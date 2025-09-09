Los mejores ordenadores portátiles por menos de 600 euros que podrás llevar contigo a cualquier lado

¿Quién dijo que para comprarse un portátil era necesario gastarse un dineral? Ya no hace falta hipotecar medio sueldo o resignarse a un equipo lento y pesado. Al igual que pasa con los smartwatches o auriculares inalámbricos, ya existen portátiles que ofrecen un rendimiento excelente por mucho menos.

Hoy en día, la gama media ofrece auténticas joyas con una relación calidad-precio espectacular, capaces de rendir en trabajo, estudio o entretenimiento sin pedirte más de lo justo. Y lo mejor: puedes encontrar modelos muy completos por menos de 600 euros, un presupuesto más que razonable si buscas potencia, autonomía y ligereza. Y si lo que te falta es la mochila, estas marcan tendencia.

Como desde Shopping nos gusta ponértelo fácil, hemos seleccionado 10 portátiles más que recomendables tanto por su excelente rendimiento como por su precio... Modelos con una relación calidad-precio de escándalo, que cumplen con lo esencial y, además, tienen ese punto extra que los convierte en apuestas seguras.

El mejor portátil en relación calidad-precio: el Samsung Galaxy Book4, el más vendido

Si hay un modelo que está triunfando en los últimos meses, ese el Samsung Galaxy Book4. Y es que, este portátil que se lanzó el año pasado cuenta en el último procesador Intel Core 5 y los gráficos Intel integrados para ofrecer un buen rendimiento para multitarea sin interrupciones.

Además, podrás guardar todos los documentos que requieras para el trabajo sin preocuparte por el almacenamiento, ya que tiene hasta 2 TB de almacenamiento SSD ampliable.

Este portátil destaca por su diseño elegante, compacto y ligero (tan solo 1,55 kg) para que puedas llevar al trabajo o a la universidad sin dejarte el hombro. Y en lo que respecta a la pantalla, esta es Full HD de 15,6 pulgadas. Disfrutarás de imágenes nítidas y vibrantes para ver los mejores documentales deportivos de Movistar Plus+.

Además la pantalla es antirreflectante, ideal para quienes pasan muchas horas frente al ordenador.

Y si trabajas con varios dispositivos, o requieres de varios puertos, cuenta con cuatro puertos USB, uno HDMI, uno para la tarjeta microSD e incluso un puerto RJ45 para conexiones LAN de alta velocidad.

Si lo que te preocupa es la batería, este portátil dura sin necesidad de carga desde unas 7-8 horas, todo dependiendo del uso continuo y la cantidad de aplicaciones abiertas que tengas.

En resumen, si buscas un portátil para llevar a la universidad, este te durará todo el día y apenas te pesará en tu bolso.

El mejor portátil para profesionales según la OCU: Lenovo VPRO 15 G2 ultraligero

Este portátil de Lenovo ha sido el modelo elegido por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como el mejor portátil para profesionales en 2025. Y si estás bsucando una crema antiarrugas, la OCU también ha seleccionado las mejores de este año.

El Lenovo VPRO 15 G2 combina estética y funcionalidad. Su acabado en gris metálico transmite profesionalismo mientras que sus dimensiones compactas y diseño ultraligero lo hacen perfecto para llevarlo a reuniones o a la universidad.

Ahora bien, si hay algo que le hace destacar frente al resto es su peso ultraligero: apenas 512 gramos ¡apenas notarás que lo llevas! Razón de más por la que roce stock.

En cuanto al resto de características, este tiene un procesador Intel Core i5, un disco duro de 256 GB y una memoria RAM de 8 GB.

Recapitulando, si buscas un portátil que poder llevar a todos lados porque trabajas fuera de la oficina o en una cafetería, esta es tu mejor opción.

Este portátil HP roza stock

Lo sabemos, este portátil HP supera un poco los 600 euros, sin embargo, ahora cuenta con un descuento de 100 euros más que considerable si tenemos en cuenta todas sus características.

Con solo 1,69 kg, resulta ideal para quienes lo llevan en la mochila a diario. Monta un procesador Intel Core i5-N305, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB SSD.

Su diseño fino y elegante lo convierten en uno de los portátiles más solicitados para llevar al trabajo. Además, tiene todos los puertos necesarios para adaptarse a las necesidades empresariales: un puerto de datos USB Type-C, un puerto RJ-45 y un puerto HDMI.

Respecto a la pantalla, esta es LED de 15,6 pulgadas con una resolución de 1080p.

Además de por su oferta, este el portátil perfecto para aquellas personas que nunca utiliza la papelera de reciclaje, ya que tiene mucho espacio de almacenamiento.

Con un precio más económico, este ASUS funciona a la perfección para el día a día

Si buscas rendimiento y portabilidad, este portátil ultraligero puede ser tu mejor opción. El porqué recae en que el Asus Vivobook que cuenta con un procesador Intel Core i5 y dispone de 16 GB de RAM junto a un almacenamiento SSD de 512 GB destaca por su rapidez. Lo que lo posiciona como una opción perfecta para realizar tareas diarias y multitarea.

Aunque si por algo este modelo de portátil es el favorito de muchos, como afirman en sus valoraciones, es por su carácter multifacético: perfecto tanto para el día a día como para la oficina, al igual que esta camisa de lino que no llega ni a los 30 euros.

Se ha posicionado como una opción de lo más atractiva para quienes buscan calidad y buen precio.

Respecto a la batería, este dura hasta 7 horas de uso continuo.

Recapitulando, si estás buscando un portátil para usar en casa pero que no usarás para el trabajo, este tiene un precio asequible y tiene una gran capacidad de almacenamiento para guardar todas tus imágenes.

Otra alternativa para un uso simple y diario

Si lo que buscas es un portátil familiar y sin muchas excentricidades pero que funcione, este modelo de Blackview cuenta con una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas.

Y es que con sus características: procesador Core i7, 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM; es perfecto para usar en el día a día. El sistema y las aplicaciones se inician en segundos y los datos se transfieren sin esperas. Admite hasta 32 GB RAM para tareas más exigentes.

El sistema de refrigeración optimizado mantiene un rendimiento estable. La batería integrada ofrece hasta 5 horas de uso. Y además, también tiene soporte para carga rápida.

La bisagra de 180° permite colocar el portátil completamente plano, ideal para compartir contenido en reuniones, clases o en casa. Y también para que veas las mejores películas para disfrutar en familia. Pesa 1,7 kg y cabe en mochila o maletín para estudiar/trabajar donde sea.

Así que ya sabes, para aquellas familias que estén buscando 'SU' portátil, este por su modélico precio durará años.

El portátil de Acer mejor valorado está rebajado

Si por algo destacan los portátiles Acer es por su excelente relación calidad-precio, ofreciendo buenas características y rendimiento a precios accesibles.

Dentro de sus gamas, Aspire destaca por ser una línea de portátiles versátiles y funcionales, ideales para un uso general, productividad y estudios. En concreto este modelo de Aspire Go 15 cuenta con un disco duro de 512 GB, un procesador Intel Core i5 y una memoria RAM de 16 GB, más que suficiente para usarlo como portátil familiar o incluso para llevarlo al trabajo.

La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas permite que las imágenes y vídeos sean impresionantes, mientras que el bisel estrecho ofrece más espacio de visión. Además, cuenta con la tecnología propia de la marca que mantiene a tus ojos cómodos durante un uso prolongado.

A diferencia de otras marcas, Acer pone a tu alcance de una manera muy sencilla el seguimiento del rendimiento de tu portátil. Gracias a AcerSense, podrás controlar la optimización de tu dispositivo para gestionar la duración de la batería, el almacenamiento y las aplicaciones.

En resumen, si buscas un portátil que te dure para siempre, esta es la opción que estás buscando. Ya que podrás analizar su rendimiento cuando quieras y también tendrás la solución para mejorarlo.

Enfocado en productividad: el portátil Dell Inspiron 15

Dell es una marca confiable y duradera, especialmente en el mercado empresarial y de gama alta. Sin embargo, hemos encontrado uno de sus modelos dentro de este rango de precio gracias a su buen descuento y, lo más importante, con el mejor procesador y una gran capacidad de almacenamiento.

El portátil Dell Inspiron 15 viene equipado con el procesador Intel Core i7-1355U de 13ª generación, proporcionando una gran capacidad de respuesta para multitarea, edición de contenido y más.

No solo con esto, tiene 6 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB con el que obtendrás rapidez en la ejecución de aplicaciones y un amplio espacio para almacenar todos tus archivos y programas esenciales.

Con un diseño moderno e intuitivo, Windows 11 Home ofrece una experiencia fluida, acceso mejorado a aplicaciones y herramientas de productividad para el día a día.

Un aspecto reseñable es que este portátil se adapta a cualquier situación. La temperatura adaptable mantiene el PC en funcionamiento de manera eficiente, ya sea en el escritorio o sobre tu regazo. Además, te permite minimizar el tiempo de conexión a un enchufe con ExpressCharge, que puede recargar la batería en un 80 % en 60 minutos.

Si eres de lo que busca el ordenador perfecto para el trabajo y necesitas muchas páginas abiertas en un mismo moento, este es el portátil que necesitas.

Para multitarea: este Lenovo cuenta con el mejor procesador

Lenovo lleva años mejorando su línea IdeaPad. Este modelo Slim 3 Gen 8 es una auténtica joya escondida. Cuenta con un procesador Ryzer 7 con ocho núcleos que rinde de maravilla tanto en trabajo como en multitarea.

A ello se suma su memoria de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, lo que lo convierte en una opción muy potente dentro de este rengo de precio.

Su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas es nítida, y además cuenta con carga rápida: en solo 15 minutos enchufado, recupera hasta 2 horas de autonomía. Un extra muy útil para quienes no paran quietos.

Versátil, robusto y bien conectado con USB-C y HDMI, es perfecto para quien quiere un equipo fiable para años.

Al igual que el modelo anterior, también es ligero, aunque pese un poco más: 1,62 kg.

Ya sea para aquellos que busquen un portátil para la universidad o el trabajo, este modelo es más que suficiente. Pero si eres de esos a los que siempre se les acaba la batería... este modelo merece la pena por su carga rápida.

Si cuentas con algo más de presupuesto, este portátil de Microsoft ultraligero es una buena inversión

Si el aspecto que buscas es que sea más pequeño que los portátiles comunes, este ultraligero y con una pantalla de 13,8 pulgadas tienes una rebaja de 300 euros. Ahora sí, se escapa un poco del rango de precio que hemos estimado.

Sin embargo, las características de este portátil Microsoft le han hecho posicionarse como uno de los mejores portátiles de 2025. El Surface Copilot+ se encuentra dentro de una nueva era de IA, que lo convierte en uno de los dispositivos más rápidos e inteligentes. Ofrece incluso un rendimiento más rápido que algunos MacBook, debido a la Inteligencia Artificial que usa. Y si buscas un smartwatch, estos de Samsung tienen la mejor tecnología.

Además, esta Inteligencia Artificial también la puedes utilizar para funciones de diseño gráfico, como por ejemplo con la aplicación Cocreator.

Respecto a sus características, este modelo tiene 256 GB disco duro y 16 GB de memoria RAM. Y como sistema operativo, también tiene Windows 11 Home como el modelo anterior.

Y, otro aspecto resonable que le hace destacar frente al resto, y que en parte justifica su precio, es la batería: hasta 22 horas de duración, la mayor autonomía disponible de todos los dispositivos Surface.

En resumen, si puedes invertir un poco más de dinero, este portátil merece la pena por su procesador que te permitirá tener muchas páginas abiertas ofreciendo la misma velocidad o para aquellas personas que que trabajen con diseño gráfico.

Otra alternativa económica recomendada por la OCU

Y por último, pero no por ello peor, tenemos el Primux loxbook 15i5A, recomendado también por la OCU.

Con el precio más económico de esta lista, este portátil ofrece un buen rendimiento para un uso diario. Cuenta con un procesador Intel Core i5 de 11ª generación, 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y gráficos Intel UHD.

La pantalla es de 15,6 pulgadas con resolución Full HD en la que podrás disfrutar de imágenes más realistas, con más luz y con más color.

Y respecto a su batería tiene hasta ocho horas de autonomía.

Una buena alternativa si no tienes pensado hacer un uso muy exigente y que además con su peso de 1,77 kg es ligero para poder llevar a la universidad.

Qué tener en cuenta antes de elegir un buen portátil

Una vez te hemos presentado los modelos, recapitulemos qué características debes tener en cuenta y, antes de elegir el tuyo, que este se adapte a lo que necesitas: