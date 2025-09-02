Así funciona el tratamiento de 33 euros que consiguió frenar las entradas y la caída del pelo

Septiembre no solo marca la vuelta a la rutina, también es el mes en el que muchos hombres empiezan a preocuparse más por su cabello. Y con razón: es justo a principios de otoño cuando se produce la caída estacional del pelo, un proceso natural que se intensifica entre septiembre y noviembre. Ver más pelos en la almohada o en la ducha puede ser normal... pero también es la señal para empezar a cuidarse. Más aún cuando las entradas empiezan a saludarnos de manera tímida. Y si bien es cierto que para la piel, este gel de aloe vera 3 en 1 es una maravilla...el tratamiento del que os disponemos a hablar... no se queda nada atrás.

La clave está en adelantarse: cuanto antes refuerces tu cuero cabelludo y protejas los folículos, más fácil será mantener tu melena fuerte y densa. Y la buena noticia, es que no hace falta gastarse una fortuna en tratamientos que realmente funcionan. Hoy existen opciones eficaces y seguras que ofrecen resultados visibles a precio razonable.

Y entre la infinidad de productos y tratamientos que funcionan, un buen ejemplo es este sérum anticaída con colágeno y biotina, recientemente premiado como Mejor Tratamiento Anticaída 2025 por los Beauty Shortlist Awards. Una fórmula avalada internacionalmente que bloquea la hormona DHT, estimula el crecimiento de nuevos cabellos y protege contra el envejecimiento capilar. Todo lo que necesitas para frenar la caída estacional y recuperar confianza… sin vaciar tu bolsillo.

Frena la caída del cabello y la aparición de las entradas con este sérum capilar

Caída de pelo en hombres: seis productos que ayudan a combatir la alopecia / Freepik

Como ya hemos mencionado anteriormente, hay infinidad de tratamientos frente a la caída del cabello. Sin embargo, este sérum capilar de la marca VidalForce se presenta como una solución práctica y, sobre todo, efectiva que no solo te ayudará a frenar la caída del pelo, ya que bloquea la DHT, La hormona responsable de la caída en un 95% de los casos, evitando la miniaturización y pérdida progresiva del cabello.

Gracias a la biotina, el colágeno y los aminoácidos, reactiva el crecimiento y engrosa el cabello al nutrir los folículos desde la raíz, recuperando así la densidad del cabello perdida con el paso del tiempo.

Este sérum nutre desde dentro gracias a su mezcla de cafeína, comino negro y astaxantina. Estos ingredientes activan la microcirculación en el cuero cabelludo, lo cual acelera la fase del crecimiento capilar evitando la aparición de entradas.

Un sérum reconocido internacionalmente: premiado como el mejor tratamiento anticaída en 2025

En cuanto a su aplicación, la marca recomienda aplicarlo entre 2-4 veces en cualquier lugar deseado. Este se debe distribuir suavemente en el cuero cabelludo, pero no masajear. Luego, debes dejarlo actuar durante al menos 5 minutos para luego secar el cabello con una toalla y/o secador.

Y en lo que respecta a cada cuánto usarlo, este sérum puede usarse como tratamiento de choque 1-3 meses o como rutina anual para mantener el cabello sano, fuerte y lleno de vitalidad.

Ahora bien, lo que demuestra su efectividad y sello de calidad, es su reconocimiento internacional, ya que este año ha sido premiado por los Beauty Shortlist Awards, unos premios anuales donde se reconocen los mejores productos de cosmética natural, como el Mejor Tratamiento Anticaída 2025.

Compleméntalo con su champú galardonado

La marca VidalForce también cuenta con un champú anticaída que fue galardonado por los mismos premios el año pasado como el mejor champú anticaída.

Su fórmula libre de sulfatos, parabenos y siliconas cuida cabellos teñidos o tratados con keratina, evitando irritaciones y conservando la salud del cuero cabelludo.

Con 400 ml por envase, es ideal para un uso continuo que garantice resultados visibles en pocas semanas sin interrupciones en tu rutina de cuidado capilar.