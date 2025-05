No volverás a ver esta mochila y, al mismo tiempo, bolso The North Face tan barata (y es perfecta para el gym)

Con el ritmo de vida actual, donde muchas personas encadenan trabajo, clases y entrenamientos, tener una mochila funcional y de calidad no es un simple accesorio, sino algo indispensable. Ya no basta con cualquier bolsa improvisada: necesitamos que se adapte a nuestro día a día, que nos permitan llevar desde el portátil hasta la toalla de gimnasio sin perder comodidad ni estilo.

En ese sentido, las mochilas deportivas han dejado de ser exclusivamente para deportistas: son aliadas versátiles para quienes buscan organización, ergonomía y resistencia en un producto. Y si además podemos hacernos con un modelo de la marca top con un gran descuento, mejor aún.

En el mercado actual, no es fácil encontrar mochilas que combinen diseño, funcionalidad y durabilidad a un precio competitivo, pero cuando se trata de The North Face, las garantías son claras: materiales premium, acabados cuidados y un enfoque pensado para el uso intensivo. Por todo esto, te presentamos un auténtico chollo que no deberías dejar pasar.

A precio histórico: la mochila de The North Face que te acompañará en el día a día

Ideal para el gimnasio, para el trabajo o incluso para escapadas de fin de semana. La mochila deportiva The North Face Borealis destaca por su versatilidad y comodidad, pensada tanto para los entrenamientos como para un uso diario. Está fabricada con materiales resistentes y de alta calidad, como es habitual en la marca, lo que la convierte en una compañera perfecta para quienes no se detienen ni un segundo.

En cuanto al diseño, este modelo cuenta con el clásico color negro, ideal para combinar con cualquier look deportivo o casual. Además, si eres más de bolsos, esta mochila puedes llevarla al hombro o a la espalda, gracias a su asa y sus dos correas en la parte trasera.

Está inspirada en su mochila homónima, cuenta con todos los detalles que han convertido a la mochila en todo un referente, como el sistema de cordón elástico exterior para llevar las cosas de forma segura. También dispone de bolsillos laterales para llevar botellas de agua, una funda acolchada para el portátil y un práctico diseño para que se mantega erguida por sí misma.

La máxima comodidad garantizada

Lo más destacable de esta mochila es su sistema de suspensión FlexVent, que incluye un panel trasero acolchado y ventilado, correas moldeadas por inyección y un cinturón lumbar extraíble, garantizando una experiencia ergonómica y sin cargas innecesarias en la espalda, incluso cuando llevas bastante peso.

Con sus 22 litros de capacidad, tendrás espacio de sobra para todo lo que necesitas en tus rutinas deportivas.

Además, esta mochila es impermeable gracias a su acabado hidrófugo duradero, el cual protege de la humedad ligera y de la saturación del tejido. Este producto está confeccionado en tejidos reciclados, lo que contribuye a reducir los residuos de los vertederos y a minimizar su impacto en la naturaleza.

La mochila por excelencia de The North Face

Si eres más de clásico y buscas una mochila más convencional, el modelo estrella de The North Face es también una garantía. Y, además, ahora también está rebajada con un descuento del 15 %.

La mochila de The North Face garantiza la máxima sujeción y ventilación con los tirantes moldeados por inyección Panel posterior de malla acolchada con canal para la columna vertebral. Al igual que el modelo anterior, garantiza la máxima comodidad con su tecnología FlexVent.

Con algo más de capacidad que el diseño anterior, su volumen de 29 litros permite que lleves todo lo necesario al trabajo y puedas ir directamente después al gimnasio con tus zapatillas de crossfit.