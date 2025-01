Las mejores ofertas de hoy en Amazon: Skechers, De'Longhi, Apple, Lenovo y más

Reconozcámoslo: hay ofertas que son, sencillamente, irresistibles. Sí, puede que estén asociadas a productos que jamás pensaste desear (como, por ejemplo, este alimento que ayuda a acabar con el cansancio extremo y la fatiga o la mejor proteína en polvo para presumir de músculos) pero que terminas añadiendo al carrito y amando.

Ofertas de las que te gusta estar al tanto, no vaya a ser que, justo el día que las ignores, te pierdas la rebaja que luce el producto que tanto tiempo llevaba en tu radar. Al fin y al cabo, no todos los días se pueden conseguir las anheladas zapatillas New Balance que arrasan entre hombres y mujeres por lo cómodas que resultan o una cafetera de bomba de acero inoxidable De'Longhi —sí, la que te permitirá deleitarte con el mejor café— rebajada más de 200 €.

Por eso mismo, desde Shopping te recopilamos algunas de esas ofertas de las que pocas veces hemos sido testigos para que, por tiempo limitado, puedas disfrutar de ellas.

Las mejores ofertas (y artículos más solicitados) de la semana en Amazon

Los Airpods Pro 2 con un 16 % de descuento

¿Buscando los auriculares perfectos? Entonces, detén tu búsqueda; los Airpods Pro 2 están rebajados.

¿Por qué optar por ellos? Pues bien, para empezar, más allá de que poseen una calidad de audio sublime. Cuentan, además, con una cancelación de ruido inteligente. Por no hablar de su gran autonomía. De ahí que sean señalados como los AirPods Pro más destacados (y anhelados) en todos los sentidos.

Los mismos que, ahora mismo, puedes conseguirlos rebajados por tiempo limitado.

Cafetera De'Longhi, rebajada más de 200 €

Es la cafetera más vendida de Amazon . Sus más de 50.000 valoraciones, lo avalan. Y el porqué recae en que no todas las cafeteras superautomáticas tienen la capacidad de convertirte en un experto barista de catergoría. Y, por ende, suele ser extraño verla rebajada más de 200 euros, ¡estas ofertas no las vemos casi ni en el Black Friday!

Las Skechers con plataforma más cómodas y que más estilizan, por 53 €

Con suela de goma flexible y cierre de cordones, estas zapatillas Skechers con más de 30.000 valoraciones se posicionan como la gran ganga del día. Y es que no todos los días, se pueden encontrar a este precio este modelo. De hecho, en estos instantes, está a su valor mínimo.

Lo que destaca de este modelo recae en que son supercómodas, las puedes llevar donde desees con comodidad y, además, cuentan con una amortiguación que te ayudara a pisar con fuerza sin perder ni un ápice de estilo. Además, su plataforma te ayudará a lucir mucho más estilizada tu silueta.

El portátil Lenovo más buscado, a menos de 600 €

Es una realidad que los ordenadores portátiles son las herramientas de trabajo (y ocio) más buscadas. Por eso, es importante aprovechar las rebajas de enero para conseguir a un precio relativamente irrisorio este impresionante ordenador portátil que cuenta con una potente batería, un rendimiento de otro nivel y dispone de una gran autonomía. Eso es, lo tiene todo... ¡incluso una pedazo de oferta!

Las Puma Smash, las zapatillas de deporte unisex por 28 €

Son, por opinión popular, las zapatillas que nunca fallan. Y es que este modelo de la firma Puma sobresalen entre el resto porque, más allá de combinar con todo y ser superresistentes, estas zapatillas se adaptan a cualquier terreno y código de etiqueta a la perfección.

Son el básico que nunca falla, las zapatillas que todos queremos tener en el armario y de las que nunca es suficiente tener un único par (más sabiendo que están disponibles en distintas tonalidades).

El reloj de Tommy Hilfiger a 87 € (antes 180 €)

El reloj de cuarzo multifuncional de Tommy Hilfiger se ha convertido, junto a estos relojes funcionales y elegantes, en uno de los más deseados y codiciados.

Y es que, más allá de contar con tres subesferas para gestionar el día, la fecha y el formato de 24 horas de manera eficiente, este reloj combina durabilidad y estilo. La esfera azul marino, que presenta un efecto rayos de sol, aporta un toque de sofisticación. Mientras que la correa de silicona, decorada con rayas inspiradas en la marca, garantiza comodidad y un ajuste perfecto. Además, su resistencia al agua de 5ATM lo hace adecuado para actividades acuáticas ligeras.

Sacacorchos manual de Arcos con un 40 % de descuento para un chinchín perfecto

Si bien los sacacorchos eléctricos están protagonizando las ventas de los últimos días, hemos querido destacarte este manual que destaca por ser el que mejor se adapta a todo tipo de botellas.

Su construcción con materiales resistentes garantiza durabilidad, mientras que el diseño ergonómico y el sistema de agarre antiadherente facilitan su uso. Además, este modelo en concreto, incluye un cortacápsulas que permite un corte limpio. Lo que hace que este accesorio combine funcionalidad y estética, adaptándose a diversos estilos de cocina.

Zapatillas de senderismo The North Face por 48 €

Combinando estilo y funcionalidad para los más aventureros, estas zapatillas que cuentan con un diseño antideslizantes resultan perfectas para estos días. Más aún si tienes pensado realizar alguna ruta en clímas fríos y terrenos desafiantes. El porqué recae en que estas zapatillas consiguen aislar del frío y, además, cuentan con un diseño impermeable que favorece su puesta en época de frío.

Sonny Angel por menos de 9 €

En los últimos días, este Sonny Angel se ha convertido en el producto más buscado para muchos (gracias a diversos rostros famosos como, por ejemplo, Rosalía) en todos los bazares. Y es que estas disminutas piezas que suelen tener un precio ligeramente elevado están, por tiempo limitado, a muy buen precio en la plataforma de Amazon. De ahí a que te animemos a que te hagas con algunas cajas Sonny Angels ahora que cuentan con un precio superasequible.

Aumenta tu energía y fortalece tus músculos y huesos con este magnesio

Con la llegada del frío, los huesos tienden a resentirse. Las articulaciones -más aún llegada a una edad- tienden a entumecerse lo que provoca cierto malestar. El mismo que, junto a la inminente llegada del invierno, tiende a estimular que nos sintamos más bajos de energía y nuestro rendimiento sea menor.

¿Solución? Magnesio. Y es que, al fin y al cabo, no es la primera vez que os hablamos de lo beneficioso que puede resultar tomar colágeno con magnesio o, incluso, os hemos dado -con las recomendaciones de expertos- algunos consejos sobre su toma diaria.

Ahora bien, de entre todos los disponibles, este citrato de magnesio destaca por su increíble capacidad para fortalecer el sistema nervioso, ósea y muscular. Efectivamente, con su toma, reducirás el cansancio y el dolor musuclar.

Además, uno de los grandes pros con los que cuenta este magnesio recae en que cuenta con vitamina B5, B6 y C, que potencian su efecto en el metabolismo energético y sistema inmunitario.

Auriculares inalámbricos por menos de 33 € (antes 79,90 €)

Diseñados para los más activos, estos auriculares inalámbricos destacan por su increíble calidad de sonido. Más allá de garantizar un ajuste seguro gracias a su gancho para la oreja, lo que lo hace idóneos para llevar durante la realización de deporte. Estos increíbles auriculares que, en estos instantes, están muy rebajados destacan por su impresionante autonomía de 60 horas. Aunque, eso, no es todo.

Cuenta con cancelación de ruido, micrófonos y una conexión rápida y estable, compatible con múltiples sistemas operativos.

Batería externa de carga rápida con un 20 % de descuento

En concreto, esta batería destaca por su carga rápida bidireccional que permite cargar ordenadores y móviles al completo en menos de dos horas.

Por no hablar de que esta batería, ofrece energía suficiente para múltiples cargas. Asimismo, dispone una pantalla OLED que facilita el monitoreo y el tiempo de carga, cualidades qeu favorecen que sea una opción de lo más práctica para viajes.

Las zapatillas adidas por menos de 92 € (antes 120 €) que puedes conseguir hoy

Ideales para amantes del senderismo y la aventura. Estas zapatillas combinan la protección impermeable del Gore-Tex con una tracción excepcional, ofreciendo comodidad y seguridad en cada paso.

Despídete del vello con esta afeitadora eléctrica de Philips, con un 25 % de descuento

No todos los días se puede ver (y mucho menos con stock disponible) este básico para el cuidado personal con esta sensacional rebaja. Rozando su precio mínimo histórico en Amazon, esta afeitadora Philips cuenta con una tecnología que garantiza un afeitado suave y eficiente.

Asimismo, este artículo incluye un recordatorio para la sustitución de cabezales con los que conseguirás un afeitado de lo más renovado.

Además, cuenta con anillos SkinGlide que incorporan microesferas, garantizando un deslizamiento suave y un afeitado -si se desea- apurado, pero a la vez delicado con tu piel.

Freidora de aire 2 en 1 Moulinex por menos de 60 €

Ideal para preparar comidas para hasta seis personas, y es que con una potencia de 1550 W y una capacidad de 4,2 L esta freidora de aire te permitirá preparar una amplia variedad de platos, desde patatas fritas hasta postres. ¿Su gran punto a favor? Su diseño permite un ahorro energético de hasta el 70% en comparación con hornos tradicionales.

Asimismo, la tecnología de grill y la rejilla de aluminio con revestimiento antiadherente facilitan la cocción sin aceite, logrando resultados crujientes y dorados. Además, el control de temperatura y el temporizador garantizan una cocción precisa y rápida.

Manta eléctrica lumbar, por menos de 20 €

Combina confort y alivio en la zona lumbar (o cual desees) con esta práctica manta eléctrica, ideal para relajar los músculos y combatir el dolor.

Y es que, con un tamaño de lo más versátil, que favorece su uso en diferentes posiciones, esta manta eléctrica ofrece cuatro configuraciones de temporizador y niveles de temperatura.

Una última cualidad que la convierte en una excelente aliada en las tardes frías, o después de una jornada intensa, para aliviar el posible malestar provocado por el frío.

Gorro de invierno y bufanda por menos de 16 €

Estilo y abrigo en un solo paquete. Este conjunto es perfecto para combatir el frío con un diseño moderno que se adapta a cualquier look.

El móvil Xiaomi 14 T Pro alcanza su precio mínimo

Con una buena rebaja, puedes adquirir por tiempo limitado este móvil Xiaomi 14 T Pro. Un modelo que transforma el concepto low-cost; tiene una calidad envidiable, sus cámaras hacen unas fotografías que nada tienen que envidiar a la mejor cámara fotográfica.

Además, está equipado con la máxima experiencia en IA; te permitirá disfrutar de la máxima creatividad y productividad. Todo ello, sin tener que preocuparte por la batería; se carga en cuestión de minutos.

El reloj Samsung Galaxy Watch 7 a precio mínimo

Con descuento de 100 €, podrás conseguir en Amazon este Samsung Galaxy Watch 7 a un precio imbatible. Y es que, a diferencia de los clásicos smartwatch, con este modelo podrás mejorar tu rutina de manera casi profesional al mejor precio. Por ejemplo, con él, podrás crear tu rutina de entrenamiento (incluso si eres de lo que todavía no se decanta con las mancuernas ajustables.

Samsung Galaxy A25 con casi un descuento del 40 %

¿Buscando nuevo móvil? Entonces, déjanos decirte que este modelo de Samsung puede ser una fantástica opción. Con una tarjeta de memoria RAM de 8GB y una capacidad de almacenamiento de 256 GB, este móvil se posiciona como una opción perfecta. Más ahora que tiene un precio de lo más económico; cuenta con una rebaja de casi el 40%. Además, su cámara resulta sensacional.