Ya está en Amazon el smartwatch de Huawei más preciso que hemos probado (y este es el porqué)

Hemos sucumbido: Sara Baceiredo tiene la culpa. Y es que la influencer y empresaria, que se ha convertido en una de los grandes referentes del mundo fitness ha mostrado en sus redes cómo funciona (y utiliza), el último modelo de smartwatch de la firma Huawei y… sí, tras ver su increíble eficacia, hemos terminado añadiendo el smartwatch Huawei GT 6 a la cesta.

Las razones son sencillas: si sigues a Sara Baceiredo, probablemente sepas que el deporte forma parte de su día a día, y que no sabemos cómo consigue exprimir cada minuto del día al máximo (o eso es lo que transmite en sus publicaciones en redes). Es raro el día que no muestra sus rutas en bicicleta (psst, no te olvides que estas son algunas de las más solicitadas por su faceta todoterreno), maratones (con las mejores zapatillas de running) de fin de semana, viajes y una rutina tan intensa como organizada. Sí, la empresaria vasca parece ser el ejemplo perfecto de productividad, y si hay un accesorio que desde hace unas semanas no le falta… este es su smartwatch. Concretamente: el Huawei Watch GT 6.

Un modelo que, más allá de mostrar cómo funciona, parece marcar un antes y un después. Con la mayor precisión GPS hasta la fecha, combina la tecnología más avanzada con un diseño clásico y elegante. En resumen, lo mejor de los dos mundos.

Por eso mismo, si buscas un reloj inteligente que encaje con un estilo activo, que sea fiable en entrenamientos y que también luzca en tu día a día, el Huawei Watch GT 6 es una apuesta segura. Y si Sara Baceiredo lo ha elegido como compañero en su estilo de vida fitness, no es casualidad.

Ahora bien, ¿qué es lo que tiene este smartwatch de Huawei para conseguir hacerse un hueco entre nuestros imprescindibles? Pues, la verdad, acabaríamos antes diciendo qué no tiene. Para empezar: cuenta con un diseño premium. Cuenta con acabados en acero inoxidable y diferentes correas que combinan con cualquier look, ya sea deportivo, urbano o de oficina.

Lo primero que llama la atención es su aspecto: elegante, con acabados en acero y distintas opciones de correas. Un diseño que no parece deportivo, lo puedes llevar con ropa de gimnasio o con un look urbano o incluso de oficina.

Asimismo, su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas ofrece un área un 5,5 % mayor y un brillo de hasta 3.000 nits, asegurando una visibilidad perfecta incluso bajo el sol.

El nuevo sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower GPS mejora la precisión en un 20 %, y sus sensores registran la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel y la calidad del sueño, sincronizando los datos con la computadora de la bicicleta para un análisis más completo.

El reloj está repleto de sensores que monitorizan desde la frecuencia cardíaca hasta la calidad del sueño. También mide la temperatura de la piel y analiza la recuperación tras el esfuerzo. Para quienes entrenan a menudo, estos datos ayudan a evitar lesiones y a mejorar cada sesión. Aunque, en este sentido, nunca está de más mostrar otro de los dispositivos imprescindibles para Sara Baceiredo es una pistola de masaje para deshinchar las piernas cansadas.

Incluye GPS integrado, perfiles para más de cien deportes y resistencia al agua para que lo uses nadando o en exteriores sin miedo. Todo ello sin descuidar la parte práctica: notificaciones, llamadas y música directamente desde la muñeca.

Qué es lo que tiene este smartwatch de Huawei Watch GT 6

Uno de sus mayores atractivos es la batería: ofrece hasta 21 días de duración de batería gracias a una innovadora celda con alto contenido de silicio que aumenta la densidad energética en un 37 %.

Pero el HUAWEI Watch GT 6 va más allá del rendimiento físico. Su sistema de bienestar emocional multidimensional analiza tus emociones a lo largo del día, representándolas en forma de flores que “florecen” según tu estado anímico. Una manera diferente de cuidar cuerpo y mente.

Además, es compatible con iOS y Android, resistente al agua y cuenta con más de 100 modos deportivos, desde ciclismo hasta natación o entrenamiento de fuerza.

Disponible en ocho colores, este smartwatch se adapta a cualquier estilo y ocasión. Y si Sara Baceiredo lo ha elegido como su compañero inseparable, no es casualidad: combina precisión, estilo y bienestar en un solo dispositivo.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.