,39 pulgadas es clara y fácil de leer.

Este modelo Amazfit GTR 3 incorpora a Alexa (te avisamos que la última versión de Alexa está arrasando en ventas, por si quieres probarla) para que puedas configurar alarmas, realizar traducciones o hacer preguntas con facilidad. Incluso cuando no tienes conexión a internet, el asistente de voz sin conexión te permite ejecutar comandos como activar modos deportivos. La batería tiene una duración de 21 días. Y en solo 45 segundos puedes conocer al detalle cómo te encuentras: frecuencia cardíaca, nivel de estrés…

Samsung Galaxy Watch4 BT con bisel giratorio

El smartwatch de Samsung realiza un seguimiento preciso de tu progreso físico y mide la composición corporal. Mantén un control detallado de tu salud para alcanzar tus objetivos de fitness.

La app Samsung Health Monitor permite crear un ECG y controlar la presión arterial. Tras una primera calibración, los sensores del reloj miden de manera continua tus niveles de presión arterial para un seguimiento completo de tu salud cardiovascular.

Garmin Forerunner 255: autonomía de 14 días

Cada día recibirás un morning report, que te ofrece un resumen completo de tu sueño, tu variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y una revisión de tu entrenamiento diario. Hay más de 30 actividades disponibles para poder registrar tus entrenamientos.

Permite organizar tu rutina con entrenamientos diarios recomendados, detalles de tus trayectos con el widget de carrera. Y con Garmin Pay puedes pagar el café o cualquier compra después de tu entrenamiento.