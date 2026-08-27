Los mejores relojes inteligentes que puedes conseguir por menos de 150 euros

Los relojes inteligentes se han convertido en uno de los accesorios más útiles para el día a día. Además de funcionar como complemento, permiten consultar notificaciones, registrar actividad física, controlar diferentes métricas de salud y, en muchos casos, utilizar GPS, escuchar música o controlar llamadas desde la muñeca.

Y al igual que no hace falta gastar una fortuna para encontrar un buen modelo de auriculares inalámbricos para el running o las gafas de sol mejores valoradas por los corredores. Hay relojes inteligentes por menos de 150 euros con buena autonomía, numerosos modos deportivos, funciones de salud, GPS y diseños resistentes, por lo que pueden ser una buena opción tanto para quienes quieren iniciarse en este tipo de dispositivos como para quienes buscan renovar su smartwatch sin superar ese presupuesto.

Los mejores relojes inteligentes que puedes encontrar por menos de 150 euros

En esta selección reunimos algunos de los mejores relojes inteligentes que puedes encontrar por menos de 150 euros, destacando qué ofrece cada uno y para qué tipo de usuario resulta más recomendable.

El reloj inteligente con mayor autonomía: hasta 25 días de batería

Si lo que más valoras en un reloj inteligente es no tener que cargarlo constantemente, el Amazfit Active MAX destaca por una autonomía de hasta 25 días, según las condiciones de uso. Es una característica especialmente interesante para quienes utilizan el reloj durante todo el día y también quieren llevar un seguimiento de su actividad mientras duermen.

Además de su batería, es un modelo especialmente orientado al deporte. Cuenta con más de 170 modos deportivos y permite registrar diferentes métricas relacionadas con la actividad física, como la frecuencia cardiaca, el sueño y otros indicadores de actividad y recuperación.

También incorpora una pantalla de alta resolución que facilita la consulta de información en exteriores y 4 GB de almacenamiento.

¿Para quién recomendamos el Amazfit Active MAX? Para quienes buscan principalmente autonomía, funciones deportivas y un reloj que puedan utilizar durante muchos días sin preocuparse por el cargador.

Un reloj inteligente tan resistente que pasa pruebas militares

Si vas a utilizar el smartwatch para senderismo, actividades al aire libre o entrenamientos en condiciones exigentes, la resistencia puede ser uno de los criterios más importantes.

El KOSPET Tank T3 está diseñado precisamente para este tipo de uso. El fabricante indica que ha superado 15 pruebas de resistencia de grado militar, relacionadas con condiciones como temperaturas extremas, gran altitud, baja presión, polvo, niebla salina y exposición a líquidos.

También ofrece resistencia al agua de hasta 50 metros, según las especificaciones del modelo, por lo que está preparado para acompañarte en diferentes actividades deportivas y situaciones cotidianas.

En cuanto a sus características, incorpora una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y ofrece hasta 14 días de autonomía. Además, puede reconocer automáticamente seis actividades deportivas.

¿Para quién recomendamos el KOSPET Tank T3? Para quienes priorizan resistencia, autonomía y uso outdoor por encima de un diseño especialmente ligero.

El reloj inteligente de Huawei para quienes priorizan las funciones de salud

Para quienes buscan un reloj inteligente centrado en salud, actividad física y seguimiento del entrenamiento, el HUAWEI Watch GT 5 es otra alternativa interesante dentro de este presupuesto, siempre que pueda encontrarse por debajo de los 150 euros en la oferta disponible.

Una de sus principales características es TruSense, el sistema de monitorización de salud de Huawei. El dispositivo permite realizar diferentes mediciones relacionadas con parámetros como la frecuencia cardiaca, el sueño y otros indicadores vinculados a la actividad y el bienestar.

Además, la marca ofrece con determinados dispositivos acceso promocional a Health+, con contenidos relacionados con entrenamientos, meditación, respiración y otros programas de actividad.

El diseño también es uno de sus puntos fuertes. Con 10,7 milímetros de grosor y 48 gramos de peso, busca ofrecer un equilibrio entre prestaciones y comodidad para llevarlo durante el día.

¿Para quién recomendamos el HUAWEI Watch GT 5? Para usuarios que buscan un smartwatch elegante con funciones avanzadas de actividad física y seguimiento de diferentes métricas de salud.

El reloj inteligente de Xiaomi con una gran relación calidad-precio

Si buscas un reloj inteligente económico que cubra las funciones esenciales y, además, tenga una buena autonomía, el Xiaomi Redmi Watch 6 es una alternativa a tener en cuenta.

El modelo ofrece más de 20 días de autonomía con un uso ligero, según las condiciones de utilización, y cuenta con una pantalla AMOLED de más de 2 pulgadas. Su catálogo incluye más de 150 modos deportivos, por lo que permite registrar una gran variedad de actividades.

Su funcionamiento también está pensado para ser sencillo. Los controles físicos complementan la interfaz y facilitan el acceso a determinadas funciones durante el uso diario.

Para quienes practican deporte al aire libre, la localización mediante GPS es otro aspecto relevante, ya que permite registrar los recorridos y consultar información relacionada con la actividad.

¿Para quién recomendamos el Xiaomi Redmi Watch 6? Para quienes buscan un smartwatch sencillo, completo y económico para el día a día, sin necesidad de recurrir a modelos de gama alta.

Rebajado el reloj inteligente con una valoración de cinco estrellas

Otra alternativa económica es este modelo, que destaca especialmente por la combinación de funciones deportivas, resistencia y autonomía.

Cuenta con 123 modos deportivos y diferentes herramientas pensadas para utilizarlo durante los entrenamientos y en el día a día. Entre ellas encontramos el control de música, localización y llamadas desde la muñeca.

También incorpora una linterna LED con cinco niveles de brillo, además de una construcción resistente a arañazos, sudor e impactos.

Su valoración en Amazon es otro de los aspectos que pueden resultar interesantes para quienes buscan referencias de otros compradores. No obstante, tanto la puntuación como el número de compras y el precio pueden cambiar con el tiempo, por lo que conviene comprobarlos antes de realizar la compra.

¿Para quién recomendamos este modelo? Para quienes quieren un reloj inteligente económico con muchas funciones y un enfoque práctico, especialmente si están empezando a utilizar este tipo de dispositivos.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un reloj inteligente?

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un reloj inteligente? / Cortesía

Cada reloj inteligente tiene unas funciones y tienes que encontrar el que más se ajusta a tu rutina. Sin embargo, hay unos puntos importantes en los que fijarse antes, para saber si de verdad es un modelo que merece la pena.

Compatibilidad con tu móvil. Si tu reloj inteligente no tiene conectividad con tu teléfono, sus funciones pueden estar muy limitadas y es posible que no disfrutes al 100% de todas sus funciones. Debes comprobar si el modelo que te interesa va bien con Apple, Android o ambos. Batería. Es uno de los puntos más importantes, porque los usuarios suelen preferir los que tienen una gran autonomía. Al final es una herramienta para el día a día, no te compensa tenerlo cargando cada poco tiempo. Pantalla. El reloj inteligente se utiliza mucho en el exterior, por lo que tiene que ofrecer un brillo con el que veas con claridad todos los datos. También tiene que tener una esfera de un tamaño cómodo, pero con el que no te pierdas detalle. Las pantallas OLED o AMOLED suelen ser las que mejores resultados tienen. Las funciones que tienen. Hay algunos con programas más deportivos, otros más de entretenimiento o de acceso a las notificaciones, en función del uso que le vayas a dar, tienes que priorizar un modelo u otro. Salud. Los que más sensores tienen son los que tienen un análisis más detallado de tu estado de forma. GPS. Para las personas que hacen deporte al aire libre, como ciclismo o el running, es importante que tenga una localización precisa y mantenerte ubicado en todo momento. Resistencia. Ya sea a la lluvia, arañazos o golpes, al ser una herramienta que no te quitas a la hora de hacer deporte, tiene que demostrar que puede con todo y que se va a mantener en el mejor estado. Comodidad. Al llevarlo en la mano, es importante que no te pese demasiado o te moleste en la muñeca. No debe limitarte en tu rutina.

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