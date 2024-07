Este Amazon Prime Day consigue este pack de 76 pañales y 40 toallitas Dodot por menos de 38€

Mejores ofertas Amazon Prime Day

N. Izquierdo Romero

Este pack de 5 paquetes (100 cápsulas) de Fairy Platinum Plus All in One tiene un 25% de descuento y, durante ese Prime Day de julio

Estas pastillas para el lavavajillas son todo en uno. Tienen un gran poder de limpieza que elimina incluso la grasa incrustada a la primera, sin necesidad de prelavar los platos, ahorrando agua y energía.

También ayudan a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje, en los filtros y en el brazo rociador, descomponiendo los restos de comida más difíciles.

Contienen sal, que garantiza un aclarado optimo, a la vez que protege el cristal y la plata, combatiendo la opacidad acumulada con el tiempo y recuperando su brillo original.

Si estás cansado de abrir tu lavavajillas y encontrarte la pastilla del lavavajillas sin disolver, con estas cápsulas eso no volverá a pasar. Formado por 3 cámaras de líquido, estas cápsulas se disuelven rápidamente hasta en temperaturas bajas y ciclos cortos.