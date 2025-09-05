Este portatrajes de 32 euros es el truco definitivo para que tu traje luzca impecable

Hacer el equipaje y que la ropa llegue en buen estado es todo un reto ya de por sí, pero si por trabajo, compromisos o eventos tienes que llevar trajes, todavía es más complicado. Con este tipo de ropa, hay que dar buena imagen, requieren unos cuidados específicos y no podemos permitir ni una arruga o desperfecto, también para que dure más años en nuestro armario. Por suerte, más allá de la plancha de ropa con el mejor acabado, existen artículos muy útiles que hacen que transportarlos a cualquier parte sea la tarea más sencilla, como el portatrajes.

Cada portatrajes está diseñado para un tipo de circunstancias y tú tienes que escoger el que mejor se adapta a tu número de viajes, tipo trajes o medio de transporte. Por eso, desde Shopping, te hemos preparado una selección con los mejores modelos y que encuentres el que encaja en tus preferencias con nota. Así, te será fácil llevar la ropa a cualquier lugar y elegir dónde lo haces.

¿Para que sirve un portatrajes y por qué te conviene comprar uno?

El portatrajes es un accesorio en forma de funda que puede estar fabricado en diferentes materiales. La lista de ventajas de un portatrajes es muy extensa, frente a ningún punto en contra. Si no estás familiarizado, ya te avisamos que es un artículo muy útil, que te soluciona la vida:

Sirve para transportar no solo trajes, también prendas largas, como gabardinas o abrigos (aquí te dejamos una selección con las mejores opciones de abrigos de hombre bonitos y baratos), sin que se estropeen o arruguen.

como gabardinas o abrigos (aquí te dejamos una selección con las mejores opciones de abrigos de hombre bonitos y baratos), sin que se estropeen o arruguen. La funda se puede doblar por la mitad, repartiendo el peso y que no cuelgue.

repartiendo el peso y que no cuelgue. Tiene correa o percha , algunos modelos incluso ruedas, que hacen que sea muy fácil de transportar.

, algunos modelos incluso ruedas, que hacen que sea muy fácil de transportar. Evitas no solo que se arrugue, también los proteges de manchas o malos olores.

o malos olores. Optimizas el espacio . Más aún teniendo en cuenta que muchos tienen compartimentos para repartir tus pertenencias y que puedas viajar sin maleta.

. Más aún teniendo en cuenta que muchos tienen compartimentos para repartir tus pertenencias y que puedas viajar sin maleta. Hay un amplio catálogo con diferentes diseños y precios, así que vas a encontrar sí o sí la opción que mejor se ajuste a ti.

Este es el portatrajes más vendido y buscado en Amazon

Esta es la opción de portatrajes más práctica y vendida, porque reúne todos los elementos básicos para ser una buena funda. Está fabricada en un material muy resistente, el nylon, que también es ultraligero e impermeable para posibles adversidades climáticas. Tiene una amplia capacidad y su precio no llega a los 40 euros, perfecta para salvarte de un apuro.

Posiblemente, sea el modelo más recomendado si tienes algún viaje de trabajo previsto, porque cuenta con un útil compartimento para llevar un ordenador (te recomendamos cuatro portátiles ligeros y de gran potencia) o una carpeta con documentos.

Tiene incorporadas dos sólidas placas para proteger de las arrugas al traje y que no tengas que plancharlo cuando llegues al destino. En este caso, cuenta con un asa de mano para llevarlo donde quieras.

En Amazon, ha alcanzado una estupenda nota de 4,6 estrellas sobre 5, con más de 2.600 valoraciones positivas. Los usuarios destacan su comodidad y consideran que tiene una excelente relación calidad-precio.

El portatrajes más resistente está fabricado con piel

Aunque tiene un precio más elevado, es un modelo sobresaliente por los materiales en los que está fabricado. Con cuero natural de altísima calidad y un atractivo color (tienes disponibles tres tonos), este potratrajes desprende un brillo espectacular que le hace parecer una pieza de coleccionista.

Tampoco es una opción tan ligera de peso como la anterior, pero seguro que menos de los que muchos imagina. Son dos kilos aproximadamente de funda, si viajas solo con el traje, no te supondrá problemas. Si vas en el coche, tampoco se te complica demasiado, mientras se mantiene el traje en mejores condiciones.

Tiene diversos compartimentos para organizar tus pertenecías, además de unas cremalleras fuertes, seguras y muy fiables.

El portatrajes con mayor capacidad

Esta puede ser la opción de portratrajes que se adapte a más personas, porque tiene un precio medio, pero gran variedad de funciones.

Es la funda que tiene mayor capacidad, porque puedes guardar hasta tres trajes cómodamente. Su diseño en forma de maletín, también lo convierte en una opción muy sencilla de transportar, por no hablar de que evita las arrugas a la perfección. Cuenta con un sistema de tres hebillas en el interior para que no se muevan.

Está fabricado en poliéster de gran grosor y está fortalecido con almohadillas EVA antideslizantes. Eso quiere decir que es muy resistente al agua, golpes, rozaduras o arañazos. El modelo que más va a interesar a quienes tiene que viajar habitualmente, para los que también recomendamos el soporte móvil seguro, cómodo y barato.

Si necesitas llevar los zapatos, este portatrajes tiene un compartimento para ellos

Este modelo es muy versátil y su diseño hace que se optimice al máximo cada espacio, porque tiene hasta un comportamiento para meter un par de zapatos de traje. Si buscas una opción para la oficina, no dudes en conseguir los zapatos más elegantes de tipo Oxford.

El potratrajes cerrado no se diferencia en nada de una práctica bolsa para hacer deporte. Con correas ajustables, no puede ser más fácil de transportar. Eso significa que tienes diferentes bolsillos que puedes utilizar para repartir tus pertenencias, como cartera o reloj, y acceder a ellas rápidamente. Es resistente al agua, gracias a su tela también Oxford.

¿Qué tipos de portratrajes puedes conseguir?

En función necesidades, debes optar por un tipo de portatrajes u otro. Los más comunes son:

Colgantes : son aquellos que tienen asa, una correa o un lazo de los que cuelga. Son fáciles de transportar, puedes engancharlos en el coche... Te ofrecen muchas opciones.

: son aquellos que tienen asa, una correa o un lazo de los que cuelga. Son fáciles de transportar, puedes engancharlos en el coche... Te ofrecen muchas opciones. De fin de semana : el tamaño reducido es su principal cualidad. Son los más recomendados si tienes un viaje corto, como su nombre indica.

: el tamaño reducido es su principal cualidad. Son los más recomendados si tienes un viaje corto, como su nombre indica. Con ruedas: no son tan habituales, pero sin duda son los que necesitas si viajas a menudo o necesitas disponer de muchos trajes. Cómodos y fáciles de llevar.

no son tan habituales, pero sin duda son los que necesitas si viajas a menudo o necesitas disponer de muchos trajes. Cómodos y fáciles de llevar. Convertibles: por ejemplo, los que son estilo bolsa de gimnasio, para aquellos que quieren llevarlos en el hombro o tienen más equipaje.

¿Cuál es el mejor material para un portatrajes?

La lista de materiales de los que puede estar hechos un portratajes es muy larga y tendrás que seleccionar en función de tus gustos y tu presupuesto. Sabiendo que todos están diseñados para mantener tu traje en las mejores condiciones, puedes optar por: