De 1600 a 499 euros: Amazon liquida con casi un 70% de descuento el ordenador portátil más buscado (y más ofertas)

Ha llegado el momento de retomar la rutina tras las fiestas y la emoción de la Supercopa, pero con un incentivo que hace que empezar el año sea mucho más tentador: las segundas rebajas ya están aquí.

Si te preguntabas cuándo empiezan las rebajas de enero, la respuesta es: ¡ahora! Y sí, traen consigo oportunidades únicas para los que disfrutan de una buena ganga. Desde tablets -con descuentos de más del 70 %- y relojes hasta zapatillas de culto, esta segunda vuelta de descuentos permite aprovechar las mejores ofertas del año sin esperar al Black Friday.

En ESNCIAL hemos seleccionado algunas de las promociones más destacadas que puedes fichar ya. Eso sí, la rapidez es clave: si el stock se agotaba con las rebajas tradicionales de enero, en estas segundas rebajas se mueve todavía más rápido. No dejes que las oportunidades se escapen.

Con casi 1.000 unidades vendidas en horas: el edredón nórdico Pikolín con un 50 % de descuento

“Con este edredón estoy encantada”, “un producto insuperable”… son algunas de las valoraciones que más se repiten sobre este edredón de Pikolín Home.

Con más de 12.000 valoraciones sobresalientes y un 50 % de descuento, alcanza ahora su precio mínimo histórico. Un básico imprescindible en cualquier hogar, diseñado para aportar confort y un descanso de calidad que haga que salir de la cama sea un verdadero placer.

De 150 a 80 euros: el reloj Fossil más versátil y bonito del momento

Inspirado en los relojes vintage, este Fossil Grant combina elegancia y funcionalidad, sumergibles hasta los 100 metros. Disponible en varias combinaciones de colores y materiales de correa, cada reloj cuenta con una caja de acero inoxidable y números modernos que aportan equilibrio y simetría al diseño. Un accesorio que eleva cualquier look, ahora a mitad de precio.

Para evitar rascar el parabrisas, hazte con este spray anticongelante rebajado a 6 euros

Con más de 5.000 valoraciones y una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon, este spray es una opción completamente segura para derretir el hielo de los cristales.

El descongelante Nigrin es eficaz hasta -55 °C y disuelve el hielo en todos los cristales, como el parabrisas, la luna trasera y las ventanas laterales, pero también los discos.

Pero además, el anticongelante Nigrin también evita que la superficie se congele inmediatamente. Esto te ofrece una visión clara incluso en el invierno más profundo y, por lo tanto, una mayor seguridad en la conducción.

Con un 74 % de descuento: robot aspirador y fregasuelos Lefant con navegación láser

Este robot aspirador Lefant M330 Pro es un aliado integral para mantener tus suelos impecables. Su sistema de detección de obstáculos de 190º evita muebles, cables y objetos pequeños, mientras que su función de fregado y aspirado elimina manchas secas y húmedas en una sola pasada.

Por 26 euros (antes 40): la camiseta de Under Armour perfecta para entrenar

Disponible en varias tonalidades, esta camiseta de manga larga Under Armour se convierte en la aliada perfecta para el día a día. Su tejido de secado rápido elimina el sudor y el olor, algo que la diferencia de otras camisetas deportivas o térmicas.

Además, sus paneles de malla estratégicamente ubicados garantizan una ventilación óptima, sin sacrificar ni un ápice de comodidad. Ideal para mantenerte fresco y seco en cualquier momento.

Con un 30 % de descuento: la escalera con tres peldaños imprescindible en cualquier hogar

Si te encanta el baloncesto, pero jugar no tanto.... seguramente esta escalera, capaz de resistir mucho peso, te va a encantar. Y es que es un básico para cualquier hogar. Al fin y al cabo, no todos llegamos al estante más alto de la casa... ese que utilizas a modo de despensa, al igual que el fondo del armario. Por eso mismo, es momento de aprovechar esta increíble oferta flash que solo va a estar disponible unas pocas horas.

Con casi un 20 % de descuento: la bicicleta estática para empezar el año en forma

Si tu objetivo es fortalecer músculos y perder grasa, esta bicicleta estática es una aliada perfecta. Permite controlar la intensidad del ejercicio, registrar la frecuencia cardíaca y ajustar tres niveles distintos de entrenamiento para optimizar resultados. Ideal para complementar dieta y entrenamiento sin salir de casa, convirtiendo cualquier espacio en tu propio gimnasio personal.

Amazon liquida a 499 euros (antes 1600) el ordenador portátil de 15 pulgadas más buscado

Amazon ha vuelto a romper los esquemas con esta inesperada rebaja que, como ya adelantamos cuando dispuso a precio mínimo la chaqueta Columbia, todo apunta a que agotará stock en las próximas horas. Al fin y al cabo, no todos los días se puede adquirir un portátil rebajado en más de 1000 euros.

Un modelo de más de 15 pulgadas y de alto rendimiento que cumple con nota sobresaliente en la relación de calidad-precio. Y es que opta a formar parte del listado de ordenadores portátiles más potentes, ligeros y rápidos del mercado, y los porqués son sencillos: para empezar, cuenta con un procesador de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo; un sistema de refrigeración ultrarrápido, evitando que se dañe; es muy ligero y cuenta con una batería de larga duración. Además, posee una gran capacidad de almacenamiento, aunque siempre puedes potenciarla aún más con un disco duro externo (como este de 39 euros).

Por menos de 200 euros (antes 600) el mini PC más buscado

"De pequeño tamaño y muy poco ruidoso", "arranca con fluidez" y "navega rápido", son algunos de los comentarios más repetidos sobre este ordenador. Y aunque a menudo se asocie el ordenador de sobremesa con una mayor potencia y resistencia, la realidad es que este mini PC puede ser una opción perfecta para ti.

Cuenta con una amplia variedad de puertos, lo que facilita su configuración en un entorno de trabajo multipantalla. De hecho, el mini PC puede conectarse fácilmente a dos pantallas, duplicando la eficiencia y productividad en el día a día.

A su precio mínimo: di sí al reloj Tommy Hilfiger por solo 94 (antes 180 euros)

Es un hecho: los relojes analógicos están volviendo a las muñecas de muchos hombres, y es que la época de los smartwatch -sobre todo, desde la llegada de los anillos inteligentes (como este de Amazfit) queda atrás con modelos como este de Tommy Hilfiger.

Sí, la misma marca que nos ha hecho perder la cabeza con sus zapatillas de lo más versátiles y bonitas y sus relojes icónicos, ha dispuesto a su precio mínimo este modelo plateado de lo más elegante que atraerá todas las miradas.

Por solo 21 euros, la cámara Tapo más solicitada de Amazon

Este pack de 2 cámaras Tapo se ha convertido en un éxito de ventas, con más de 3.000 unidades vendidas en el último mes. Normalmente rondan los 30 euros cada una, pero ahora puedes llevártelas por 42 euros el pack. Son fáciles de instalar, ofrecen control remoto, detección de movimiento y un extra de seguridad tanto para casa como para trabajo.

Por 14 euros: pack de 2 lociones corporales Neutrogena

Con más de 6.000 valoraciones sobresalientes, este pack de lociones corporales Neutrogena es un must para piel muy seca. Enriquecido con centella asiática, ofrece cuatro beneficios en uno: alivia, repara, fortalece y protege la barrera cutánea desde el primer uso. Una solución completa para mantener la piel suave e hidratada durante todo el año.

Por menos de 100 €: la cafetera Krups para un sabroso espresso

Esta cafetera está de moda por su rapidez y comodidad cada mañana. Con sus controles muy intuitivos, no puede ser más fácil preparar un espresso o capuccino cremoso y sabroso en tu cocina.

Tiene doble espacio, para que puedas preparar dos tazas a la vez, si así lo deseas. También tienes un potente vaporizador para calentar tu leche en unos pocos pasos.

Además, cuenta con un amplio depósito de 2 L y otros accesorios muy útiles, como una bandeja calienta tazas para que el café esté siempre como recién hecho.

Con casi un 40 % de descuento: el sérum facial que te hará olvidar las arrugas, la despigmentación y los poros

Este sérum facial de L’Oréal Paris se ha convertido en un básico del cuidado de la piel para quienes quieren combatir los primeros signos de envejecimiento. Con solo dos o tres gotas sobre rostro y cuello limpios, ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión, minimizar la apariencia de los poros y aportar luminosidad a la piel. Un gesto diario que transforma la rutina de skincare en un pequeño lujo.

De rozar los 100 a los 50 euros: el deshumidificador que te hará olvidar el olor de la humedad

Pequeño, portátil y silencioso, este deshumidificador eléctrico es perfecto para mantener el ambiente fresco y seco.

Con un depósito de 1,8 litros, temporizador de 4/8 horas y un nivel de ruido inferior a 30 dB, podrás programarlo para salir de casa con tranquilidad sin que interfiera en tu trabajo, estudio o sueño.

Una solución práctica y eficiente que hará que el mal olor de la humedad sea cosa del pasado.

Más de 90.000 compras en las últimas horas: así es la luz de emergencia V16

Help Flash IoT + es un dispositivo de señalización de emergencias en carretera. En caso de sufrir un accidente o una avería, gracias al alcance de su potente luz, esta baliza hace visible tu vehículo averiado para ser visto por otros conductores desde 1 km de distancia y 360.