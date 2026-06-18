Las 10 mejores Smart TV calidad-precio para disfrutar del Mundial 2026

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y los aficionados al fútbol ya cuentan los días para disfrutar de la competición que se celebra cada cuatro años. Durante más de un mes, las mejores selecciones del mundo se darán cita para luchar por el título de campeón del mundo y conseguir una estrella más en el palmarés en la gran final del próximo 19 de julio.

Si eres de los que no le gusta perderse nada y aún no sabes dónde ver el torneo, DAZN ofrecerá los 104 encuentros del campeonato. Y, para vivir los partidos de tu selección favorita, contar con una buena televisión puede marcar la diferencia. Imagen de calidad, de gran tamaño o adaptado a lo que necesites y con un sonido que te permita vivir cada partido como si estuvieras en el propio estadio. Es todo lo que necesitas para disfrutar del mejor torneo del planeta.

Por ello, hemos hecho una selección de las 10 mejores Smart TV para que puedas disfrutar de todo el Mundial 2026 de la mejor forma posible.

Por qué optar por una smart TV: qué tienen de especial y por qué son la opción favorita de muchos

Optar por una Smart TV tiene ventajas que van mucho más allá de ver la televisión:

Todo el entretenimiento en un mismo lugar. Accede directamente a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+ o Amazon Prime Video sin necesidad de dispositivos adicionales.

Accede directamente a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+ o Amazon Prime Video sin necesidad de dispositivos adicionales. Conectividad al instante. Navega por Internet, escucha música o descubre contenido online sin moverte del sofá.

Navega por Internet, escucha música o descubre contenido online sin moverte del sofá. Una tecnología que evoluciona contigo. Las actualizaciones de software incorporan mejoras y nuevas funciones con el paso del tiempo.

Las incorporan mejoras y nuevas funciones con el paso del tiempo. Integración con el hogar inteligente. Muchas Smart TV son compatibles con asistentes de voz y otros dispositivos conectados .

Muchas . Comparte contenido en segundos. Envía fotos, vídeos o la pantalla de tu móvil y ordenador de forma inalámbrica.

Envía fotos, vídeos o la pantalla de tu móvil y ordenador de forma inalámbrica. Más comodidad en el día a día. Todo se controla desde un único dispositivo, para una experiencia más sencilla y fluida.

Las 10 mejores Smart TV para disfrutar del Mundial 2026

1 . La Smart TV más vendida

Si hay una Smart TV que hay que destacar dentro de esta selección es esta. Se trata de la más vendida dentro del gigante del e-commerce y los motivos están muy claros.

Este modelo de Xiaomi ofrece resolución 4K Ultra HD, una tecnología que permite disfrutar de una imagen mucho más nítida, con colores más vivos y un mayor nivel de detalle. Además, incorpora HDR10 para conseguir imágenes más realistas y 65 pulgadas para disfrutar a lo grande.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con Fire TV, para acceder a plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+. También cuenta con Alexa, y es compatible con Apple AirPlay para compartir contenido desde el móvil, la tablet o el ordenador.

Por su calidad de imagen, facilidad de uso y funciones inteligentes, esta Smart TV se presenta como una gran opción para quienes quieren disfrutar del Mundial de 2026.

2 . Si buscas una televisión pequeña: esta es la mejor opción

De la misma marca que la anterior, Xiaomi, y con las mismas características, pero de 32 pulgadas en lugar que 65 para que puedas colocarla en cualquier lugar y adaptarse a todas las necesidades de los usuarios.

Además, este modelo incorpora tecnología QLED, capaz de ofrecer colores más vivos, un contraste más intenso y una imagen mucho más realista. Gracias a la tecnología Quantum Dot, reproduce más de mil millones de colores, consiguiendo una experiencia visual más inmersiva.

También incorpora Dolby Audio, un sistema de sonido envolvente que mejora la claridad de los diálogos y potencia cada detalle del audio, haciendo que vivas cada gol, celebración o momento decisivo como si estuvieras en el estadio.

3 . La opción de Smart TV más recomendada en Amazon

Este otro modelo es la opción recomendada por Amazon y estaría en medio de las dos anteriores en cuanto a tamaño. Es de 40 pulgadas, ofrece resolución Full HD y tecnología HDR10.

Además, incorpora el sistema operativo Tizen de Samsung, uno de los más completos y fáciles de utilizar para acceder a aplicaciones como YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video o Movistar+, además de disfrutar de canales gratuitos a través de Samsung TV Plus.

Dispone de varios puertos HDMI y USB, conexión WiFi, Bluetooth y compatibilidad con diferentes sistemas de recepción.

Su principal atractivo es ofrecer las funciones más demandadas en una Smart TV moderna a un precio muy competitivo, convirtiéndose en una de las compras más recomendadas para quienes buscan ahorrar. Por ello, esta Smart TV se presenta como una excelente opción, así lo recomienda Amazon, para quienes buscan renovar su televisor sin realizar una gran inversión y disfrutar de cada partido con una experiencia mucho más completa.

4 . La Smart TV con descuento que no querrás dejar escapar

Si quieres ahorrar a la hora de comprar la Smart TV esta opción es la ideal para ti. Destaca por su tecnología QLED, que proporciona capacidad para reproducir una amplia gama cromática, las películas, series y eventos deportivos se vean con una mejor calidad.

Uno de sus aspectos más interesantes es la tecnología de mejora de movimiento mediante inteligencia artificial, que reduce el desenfoque en escenas rápidas y consigue imágenes más fluidas.

La experiencia también mejora gracias al sonido Dolby Atmos, que crea un audio envolvente, mientras que Dolby Vision optimiza el brillo, el contraste y los colores para ofrecer una imagen más cercana a la que se ve en una sala de cine.

Además, incorpora funciones específicas para los aficionados al deporte y a los videojuegos. El Modo Deportes ajusta automáticamente la imagen y el sonido para que cada partido se vea con mayor claridad. Una buena opción en relación calidad- precio para disfrutar de todo el Mundial 2026.

5 . La Smart TV de 55" para disfrutar del Mundial 2026

Esta Smart TV de Haier es una de las opciones más interesantes para disfrutar del mejor torneo del mundo del fútbol. Gracias a la tecnología QLED 4K con Quantum Dot, es capaz de reproducir más de mil millones de colores, ofreciendo imágenes más realistas, brillantes y llenas de matices.

Además, incorpora Google TV, una plataforma que reúne en un mismo lugar todas tus aplicaciones y contenidos favoritos. También incluye Chromecast integrado, lo que permite enviar contenido desde el móvil o la tablet directamente a la pantalla con total facilidad.

La experiencia se completa con la tecnología Dolby Audio, que proporciona un sonido más envolvente y potente para que no te pierdas ningún detalle de la retransmisión. Ya sea mientras disfrutas de un partido de fútbol, una película o una serie.

A todo ello se suma un diseño moderno con pantalla prácticamente sin marcos. En definitiva, una televisión que combina calidad de imagen, sonido y funciones inteligentes para disfrutar del deporte y del entretenimiento al máximo nivel.

6 . La Smart TV de LG con muy buenas valoraciones

Este modelo de LG reúne algunas de las tecnologías más avanzadas del momento. Su resolución 4K UHD, junto con el sistema de optimización inteligente de imagen, consigue colores más precisos, un mayor contraste y un nivel de detalle que permite disfrutar de cada partido, película o serie con una calidad espectacular.

Uno de sus grandes atractivos es el procesador α7 Gen8, que analiza y mejora automáticamente la imagen y el sonido para adaptarlos al contenido que estás viendo. De esta forma, las retransmisiones deportivas ganan en nitidez, las películas ofrecen una imagen más cinematográfica y el sonido resulta más envolvente.

También incorpora el sistema operativo webOS 25, una plataforma inteligente que permite acceder rápidamente a aplicaciones, personalizar recomendaciones y controlar diferentes funciones mediante comandos de voz. Además, incluye el popular Magic Remote, un mando con puntero que facilita la navegación por los menús y aplicaciones.

Cuenta con funciones específicas para gaming, compatibilidad con juegos en la nube, alertas deportivas en tiempo real y tecnologías como HDR10 Pro, que mejoran la calidad visual de cualquier contenido.

Por todo ello, esta Smart TV se posiciona como una de las opciones más completas.

7 . Una televisión de última generación para disfrutar del mejor deporte

Si buscas una Smart TV, este modelo destaca por combinar algunas de las tecnologías de imagen más avanzadas del mercado. Su sistema QD-Mini LED proporciona un nivel de brillo muy elevado, negros más profundos y un contraste espectacular.

A ello se suma la tecnología QLED, capaz de reproducir más de mil millones de colores para conseguir escenas más vivas y naturales. Además, destaca el procesador AiPQ Pro, que analiza y optimiza automáticamente cada imagen para mejorar la nitidez, el contraste y la fluidez de las escenas rápidas.

Además, incorpora un panel HVA de nueva generación, que mejora los ángulos de visión y aumenta el contraste. Gracias a su combinación de Mini LED, QLED, inteligencia artificial y un potente sistema de procesamiento de imagen, esta televisión es una de las mejores opciones.

Es uno de los pocos modelos de la selección que incorpora tecnología QD-Mini LED, una característica propia de televisores de gama superior que mejora notablemente el brillo, el contraste y la profundidad de los negros.

8 . Si buscas una Smart TV inteligente... esta es la más recomendada de Amazon

Este modelo de Samsung es una de las opciones que recomienda Amazon para los que buscan un nuevo dispositivo que destaca por incorporar inteligencia artificial para optimizar tanto la imagen como el sonido. Gracias a esta tecnología, películas, series y programas ganan en calidad, ofreciendo una experiencia más cercana al 4K y con un audio más equilibrado.

Además, cuenta con tecnología Quantum Dot, capaz de reproducir colores más precisos y realistas independientemente del nivel de brillo.

Otro de sus puntos fuertes es Samsung Vision AI, un sistema inteligente que facilita el acceso a diferentes funciones mediante un solo botón. Desde activar subtítulos hasta consultar información sobre contenidos o gestionar dispositivos conectados en casa, todo resulta más cómodo y rápido.

La televisión también incluye acceso a Samsung TV Plus, una plataforma con más de 120 canales gratuitos que permite disfrutar de una amplia variedad de contenidos sin necesidad de suscripciones adicionales.

9 . La Smart TV con mejores valoraciones disponible en Amazon

Este televisor de 40 pulgadas combina tecnología QLED y resolución Full HD. Además, es compatible con HDR y HLG, tecnologías que mejoran el contraste y permiten apreciar mejor los detalles. Los usuarios que ya la tienen han valorado su experiencia posicionándose como la mejor valorada dentro del gigante del ecommerce con 4,6 puntos sobre 5.

Incorpora Dolby Audio, que aporta una mayor claridad a los diálogos y una sensación más envolvente, mejorando la experiencia al ver películas, series o eventos deportivos.

Cuenta con Google TV y con Chromecast integrado con control por voz mediante Google Assistant, facilitando el acceso a contenidos y funciones sin complicaciones.

Por último, ofrece una conectividad muy completa con WiFi, Bluetooth, varios puertos HDMI y USB, permitiendo conectar fácilmente consolas, reproductores o cualquier otro dispositivo. Una Smart TV práctica, versátil y perfecta para quienes buscan tecnología avanzada en un formato compacto.

10 . Si buscas una opción compacta y versátil, di sí a esta opción de lo más completa

Dentro de la selección que hemos realizado de las 10 mejores Smart TV para disfrutar del Mundial 2026 no se podía quedar fuera este último modelo que añadimos a la lista. Se trata de un modelo de 32 pulgadas que ofrece una excelente combinación de imagen, sonido y funciones inteligentes. Su resolución Full HD proporciona una calidad visual superior a la de los televisores HD convencionales, mientras que la tecnología HDR10 mejora el contraste.

También destaca gracias a la incorporación de Dolby Audio y la tecnología dbx-tv, que optimizan el audio según el contenido que estés viendo. Además, incluye diferentes modos de sonido, como Cine, Deportes o Noticias, para adaptar la experiencia a cada momento.

Cuenta con Google TV, una de las plataformas más completas del mercado y también es compatible con Google Assistant, lo que permite controlar diferentes funciones mediante comandos de voz.

Su conectividad es otro de sus puntos fuertes, con puertos HDMI y USB, conexión Bluetooth 5.0 y WiFi de doble banda para disfrutar de una conexión más estable. Todo ello en un diseño ultrafino y sin marcos que aprovecha mejor el espacio aportando un toque moderno a cualquier habitación.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar una televisión: en qué fijarse

Al comprar una televisión, conviene fijarse en varios aspectos que van más allá de las pulgadas que tenga o el precio:

Resolución

Habitualmente, hay dos tipos de resolución. Pero la más solicitada, económica y más valorada.

4K (Ultra HD): es la resolución estándar recomendado hoy en día.

8K. Suele ser más caro y ofrece una resolución muy mejorada y, realmente, hay poco contenido que lo aproveche.

Tipo de panel , ¿cuál es la mejor opción?

LED/LCD. Destacan por ser más económicos y cuenta con una calidad de imagen variable. En concreto, suelen ser una opción perfecta para disponer en habitaciones luminosas.

QLED. Es una buena opción para ver TV durante el día, el porqué se debe a cuenta con más brillo y colores más intensos-

OLED. Idónea para aquellas disfrutar de negros perfectos y contraste excelente. Lo que lo hace una opción perfecta para los más cinéfilos. ¿El contra? Que suele tener un precio más cara que el modelo QLED.

Mini-LED. Está a medio camino entre QLED y OLED, de ahí que sea una opción perfecta para deportes, videojuegos y salas luminosas.

Calidad de sonido

Los altavoces integrados suelen ser el punto débil.

Si te gusta el cine o la música, puede valer la pena añadir una barra de sonido más adelante.

Consumo energético

Dos televisiones del mismo tamaño pueden consumir cantidades muy distintas de energía. Revisa la etiqueta energética, especialmente en modelos grandes.

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