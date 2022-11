Las mejores ofertas en informática de la Semana del Black Friday

Nuestra selección con las mejores ofertas en portátiles y otros productos de infromática

Enhorabuena a todos los amantes de la informática, porque estos días en Amazon están siendo de locura. Ya no solo contarán con los descuentos tradicionales del Black Friday, que este año tiene lugar el viernes 25 de noviembre. Concretamente, entre los días 21 y 25 de noviembre, Amazon celebra la ‘Semana de Black Friday’, con ofertas diarias que harán de antesala para el evento principal, el BLACK FRIDAY del día 25 de noviembre que tendrá las mejores ofertas dentro del marketplace y, como decíamos, también en el campo de la informática y el software.

Tanto es así que nos costará decidirnos entre las muchas opciones que Amazon pone a nuestro alcance para renovar nuestro ordenador portátil o PC. Los hay para todos los gustos y exigencias porque, efectivamente, no se necesita el mismo equipo para un trabajo de oficina que para quien se dedica a la fotografía o el video, por no hablar de los amantes del gaming, que precisan de máquinas con especificaciones más concretas. Además, los chollos de estos días no solo se limitan a los ordenadores, sino que hay un amplio abanico de ofertas en tabletas, accesorios, periféricos… Eso sí, existen dos denominadores comunes: un precio aún más rebajado y con la confianza de siempre. Y si quieres si quieres conocer los descuento entodas las categorías, también hemos hecho una selección con las mejores ofertas.

Nuestra selección de ofertas en Ordenadores portátiles:

El MacBook Air (2020) apuesta por la ligereza y la autonomía.

De hecho las cifras aportadas por el fabricante son de hasta 12 horas de autonomía y 1,29 kg de peso.

Asimismo también sigue la estela diseño minimalista de los Air con chasis de aluminio.

Eso sí, cuenta con teclado Magic Keyboard para sustituir el anterior teclado de mariposa de 2019.

Cuenta con procesador Intel Core i3 de décima generación a 1,1 GHz con 8 GB de memoria RAM y SSD de 256GB y una pantalla con panel Retina con True Tone de 13,3″.

Un conjunto apto para uso general, ofimática, navegar por internet o consumo multimedia.

Nunca en su historia había estado a este precio, un 37% de descuento. Por lo que si quieres dedicarte a jugar es una oportunidad a tener en cuenta.

Y es que este Acer Nitro es un ordenador con prestaciones muy por encima de su precio, aunque tenga alguna limitación, como por ejemplo que no corre bien con Windows 11. Pero se soluciona con el 10, y no echaremos en falta casi nada.

Su pantalla tiene muy buena calidad, es potente y rápido, con gran capacidad de almacenamiento y no hace apenas ruido.

Una cosa importante que debes saber es que para cargar hay que apretar hasta que escuches un click fuerte, porque si no aprietas hasta el tope, no carga. Cuesta, pero no hay que asustarse, Es un sistema diferente de conexión pensado para proteger al conector de romperse si estiras mucho el cable.

Una de las mejores ofertas disponibles: Un ordenador portátil para las tareas del día a día por menos de 500€, con una calidad de construcción realmente buena.

Tiene un tamaño ideal para poder llevarlo a cualquier parte, con una pantalla suficientemente grande para poder ver series cómodamente y con la potencia para realizar las tareas diarias sin ningún problema. Además es ligero y con un diseño que minimiza los bordes y webcam HDR de 720p para poder hacer videollamadas.

Este portátil HP 15s, modelo eq2117ns2, tiene el precio más bajo de su historia con 130€ de ahorro sobre su precio habitual (599€).

Esta oferta se va a agotar pronto, se trata de un portátil perfecto para el día a día, con un procesador muy equilibrado, cómo es el AMD Ryzen 5 5500U y una memoria RAM de 8 GB DDR4 que garantiza velocidad y fluidez en todas las tareas que realices.

Por si fuera poco, además cuenta con un panel FullHD de 15.6″ y Windows 11 Home ya instalado.

Este ASUS ROG Zephyrus es uno de lo mejores portátiles gaming que se pueden encontrar en la actualidad y... ¡tiene 900€ de descuento sobre su precio habitual (2199€)!

Con este ordenador serás capaz de todo, tanto edición de vídeos cómo renderizar o jugar a los mejores juegos a máxima calidad.

Este portátil cuenta con un procesador i9 de Intel de 12ª generación para garantizar la fluidez en todas las tareas. Cuenta con una potentísima tarjeta gráfica, la Nvidia RTX 3070Ti con 8GB GDDR6 dedicados que permite exprimir los juegos y una RAM de 32GB.

Debido a su potencia, este equipo lleva incorporado la refrigeración inteligente ROG con compuesto térmico de metal líquido y refrigeración 0 dB para evitar que la temperatura aumente demasiado y afecte al rendimiento.

Otras productos de informática con grandes descuentos:

Con un ahorro de más de 500€, esta oferta del portátil de LG gram 15Z95P entra en la selección de mejores ofertas de esta edición de ofertas de Black Friday.

La característica más reseñable de este portátil es la potencia que han conseguido en un tamaño y peso tan contenido. Apenas llega a 1 Kg de peso con una pantalla de 15’6″. Además destaca su autonomía, con más de 16 horas de uso. Todo esto acompañado de un procesador Intel Core i5, memoria RAM de 16GB y disco duro de 512GB SSD. Y no tienes que preocuparte por la instalación del sistema operativo, ya que tiene Windows ya instalado.

Este ratón mini es genial para llevarlo a cualquier lado. Es inalámbrico, compacto, cómodo y ambidiestro. Por algo es el ratón inalámbrico más vendido del mundo ¡y ahora con un descuento del 55%!

Funciona con una pila AA y duran unos 12 meses aproximadamente. Mide algo menos de 10 centímetros y pesa 75 gramos.

Este pack de la marca Logitech de teclado y ratón inalámbricos tiene un descuento del 47%.

Dónde se diferencia este combo del resto es en su capacidad de controlar varios dispositivos al mismo tiempo gracias a la tecnología Easy-Switch. Podremos cambiar del ordenador al teléfono con solo pulsar un botón. Además, tendremos la posibilidad de emparejar el ratón con hasta 3 dispositivos a la vez, y cambiar rápidamente entre ellos, utilizando las tres teclas blancas. Esto va a facilitar mucho nuestras tareas diarias.

El teclado está pensado para esos usuarios que pasan mucho tiempo delante del ordenador teniendo que gestionar varias tareas y equipos al mismo tiempo. Por esta razón, Logitech ha optado por un diseño destaca por su estilo minimalista y ergonómico, con un gran reposamanos acolchado y una estructura curvada.

Si estás buscando una buena oferta en un portátil gaming capaz de hacer funcionar todos los juegos a un precio contenido, este Asus TUF Gaming por 999€ puede ser tuyo.

Uno de sus puntos fuertes es su pantalla, con una tasa de refresco de 144Hz, para que no pierdas detalle. Un procesador que Intel Core i-7 de 12ª generación, 16GB RAM y una gráfica Nvidia RTX3060 con 6GB dedicados capaz de mover los juegos a 1080p con 106FPS de media.

Este ordenador tiene un 40% de descuento, pasando de 999€ a 599€.

Se trata de un ordenador potente y sobre todo muy ligero y manejable. Es un modelo perfecto para entornos profesionales y personas que tengan que llevar el ordenador encima a lo largo del día. Su peso es de 1,37kg y su grosor no llega a los 15mm, además el diámetro de la pantalla es de 14 pulgadas.

Además este ordenador cuenta con un panel son resolución 2K (2560 x 1440 px) y una autonomía bastante decente, de unas 9h aproximadamente.

Esta tarjeta gráfica de Nvidia tiene un 39% de descuento.

Se trata de una muy buena opción para el usuario medio, ya que es capaz de hacer funcionar los juegos con una gran tasa de FPS.

Es de gama media pero tiene buenos detalles que le dan ese punto extra que le dan mejor resultado en altas resoluciones. Sobre todo los chips de memoria 6GB GDDR6, mucho más eficientes y rápidos que los GDDR5.

Con el precio de oferta, rondando los 300€, es muy buena oportunidad por la gran relación calidad/precio.

Este disco duro externo de gran capacidad con más de 40.700 valoraciones y una puntuación media de 4,6 sobre 5 tiene un ahorro espectacular, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio habitual de este producto es de 450€.

Además de la calidad en la fabricación y los materiales, permite la transferencia de archivos a gran velocidad gracias a su puerto USB 3.0 (también compatible con 2.0). Otro aspecto que han cuidado es el diseño, consiguiendo un disco duro discreto y elegante.

Este portátil, modelo eq2119ns2, es el hermano mayor en la línea HP 15s en cuanto a características y tiene el precio más bajo de su historia con 110€ de ahorro sobre su precio habitual (749€).

Se trata de un portátil equipado con uno de los mejores procesadores que hay en el mercado, el AMD Ryzen 7 5700U y una memoria RAM de 16 GB DDR4 que garantiza velocidad y fluidez en todas las tareas que realices.

Otra ventaja es que tiene Windows 11 versión Home ya instalado.

Este modelo de CREATE se convierte en la solución perfecta para mantener tus estancias limpias. Prestaciones increíbles, ya que barre, aspira, pasa la mopa y friega en todo tipo de superficies.

La tecnología SmartGyroscope, con navegación inteligente, y sus sensores giroscópicos, te permiten mapear mientras limpia detectando obstáculos y evitando caer. Se adapta totalmente a su hogar y cualquier tipo de suelo y alfombras.

Este robot friegasuelos con sistema IntelligentClean y 2 potencias de succión, pasa la mopa y friega con solo rellenar su depósito de líquidos. Tendrás un suelo en perfectas condiciones de forma silenciosa.

Si estás buscando un portátil para el día a día, ligero (pesa 1,5 kg) y económico, este Acer Chromebook puede cumplir con tus expectativas de especificaciones/precio, ya que ahora solo cuesta 199€.

Es perfecto para esos usuarios que quieren un ordenador para navegar por internet, tomar apuntes y tareas ofimáticas básicas. Uno de sus puntos fuertes es su batería, con una autonomía de 12,5 horas. Sus 4GB de RAM DDR4 son capaces de dar fluidez a todas estas tareas y el teclado está diseñado para optimizar la escritura.

