No es solo un reloj: el Galaxy Watch 5 es la herramienta que tu día a día y tu cuerpo necesitan (y este es el porqué)

Practiques el deporte que practiques, tengas la edad que tengas, hay un complemento en el que todas las personas coinciden que es imprescindible para un entrenamiento completo. Hablamos del reloj inteligente, tan práctico como las zapatillas adidas que arrasan entre los hombres en el gimnasio, que también destaca por ser un elemento muy útil para el día a día, con multitud de funciones de las que no te vas a aburrir. En concreto, hay un modelo que no para de acumular ventas y valoraciones positivas: el Samsung Smartwatch Galaxy Watch5 Pro.

El smartwacth de Samsung arrasa por su diseño robusto y resistente, que combina a la perfección con un rendimiento potente y único en el mercado. El favorito de los deportistas por su sistema de localización GPS, batería duradera o su sensor BioActive 3 en 1 para el análisis más completo de tus entrenamientos, tiene otros muchos motivos más por los que vas a querer que te acompañe cada día.

El smartwatch de Samsung es el más recomendado para deportistas

Lo primero que llama la atención del smartwatch de Samsung es su diseño bonito a la par que práctico. En su característico tono negro y con un peso ligero, tiene una caja de titanio combinada con cristal de zafiro que hace que sea totalmente resistente a los golpes, arañazos o, incluso, para el agua hasta 50 metros. Podrás llevarlo a la más atrevida ruta con la lista de productos imprescindibles para hacer senderismo en la montaña sin que le ocurra nada.

Uno de los mejores puntos de este reloj inteligente es su impresionante pantalla con resolución 450 x 450 píxeles con la que no te quedará un detalle sin ver. Teniendo en cuenta que su procesador que es de 1,5 GB de RAM y 16 de almacenamiento interno, navegarás de forma fluida y sin interrupciones.

Su correa es intercambiable y tienes desde la esfera un control total de tus notificaciones, como llamadas, SMS o correos.

Su sistema operativo es moderno y está a la última de todas las funciones, pero también cuenta con capacidad de actualización para el futuro. La batería también es un gran punto a favor, ya que puedes disfrutar de 80 horas de autonomía sin preocuparte de volver a cargarlo, aunque hay que decir que su carga es rápida y vuelve a estar disponible para usarse en apenas una hora.

Además, hablamos de un smartwacth de gran conectividad, porque incluye Bluetooth 5.2 y Wi‑Fi doble banda, entre otros. Tienes disponibles una variedad sin igual de servicios como Google Play, Google Maps, Assistant o Google Pay. Tan completo como la última versión de Alexa que arrasa en ventas.

Por qué el smartwatch de Samsung es tu mejor opción

Este smartwatch de Samsung se ha convertido en uno de los más recomendados por su navegación y funciones para los deportistas. Y es que, además de que puedes importar rutas de todo tipo desde tu teléfono móvil, con su navegación giro a giro, que te indica por voz o vibraciones como debes circular, no hay posibilidad de perderse.

Cuando lleves este reloj inteligente, tu salud estará monitorizada por completo gracias al Sensor Samsung BioActive 3 en 1: frecuencia cardíaca óptica, ECG y análisis de composición corporal. Es el modelo que te ofrece un análisis más exhaustivo de tu estado físico.

Tienes una larga lista de funciones de bienestar por descubrir como seguimiento del sueño avanzado (incluso con análisis de ronquidos, para los que te recomendamos esta almohada cervical que reduce los ronquidos), VO₂ máx, estrés, seguimiento menstrual, calorías y mucho más.

Con una excelente nota de 4,5 estrellas sobre 5, es uno de los relojes inteligentes mejor valorados. Sus compradores están fascinados por la variedad de funciones deportivas que ofrece y la batería tan potente que tiene. Algunos de los comentarios que se pueden leer sobre el smartwatch de Samsung dicen: