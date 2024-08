Los mejores proyectores para ver ganar más medallas a España en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos son la cita polideportiva por excelencia para cualquier amante del deporte. Este año, y tras tres años de espera, se están disputando en París entre los días 26 de julio y 11 de agosto con la participación de 206 países de todos los rincones del mundo, representados a través de sus delegaciones.

Después de una primera semana de competición en la que ha habido de todo, llega la recta final de los Juegos y, con ella, la gran mayoría de opciones de medalla para España. Para que no te pierdas detalle de nada has de asegurarte que una televisión pequeña o antigua no arruine tus planes y te impida ver todo con la mejor calidad.

Es el momento de probar la tecnología de la que todo el mundo habla en los últimos años: los proyectores. Desde aquí hemos hecho una selección de los cinco mejores proyectores 4K del mercado. ¿Por qué 4K? Porque la resolución 4K ofrece cuatro veces más píxeles que las pantallas HD y la imagen, por tanto, es mucho más detallada y vibrante. También al tener más píxeles, la imagen en un proyector 4K aparecerá más nítida y definida, incluso cuando se vea desde una distancia más cercana.

Epson EH-TW6250

Empezamos por uno de los modelos más completos y que mejor calidad-precio presentan dentro de los proyectores 4K del mercado. Se trata del Epson EH-TW6250, una evolución de su modelo anterior que ofrece calidad 4K PRO-UHD con una resolución nativa de 1920×1080 pixeles que se mejora gracias a una tecnología de desplazamiento. Destaca sobre todo por el brillo excepcional que tienen sus imágenes y el color que ofrece. Incluso en habitaciones o ambientes muy iluminados, este proyector destaca por encima del resto con 2.800 lúmenes y una relación de contraste de 35.000:1.

LG CineBeam HU715QW

El modelo LG CineBeam HU715QW es uno de los mejor valorados del mercado. Se trata de un proyector TV 4K UHD con SmartTV webOS 6.0 de Tiro Corto, hasta 12. La fuente Láser es de 2.500 lúmenes y tiene una resolución de 3840x2160.

XGIMI Horizon Pro Proyector

El innovador HORIZON Pro de XGIMI, un modelo 4K HDR compacto y fácilmente portátil con funciones inteligentes de Android TV. Ofrece una experiencia de usuario plug-and-play y la posibilidad de instalarse prácticamente en cualquier lugar. Su precio ronda los 1.300 euros.

BenQ TH685i

Creado para gamers, el TH685i cuenta con una baja latencia de entrada (8,3 ms) para que experimentes emociones en tiempo real. Impresionantes gráficos 1080p HDR y 3500 lúmenes ANSI de alto brillo que proporcionan una acción intensa incluso a la luz del día.

WiMiUS P62

El proyector WiMiUS P62 es una opción que combina tecnología innovadora con una experiencia de visualización superior. Con un brillo de 26000 lúmenes (850 ANSI lúmenes) y una resolución nativa de 1920 x 1080P que admite hasta 4K Ultra HD. Destaca su tecnología innovadora de enfoque automático y corrección trapezoidal automática.