Los mejores relojes de hombre están más rebajados que nunca: guía para elegir el ideal según tu estilo

Elegir el mejor reloj de hombre no es una tarea que se tenga que dejar al azar, como la de escoger entre los mejores ordenadores portátiles baratos y las gorras clásicas y cómodas de hombre. Este completo refleja tu gusto, forma de ser y como te ve la gente, por eso es importante seleccionar uno de la mejor calidad y que te defina de verdad.

Desde Shopping, hemos preparado una selección con los mejores modelos de relojes para hombres que están triunfando este año. Son opciones que destacan por su increíble estilo, materiales de calidad, diseños originales y grandes valoraciones. Además, tienen impresionantes descuentos, para que puedas disfrutarlos en todos los sentidos.

Por su precio mínimo, puedes conseguir este reloj Fossil Townsman que es uno de los más vendidos en Amazon. Tiene un diseño versátil, perfecto para llevarlo cada día y a cualquier compromiso que te imagines.

Su correa de piel en tonos otoñales lo convierte en un modelo clásico y estiloso, además de elegante y cálido para las bajas temperaturas. Es un completo informal o formal en función de con qué lo quieras combinar.

En Amazon tiene una muy buena nota de 4,6 estrellas sobre 5 y ya supera las 2.000 valoraciones positivas. Los usuarios que lo han probado destacan, sobre todo, su gran apariencia con la esfera oscura y minimalista, la caja de 44 mm y su buen funcionamiento. Es cronógrafo, así que medirás el tiempo con exactitud, por si cocinas a menudo o practicas algún deporte.

"Una excelente elección si buscas un accesorio elegante, funcional y duradero para hombre", "lo llevo a diario desde que lo recibí" o "lo compré hace tres años para mí novio y aún está como nuevo" son algunos de los comentarios que se pueden leer en las más de 11.000 valoraciones que tiene este reloj de Tommy Hilfiger.

Con subesferas que muestran la fecha, movimiento de cuarzo, correa de silicona y resistente al agua, se ha convertido en uno de los modelos favoritos de los hombres. Si buscas un reloj que combine funcionalidad y estilo, sin dejarte demasiado dinero, esta es tu mejor opción con diferencia.

De una marca de referencia en el mercado como es Diesel, está este reloj de hombre de un estilo más deportivo y moderno. Tiene un diseño grande (la caja es de 51 mm) y robusto, para los que buscan un modelo imponente, llamativo y que funcione a las mil maravillas.

Además de ser muy atractivo visualmente, también es un modelo práctico con el que medirás el tiempo con precisión. Resistente al agua hasta 100 metros, caja redonda y correa de acero inoxidable, es un reloj moderno y resistente que ahora puedes conseguir más rebajado que nunca.

Los relojes de aviador son conocidos porque los números tienen grandes contrastes en las esferas, así que suelen ser en colores vivos y grandes para ver con claridad en todo momento la hora que es. Tiene un estilo más informal, deportivo o casual, pero denotan mucho estilo y personalidad fuerte, para hombres atrevidos y aventureros.

Esta opción en concreto, tiene una correa de piel y su caja es de acero inoxidable con un diámetro de 40 mm, para tener una presencia discreta en tu muñeca. Es una de las opciones más cómodas de llevar y es muy resistente al uso diario.

Con una correa de acero inoxidable y un cierre completamente seguro, esta es la opción que no te vas a querer quitar en el día a día. Incluye un cronómetro, indicador de fecha, su batería dura tres años, resistente al agua hasta 100 metros... Reúne todas las características básicas que debe tener un buen reloj y pasa el examen con nota.

Para sus compradores, tiene una excelente relación calidad-precio, es muy cómodo de llevar, con el tamaño ideal y se nota que tiene materiales resistentes.

¿Cómo escoger un buen reloj de hombre?

Elegir un buen reloj de hombre depende de varios factores clave. Los principales son el uso que le vas a dar, tu estilo y presupuesto, pero hay muchos consejos a tener en cuenta antes de decantarte por uno:

Ten claro el uso que le vas a dar:

Si es para diario , tiene que ser un modelo resistente, cómodo de llevar y que te combine con cualquier prenda de tu armario.

, tiene que ser un modelo resistente, cómodo de llevar y que te combine con cualquier prenda de tu armario. Ocasiones especiales , prioriza las opciones más clásicas y elegantes, con diseños minimalistas y correas de piel o acero.

, prioriza las opciones más clásicas y elegantes, con diseños minimalistas y correas de piel o acero. Deportivo , los modelos con más funciones y mediciones son por los que te tienes que decantar.

, los modelos con más funciones y mediciones son por los que te tienes que decantar. Piensa el tiempo de movimiento que prefieres:

Cuarzo . Son precisos, no necesitan un gran mantenimiento y suelen ser las opciones más económicas.

. Son precisos, no necesitan un gran mantenimiento y suelen ser las opciones más económicas. Automático . Van sin pilas, se cargan solo con el movimiento. La mayoría tiene un precio más elevado y necesitan mayores cuidados.

. Van sin pilas, se cargan solo con el movimiento. La mayoría tiene un precio más elevado y necesitan mayores cuidados. Eco Drive . Son los que se recargan con luz y tampoco necesitan pilas.

. Son los que se recargan con luz y tampoco necesitan pilas. Materiales que te interesan:

Para la caja: el cero inoxidable es resistente y popular, el titanio es mucho más ligero y duradero y el oro o plata son señal de lujo.

el cero inoxidable es resistente y popular, el titanio es mucho más ligero y duradero y el oro o plata son señal de lujo. Para la correa: la piel da imagen elegante, el acero para los que buscan versatilidad y silicona para un uso más informal.

la piel da imagen elegante, el acero para los que buscan versatilidad y silicona para un uso más informal. Busca el mejor tamaño para tu muñeca . Asegúrate que la correa sea cómoda y ajustable.

. Asegúrate que la correa sea cómoda y ajustable. Marca y estilo. Lo más importante es que sea una opción que te guste y encaje en tu personalidad.

