Llega la Red Night a MediaMarkt: las mejores ofertas en Apple, Cecotec o Xiaomi

Durante 12 horas, descuentos en los productos más deseados y al mejor precio: desde el último móvil de Apple a la afeitadora más vendida de Braun

La Red Night de MediaMarkt es uno de los eventos más esperados del año. Desde las 21 horas de este lunes, y durante tan solo 12 horas (los descuentos están disponibles hasta las 9 horas del martes), la compañía alemana ofrece ofertas en cientos de productos de reconocidas marcas como Apple, Xiaomi, Samsung, Sony o Nintendo. Y no solo en artículos de tecnología.

Y es que, la multinacional alemana tira la casa por la ventana con chollos en electrodomésticos, juguetes e incluso aparatos para hacer deporte.

El iPhone 14 se desmarca de los demás porque cuenta con la mejor batería de la marca hasta la fecha. “Nuestra mejor batería hasta hoy. Y hasta mañana”, aseguran desde Apple. No en vano, este modelo promete hasta 20 horas de duración cuando se reproduce vídeo, 16 en streaming y 80 reproduciendo audios (26, 20 y 100 respectivamente para el iPhone 14 Plus).

En cuanto a la carga rápida, conseguirás hasta el 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20W o superior (que se vende por separado). La batería es integrada (de iones de litio) y se puede cargar con cargadores MagSafe de hasta 15 W, con cargadores Qi de hasta 7,5 y por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente. En lo relativo al dispositivo propiamente dicho, estará fabricado en aluminio de “calidad aeroespacial”.

Este modelo, disponible en amarillo, blanco, lila, negro, rojo y verde, y en 64, 128 y 256GB, no incluye un adaptador de corriente ni EarPods.

Se puede utilizar tanto en las axilas, el pecho, el abdomen, los hombros, las ingles, las piernas.... Su cabezal cuenta con puntas redondeadas y una lámina hipoalergénica para proteger la dermis durante el afeitado, que es más que óptimo sin necesidad de recurrir a múltiples herramientas.

La principal ventaja de este modelo frente a otros de similares características es la posibilidad de poder usarla bajo la ducha. Es totalmente resistente al agua, y se puede enjuagar después de su uso. La empuñadora está diseñada con goma, lo que garantiza un agarre óptima, ya sea en seco o en húmedo. Un control total de la afeitadora tanto dentro como fuera de la ducha. Como dato: nunca ha estado tan barato.

Pese a que los Redmi son más baratos que los Redmi Note, estamos ante un teléfono que sin duda alguna es más que suficiente para casi cualquier usuario, tanto por potencia como por batería y calidad de pantalla.

Y es que este nuevo terminal ha mejorado sus características con el uso de una cámara trasera con una lente de 50MP y una pantalla con 90 hercios (Hz) de refresco.

La cámara trasera cuádruple viene acompañada de una cámara ultra gran angular de 13 MP, un macro de 2MP y un sensor de profundidad de 2MP. A esto se añaden funciones de Inteligencia Artificial (IA), así como un conjunto de filtros y selfis panorámicos para las fotografías de grupos grandes. Pero si por algo destaca, y más ahora, es por su reducido precio.

La bicicleta estática ProForm Pro C22 es un producto diseñado para mejorar de forma rápida la condición física, potenciar el sistema cardiovascular y tonificar la musculatura. Permite comenzar con facilidad el entrenamiento y aumentar progresivamente la intensidad. Cuenta con una pantalla táctil HD de 22 pulgadas, que es giratoria hasta 180 grados.

Respecto a sus funcionalidades puramente deportivas, este modelo tiene 24 niveles de regulación de la intensidad y, gracias al sistema de frenado Quick-Stop Braking System se puede mantener fácilmente el control del entrenamiento. Soporta un peso máximo de 115 kilos. Tiene un descuento de 500 euros.

Es la versión Lite de la consola Nintendo Switch. Es compacta, ligera y, sobre todo, fácil de transportar. S puede jugar con todos los programas de Nintendo Switch que son compatibles con el modo portátil. Permite conectar hasta ocho consolas para partidas multijugador. Eso sí, al ser un modelo portátil, no se puede conectar a la televisión. Por primera vez en su historia, su precio baja de los 200 euros. Eso sí, solo durante la Red Night de MediaMarkt.

El Garmin Fénix 6X PRO satisface las demandas de las personas que buscan monitorizar sus variables de entrenamiento en cualquier terreno.

Desde las variables básicas como frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno medidas con gran precisión, hasta mapas y música en el teléfono para no tener que llevar más dispositivos.

Este Garmin cuenta con un considerable puñado de modos personalizables en función al deporte que practiques, desde algunos más clásicos como atletismo, natación o tenis, a otros como hípica, navegación a vela o, incluso, interval training.

Pero las funciones de esta bestia no se limitan tan solo al deporte, claro. También realizará un seguimiento de cuántos pasos has dado durante el día y cuántas calorías has quemado.

O, si por el contrario, has estado sentado más de 1 hora, este reloj deportivo Garmin te lo recordará. Y es que de esta forma nunca antes había sido tan sencillo cuidar de nuestra salud.

Si preferimos entrenamientos como yoga, pilates, gimnasio o ejercicios para mejorar la resistencia, este reloj deportivo también nos ayuda a entrenar. Dispone de sesiones de entrenamiento animados que podemos utilizar como guía desde el mismo reloj mientras entrenamos.

Por su parte, el Gamin Fenix 6 Pro tiene una rebaja de 100 euros.

El nuevo FIFA para PS4 tiene una nueva mecánica de tiros, que está basada en el equilibrio entre riesgo y recompensa, los nuevos lanzamientos de falta, penaltis y saques de esquina, y unas físicas más realistas. Disfruta de la competición cumbre del fútbol internacional con la FIFA World Cup de Catar 2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva.

Es una sandwichera con grill con placas reversibles y apertura de 180°, ya que se puede usar como plancha o parrilla. Las placas son extraíbles para una limpieza más cómoda y están provistas de un recubrimiento antiadherente. Las medidas son 32 x 25 x 22 centímetros.

Hablamos de una cafetera con un diseño elegante, fabricada en acero inoxidable, con un sistema de calentamiento rápida, Thermoblock, y una bomba de presión con tecnología ForceAroma de 20 bares, para conseguir un café con el máximo aroma posible. Este modelo viene con vaporizador, orientable, para tener espuma y evitar tener más "cacharros" en la cocina. El depósito de agua tiene una capacidad de 1,2 litros. Cuenta con bandeja calientatazas. Después de unos minutos de inactividad, se apaga automáticamente.

El iPhone 11 es resistente al agua y al polvo (2 metros hasta 30 minutos, IP68). Su cámara, de 12 Mpx, tiene un gran angular con un campo de visión de 120 para abarcar 4 veces más imagen. 100% Focus Pixels para enfocar hasta 3 veces más rápido con poca luz.

El chip A13 Bionic, es el más rápido. Y destaca por carga rápida.

Este modelo desinfecta la ropa a 60º en 59 minutos con su ciclo higienizante, asegurando la eliminación total de bacterias o gérmenes.

Dispone de un conjunto de siete programas rápidos y eficientes, de menos de una hora para todo tipo de colores y tejidos. Permite la conectividad Wi-Fi y Bluetooth y se puede vincular a la App simply-Fi para conseguir el control remoto, consejos de lavado o secado y asistencia inmediata.

Cuenta con la función «Snap and Wash» que realiza una foto de la colada y consigue el ciclo de lavado rápido más adecuado a través de la App. Además, tiene un programa especial vapor que resulta ideal para el planchado posterior de la ropa, reduciendo al máximo las arrugas y los pliegues de los tejidos para ahorrar tiempo a la hora del planchado.

Este disco duro externo tiene una capacidad de 500 GB y es compatible con Windows y Mac. Ofrece opciones de copia de seguridad personalizables y baja demanda que hacen que la protección de archivos sea prácticamente sin esfuerzo y la tranquilidad de tener el plan de servicios de recuperación de datos.

Este modelo destaca por su espectacular pantalla Retina de 10,2 pulgadas con tecnología True Tone. Su Chip A13 Bionic con Neural Engine y su gran angular trasero de 8 Mpx y ultra gran angular frontal de 12 Mpx con Encuadre Centrado hacen de este iPad uno de los más potentes de la gama.

El iPad ofrece hasta 256 GB de capacidad. Cuenta con altavoces estéreo, Touch ID para autenticarse de forma segura y usar Apple Pay y redes WiFi 802.11ac. Y, ahora, con un 12% de descuento, se queda en 379 euros.

La funda Smart Folio es el mejor compañero del iPad, ya que protege tu dispositivo por ambos lados sin pesar ni abultar nada. También lo activa cuando la abres y lo pone en reposo cuando la cierras.

La Smart Folio se acopla de forma magnética y puedes plegar en distintas posiciones para convertirla en el soporte perfecto con el que leer, escribir, ver películas o hacer videollamadas FaceTime.

Según la marca: "el Apple Watch SE rediseñado ofrece la inconfundible experiencia del Apple Watch con un nuevo precio inicial". Lo de rediseñado tiene que ver con las novedades estéticas de la caja trasera, que ha modificado para combinar con los tres acabados de la caja.

Si hablamos de precios, se puede conseguir ahora por 259,00€.

Y en materia de prestaciones:

Seguimiento de la actividad física,

Notificaciones por frecuencia cardiaca alta o baja,

EmergenciaSOS,

Nueva prestación de detección de accidentes.

El portátil de la marca Lenovo tiene una pantalla de 15,6 pulgadas. El espacio de este ordenador nunca va a ser un problema. Su disco duro SSD tiene una capacidad de 512 GB por lo que podrás guardar infinidad de archivos sin estar preocupándote por añadir memorias externas o ir borrando documentos.

Cuenta con 4 GB de RAM para disfrutar de todo el rendimiento con una eficiencia energética superior, pero a un precio reducido. La batería dura hasta 7,5 horas. Así, se puede llevar este dispositivo a cualquier lugar, mientras se hace videollamadas claras en la cámara web HD con obturador de privacidad.

Con 440 euros de descuento, la cinta de correr ProForm PFTL59721-INT Trainer 8.0 dispone de una pantalla retroiluminada de 5 pulgadas para controlar el rendimiento directamente en la consola con fácil acceso a toda la información necesaria: estadísticas de velocidad, tiempo, calorías quemadas y distancia recorrida.