Rebajado 800 euros el portátil perfecto para el gaming y mucho más: últimos días para disfrutar de las ofertas de PcComponentes

No conviene pensárselo demasiado. En PcComponentes hay descuentos que vuelan, y algunos de los productos más buscados del momento acumulan rebajas de 600, 700 e incluso más de 800 euros. Si estabas esperando el momento para cambiar de ordenador, renovar el móvil o hacerte con ese gadget que llevas meses mirando, este es tu momento; nunca antes habíamos visto unos precios tan bajos como los que ofrece, por tiempo limitado, PcComponentes.

Hasta el 2 de agosto, PcComponentes celebra una de sus campañas de ofertas más importantes del año, con descuentos de hasta el 50% en miles de productos de tecnología, informática, electrónica y gaming. Además, muchos de ellos pueden llegar a casa en solo 24 horas o recogerse en sus tiendas de Madrid, Barcelona o Murcia. Para que no se te escape ninguna de las mejores oportunidades, en ESNCIAL hemos seleccionado las ofertas que más merecen la pena. O, como mínimo, las que más nos han llamado la atención.

El aspirador que costaba 1.499 euros... ¡Y ahora tienes por solo 799!

Sí, aunque sea difícil de creer este aspirador, uno de los más potentes y recomendados del mercado, puede ser tuyo con una espectacular rebaja de 700 euros, casi a mitad de precio.

Y es que si su inmejorable precio no te termina de convencer para llevártelo a casa, sí que lo hará su infinita lista de ventajas. Hablamos de un aspirador con un sistema antienredos, perfecto si tenéis mascotas en casa; limpia hasta debajo de los muebles más bajos, colándose por cualquier rincón por su tamaño compacto y apto para cualquier tipo de suelos; función de fregado, garantizando un resultado impecable y tiene estacionalidad multifuncional, para que el robot por su cuenta haga el vaciado de polvo, lavado y secado de mopas, carga automática, tú no tienes que preocuparte por nada.

La navegación por la casa es fluida y puedes controlarlo por completo a través de esa intuitiva aplicación. Perfecto si necesitas una limpieza profesional en casa con las mínimas molestias.

Con un 55 % de descuento: los auriculares más buscados por los gamers casi a mitad de precio

Estos auriculares están especialmente diseñados por los profesionales del mundo gamer. El resultado es un sonido envolvente con el que te sentirás dentro de cada partida y nada te sacará de ella. Con el micrófono que tiene incorporado, es imposible que tus compañeros no te escuchen mientras estáis jugando y tu voz les llegará clara y directa.

Son ultracómodos gracias al acolchado que tienen, que recordará la forma de tu oreja siempre que te los pongas. Están fabricados en aluminio y acero prácticamente irrompibles, así que te durarán como el primer día aunque la partida se ponga complicada.

Es decir, que son los auriculares perfectos para los que quieren jugar y desconectarse por completo del mundo exterior. Y todo ello por casi la mitad de su precio original: por solo 64,99 euros pueden ser tuyos.

Por menos de 90 euros: un buen monitor que vale por igual para el gaming como para el trabajo

Con este monitor tendrás lo mejor de cada mundo en un solo producto. Es perfecto para el gaming más exigente, gracias a su tasa de refresco de 144 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms, las partidas serán fluidas y rápidas. Pero es que también es ideal para todas tus tareas profesionales, con una gran precisión de color y espacio de trabajo amplio.

Tiene 27 pulgadas, para un excelente ángulo de visión en todo momento. La resolución es FullHD, así que no te perderás ni un detalle, con varias funciones avanzadas para cuidar de ojos.

¿Lo mejor de todo? Que con las ofertas de PcComponentes lo puedes tener instalado en casa mañana mismo con un impresionante 40% de descuento y 60 euros de rebaja.

Rebajado 800 euros este portátil que se posiciona como una de las opcione favoritas entre los gamers

Si en la vuelta a la oficina necesitas un nuevo portátil o buscas uno que sea igual de apto para el trabajo que para jugar, este puede ser tu mejor opción. Y qué mejor momento para conseguirlo que con las ofertas de PcComponentes, ahora que puedes tener con una impresionante rebaja de 800 euros. Se te queda en 1.199 euros, un precio muy económico para un ordenador de esta condición.

Su procesador AMD Ryzen AI 7 350 lo diferencia de otros modelos porque permite acelerar las tareas y mantener un buen rendimiento incluso en momentos intensos o exigentes, es decir, que la navegación será siempre rápida y no tendrás que preocuparte si se sobrecalienta . Es perfecto si quieres destinarlo para multitareas. Su seguridad es muy avanzada.

Por menos de 55 euros, el ventilador para sobrevivir a cualquier ola de calor este verano

La mayor comodidad para frenar el calor es un ventilador de techo con aspas retráctiles y este es uno de los más populares. Gracias a su práctico y cómodo mando, podrás controlar la velocidad, la intensidad de la luz (tiene tres modos de iluminación diferentes) y muchísimo más, sin moverte del sofá. Por si fuera poco, es muy silencioso, te refrescarás sin notar que está puesto.

Es una inversión que merece la pena, teniendo en cuenta que no compromete tu decoración, recoges las aspas siempre que no lo quieras utilizar y funciona como una moderna lámpara. Y cuando sepas que está a su precio mínimo histórico, con un gran 31% de descuento, te faltará tiempo para incluirlo en el carrito de la compra.

30% de descuento en la impresora en color más recomendada para tu casa

Despídete de los cartuchos con esta increíble impresora de cómodos y limpios depósitos para tinta, que simplemente tienes que ir rellenando individualmente cuando se termine cada color. Es perfecta para tener en casa, porque te va a suponer un 90% de ahorro frente a otros modelos más convencionales.

Las personas que la han probado aseguran que la impresión es maravillosa tanto para documentos como para fotografías. Se configura de una forma muy sencilla y la aplicación es fácil de utilizar. También aseguran que tiene un tamaño compacto, ideal para cualquier rincón de casa.

La televisión LG OLED de 48 pulgadas puede ser tuya con una rebaja de 600 euros

El televisor con mejor calidad de imagen 4K es esta LG OLED de 48 pulgadas. Este tipo de pantallas son muy populares porque los negros son más puros, los píxeles se atenúan para que no te pierdas ni un solo detalle del contenido. Su conectividad no tiene comparación, además de que su tiempo de respuesta es inferior a 0,1 m, no perderás ni un segundo para empezar a ver tus series favoritas.

Son las televisiones más buscadas del mercado, así que poder conseguirlas por este precio es una oportunidad única. Especialmente si eres amante del cine y quieres ver cada película en las mejores condiciones, este es la que necesitas.

El Samsung Galaxy mejor valorado en PcComponentes por su precio mínimo histórico

Conocido por su espectacular pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas FHD+, este Samsung Galaxy A16 de 128 GB de memoria es una de las opciones mejor valoradas de PcComponentes en la semana de sus Ofertas Top. Además de por su pequeño tamaño o por su gran fluidez mientras navegas, con el sistema de triple cámara trasera podrás sacar las fotografías más impresionantes y nítidas con mínimo esfuerzo.

En la actualidad, la marca tiene de las baterías más potentes para móviles, así que podrás disfrutarlo su modelo de 5000 mAh todo el día sin preocuparte de buscar enchufes. Y la seguridad está reforzada a través de su sistema Samsung Knox, donde tú y solo tú podrás acceder a toda la información. Por si fuera poco, lo tienes en casa mañana por menos de 150 euros, así que date prisa por conseguirlo, antes de que se agote.

Mas de 200 euros de rebaja en la cafetera más deseada

Los amantes del café lo tienen claro: no hay nada mejor que la cafetera DeLonghi Magnifica superautomática. Es la que ofrece mejores resultados, pudiendo preparar hasta cinco bebidas diferentes con un solo toque, moliendo los granos justo antes de usarla y dejándote la espuma más sabrosa, para que tus mañanas empiecen de verdad que buen pie. Básicamente, el electrodoméstico hará todo por ti, tú solo tienes que preocuparte de disfrutar tu bebida como más te guste.

Si lo que quieres es una cafetera sencilla, cómoda, que un solo toque lo tengas todo hecho y que te sepa como la cafetería más top de la ciudad, esta es tu cafetera. Especialmente ahora, que puede ser tuya con un impresionante descuento del 35% y está rebajada más de 200 euros su precio original.

La silla ergonómica con reposapiés que necesitas para tu despacho

La frase que define esta silla gaming, según los compradores, es máxima comodidad. Con la impresionante opción de masaje lumbar, el ajuste total de tu postura con una reclinación de hasta 135 grados, su reposapiés o los cojines en las zonas de lumbares y cervicales, se acabaron los dolores de cuerpo por estar demasiado tiempo sentado. Está fabricado con los materiales de mejor calidad, para que dure muchos años en tu despacho y siempre como el primer día.

Ahora que puede ser tuya por menos de 150 euros, se acabaron las excusas para renovar esa silla que solo te da problemas frente al ordenador. Vas a dar un salto de comodidad sin igual.

Consigue por menos de 50 euros el reloj con más sensores para medir tu salud

A día de hoy no puedes salir a la calle sin un smartwatch y si buscas uno especialmente diseñado para medir tu salud, te presentamos el modelo que arrasa, no solo por su bajo precio. Con una autonomía de hasta 11 días con una sola carga, tiene una conectividad total con múltiples modelos de teléfono, incluso con móviles de Apple a partir de la versión 13 de iOS. Su resistencia máxima IP68 es ideal para todos los que practican deporte diario.

Puedes contestar llamadas con una perfecta calidad de sonido y gestionándolas todas desde la esfera, que te permite tener registrados hasta 30 contactos. Y la lista de funciones destinadas a medir tu salud es casi infinita: pulsómetro continuo, SpO2, puntuación activa, análisis de sueño, ciclo menstrual, recuento pasos, calorías, gestión estrés... Para ofrecerte el análisis más completo de tu estado de forma.

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