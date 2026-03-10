Amazon liquida a 99 euros (antes 380) las últimas unidades del robot aspirador de Lefant, ¡y más ofertas!

La Fiesta de Ofertas de Primavera llegó a su fin, pero las rebajas continúan en algunos de los productos más solicitados… y llegan a otros artículos, con descuentos que nada tienen que envidiar a los vistos (y disfrutados) en las mencionadas fechas señaladas de Amazon.

Por eso mismo, para evitar que te pierdas alguna, hemos querido recopilar algunas de las ofertas más agresivas del día.

Cómo conseguir un precio aún más bajo: lo mejor de las ofertas diarias de Amazon ¿Sabías que se podía potenciar aún más el porcentaje de descuento que tienen algunos productos? Para ello, tan solo tienes que darte de alta al servicio Prime de Amazon. El primer mes es gratis, y con esa suscripción podrás disfrutar de envíos más rápidos y gratuitos. ¿Lo mejor? Tendrás acceso a Prime Video. Todo ventajas.

Por solo 27 euros (antes 50): pisa el motor con el F1 25 de la PS5

Si más allá de seguir y disfrutar de la victoria de Andrea Kimi Antonelli en última carrera de F1 (gracias al plan motor de DAZN), buscas experimentar ese plus de adrenalina, pero de un modo más austero o el salón de tu casa... siempre puedes hacerte con este juego pensado la playstation 5 que te permitirá probar esos mismos circuitos y curvas.

120 cápsulas de Ariel Pods por 20 céntimos cada una

Contiuando con las ofertas espectaculares, no podíamos dejar a un lado las cápsulas de Ariel Pods. Por tiempo limitado, puedes disfrutar de una colada libre de cualquier mancha o mal olor con las 120 cápsulas de Ariel Pods por menos de 30 euros. Concretamente, cada una cuesta unos 20 céntimos. ¿Quién dice que no es una superoferta? Tus próximos 120 lavados de calidad enfatizan que los es.

Rebajado a 99 euros (antes 380) el robot aspirador Lefant más buscado y solicitado

Rozando el 75 % de descuento, que le permite alcanzar su precio mínimo histórico, encontramos este robot aspirador y fregasuelos de Lefant.

El mismo que, gracias a la tecnología mejorada de navegación láser y tecnología de evitación de obstáculos, ofrece una limpieza óptima. Esto es posible porque su trazado rápido y preciso asegura cobertura total, adaptándose a tu espacio para resultados perfectos, más rápidos y efectivos.

Y es que cuando con un diseño 4 en 1 que no solo aspira sino también friega pisos mojados, eliminando eficazmente hasta las manchas más difíciles, dejando tus pisos como nuevos.

De 70 a 41 euros: aprovecha para conseguir por tiempo limitado las zapatillas adidas más solicitadas

Consigue las zapatillas adidas más codiciadas están ahora a un precio irresistible. Hablamos del modelo Court 3.0, el favorito de más de 11.000 usuarios, quienes le han dado una calificación sobresaliente.

¿Por qué? Por su comodidad excepcional, su diseño versátil que combina con todo y una amortiguación tan increíble que se adapta a cualquier ocasión. ¡No dejes pasar esta oportunidad de llevarte las tuyas!

Con un 41 % de descuento: Amazon derrumba el precio de este reloj Fossil

Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo este reloj de la carismática firma Fossil.

Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas.

Set de brocas y puntas de atornillar de 103 unidades de Bosch

Si estás tanteando realizar alguna reforma en casa... déjanos decirte que es tu oportunidad para hacerte con este set de brocas para metal con recubrimiento de nitruro de titanio se caracterizan por una larga vida útil y una elevada resistencia. Las mismas que permiten perforar de forma rápida y limpia en los metales más diversos, plexiglás y plásticos duros.

Por menos de 30 euros, la linterna LED de alta potencia con más de 15.000 valoraciones

Esta potente linterna tiene cinco modos de iluminación y está pensada para usarse en todo tipo de situación; sus más de 10 horas de duración de manera ininterrumpida con el brillo al máximo, lo garantiza. Asimismo, se puede cargar mediante USB y usar pilas AAA, lo que le brinda un plus de versatilidad.

Por 39 (antes 60): la recortadora y afeitadora One Blade 360 por 34 euros

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade busca volver a ser uno de los productos que más rápidos se agotan. Con unas valoraciones intachables, esta afeitadora que te permitirá mantener un rasurado perfecto está casi a mitad de precio. Un chollazo que no puedes dejar escapar.

Además, viene equipada con distintos cabezales y cuchillas, que le brindarán un plus de comodidad.

Rebajada más de 600 euros: la televisión TCL con una excepcional calidad de imagen

Con más de 600 euros de descuento, esta televisión se convierte en una oportunidad única. Su tecnología de retroiluminación exclusiva ofrece imágenes impresionantemente vivas, con colores realistas y un contraste ultraalto que transforma cualquier escena en una experiencia cinematográfica. Pero no solo brilla la imagen: su sistema de sonido ofrece una calidad envolvente sin necesidad de saturar la habitación ni molestar a los muebles.

Además, es totalmente compatible con las principales plataformas de streaming, permitiéndote disfrutar de tus series y películas favoritas con una calidad visual y auditiva excepcional. Una combinación de tecnología avanzada, diseño y entretenimiento que la convierte en una compra irresistible.

A su precio mínimo histórico: la silla ergonómica del FC Barcelona

Hoy, mientras el Barça salta al campo (recuerda, aquí, puedes ver el partido), no podemos dejar de recordar la silla de gaming que se roba todas las miradas, especialmente entre los culés. Su diseño no pasa desapercibido, pero lo que realmente la hace única es su ergonomía y confort.

Gracias a un soporte excepcional, está pensada para eliminar dolores de espalda, asegurando horas de comodidad. Además, su reclinación de hasta 135 grados y reposabrazos 2D ajustables te permiten encontrar la postura perfecta, ya sea para descansar o disfrutar de un partido. Todo esto sin sacrificar estilo ni confort, convirtiéndola en la silla ideal para cualquier aficionado.

Por menos de 7 euros, el set de cuchillos Arco que siempre agotan stock en Black Friday

Su hoja ha sido fabricada utilizando una técnica patentada por ARCOS llamada Nitrum, que proporciona una mayor durabilidad, dureza y precisión en el corte, Puede cortar todo tipo de alimentos con facilidad: verduras, salchichas, pan, carne, pescado.

Por menos de 55 euros: hazte con este pack de tres camisetas de Polo Club a precio mínimo

Cómodas, versátiles y, sobre todo, con un patrón que resulta de lo más favorecedor. Estas camisetas de Polo Club pueden ser tuyas por menos de 20 euros cada una.

Y no solo eso: estas camisetas de Polo Club se adaptan a cualquier cita del armario; se adapta con facilidad a la etiqueta del evento.

Los Airpods 4 con (o sin) cancelación de ruido vuelven a rozar stock

Los AirPods Pro 4 son unos auriculares inalámbricos pensados para quienes buscan una experiencia de sonido premium y cómoda para el día a día.

Destacan por su cancelación activa de ruido, que ayuda a aislarte del entorno, y por un audio más envolvente que mejora la música, los vídeos o las llamadas.

De 600 a 419 euros: la codiciada aspiradora de Dyson de lo más potente y versátil

“Potente, inteligente y versátil”. Así suelen describir esta aspiradora Dyson, y no es para menos. En serio, esta aspiradora cuenta con una succión que es capaz de recoger prácticamente toda la suciedad del suelo en una sola pasada. Sí, sí, en cuestión de segundos, puedes ver cómo tu suelo queda limpio y reluciente.

Además, incluye varios cabezales para que llegues sin problema a rincones difíciles o a diferentes tipos de superficies. También cuenta con tres modos de potencia, muy útiles si tienes que aspirar mucho o solo hacer un repaso rápido. Y otro punto a favor: a diferencia de muchas aspiradoras sin cable, ofrece más de una hora de autonomía sin perder rendimiento.

Por menos de 20 euros: la camiseta Under Armour con más de 15.000 valoraciones

Con un diseño ergonómico que mantiene las costuras alejadas de las zonas de mayor abrasión, encontramos esta camiseta de Under Armour que se ha convertido en una de las más solicitadas del día.

El codiciado bálsamo de trufas de'Alba con más de 7.000 unidades vendidas

Seguramente de esta marca conozcas el aceite de trufas d'alba, pero este bálsamo se va a convertir en tu gran favorito de la marca. A las pruebas nos remitimos; más de 7.000 unidades vendidas en las últimas horas de este ya codiciado bálsamo de trufas de'Alba. Más ahora que está rebajado por tiempo limitado en las ofertas de Primavera: puede ser tuyo por 18 euros.

Ahora bien, ¿qué hace? Este multibálsamo ayuda a nutrir los labios, mejorar las arrugas y a aportar a plus de luminosidad al rostro. Todo ello, aplicando un poco de contacto en roller.

De 100 a 65 euros: los auriculares deportivos con cancelación de ruido que arrasa entre los runners

Rozando las 9.000 valoraciones, nos encontramos estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. La diferencia de este modelo frente a los otros dos, es que se puede "enganchar" a la oreja.

De ahí a que sean perfecto para llevar en el día a día. Disponen de ganchos ajustables para las orejas que se pueden extender y girar para un ajuste cómodo y seguro.

De 180 a 89 euros: cámara de seguridad inteligente inalámbrica

Por unos 80 euros (antes casi 200) podéis haceros con esta cámara de seguridad inteligente inalámbrica de última generación que ofrece una experiencia visual y de audio mejorada. Ahora bien, ¿por qué haceros con ella? Para empezar, esta cámara de seguridad inalámbrica de última generación es perfecta haceros con esta videotimbre de Blink que ofrece una experiencia visual y de audio mejorada con una resolución de vídeo 2k nítida y visión en color con poca luz.

Tommy Hilfiger rebaja un 40 % su reloj más multifacético y deseado por los hombres

El diseño icónico de Tommy Hilfiger nunca pasa de moda. Este reloj combina elegancia clásica y toque contemporáneo para elevar cualquier look, del traje al casual. Resistente al agua para el día a día, un básico atemporal a precio irresistible.

De 90 a 60 euros: atrévete a lucir los pantalones Levi's más solicitados a un precio imbatible

Con un corte de lo más favorecedor para todo tipo de cuerpos, estos jeans de la carismática firma de Levi's rozan su precio mínimo en la Fiesta de Ofertas de Primavera. Los mismos que lucirás con auténtico estilo con cualquier prenda creando un look de 10

Por menos de 300 euros: el móvil de Samsung Galaxy A26

Con un diseño compacto y elegante, encontramos este Galaxy A26 que destaca por contar con una batería duradera (aguanta hasta 17 horas sin necesidad de cargar), cuenta con un procesador de lo más rápido y, además, está pensado para durar.

Podrás mantener tu dispositivo al día con seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y hasta seis años de actualizaciones de seguridad; con eso, lograrás que tu Galaxy A26 5G siga rindiendo al máximo.

El modelo de TOZO el favorito de 100.000 usuarios para viajar (y más allá)

Sus intachables valoraciones lo dejan claro, estos auriculares inalámbricos estilo botón se han posicionado como los grandes favoritos de los usuarios de Amazon. Solo hay que ver las más de 100.000 valoraciones sobresalientes para corroborarlo.

Ahora bien, ¿por qué crea tanta sensación estos auriculares inalámbricos? Pues bien, más allá de ser bastante económicos (más ahora que están rebajados en la Fiesta de Ofertas de Primavera), estar disponibles en una amplia variedad de tonalidades y ser compatibles con todos los dispositivos, este modelo de TOZO esta diseñado con extremo detalle para que se ajusten al oído sin perder ni una pizca de comodidad.

Asimismo, el sonido que comparten es intachable: potente y amplio. Son ultraligeros y su batería aguanta muchísimo. En serio, con ellos, vas a olvidar el concepto del cargador.

De 115 a 64 euros: hazte con la cafetera De'Longhi Dolce Gusto Genio S, ¡equipada con tres paquetes de cápsulas!

Preparar café de calidad en casa nunca ha sido tan sencillo. Con esta máquina de cápsulas, basta pulsar un botón para disfrutar de una bebida intensa, con cápsulas que conservan perfectamente el sabor y aroma del café.

Su diseño compacto se adapta a cualquier rincón de la cocina, mientras que la bomba de 15 bares garantiza una extracción óptima en cada taza. Además, incluye función ECO, que apaga la máquina tras un minuto de inactividad, ofreciendo comodidad, eficiencia y un café siempre delicioso, listo para cualquier momento del día.