Las gabardinas más favorecedoras y cómodas para hombres que puedes llevar a diario este otoño

Durante el entretiempo y el otoño, hay una prenda que no puede faltar en el armario de los hombres, más allá de los zapatos elegantes tipo Oxford o de los vaqueros Levi's que mejor sientan. La gabardina se ha convertido en un básico de armario en las últimas temporadas y una tendencia que no para de crecer. Combina versatilidad, estilo y, lo más importante, funcionalidad.

Las gabardinas son un complemento elegante y estiloso, perfecto para estos días en los que el clima es impredecible. Son ligeras y resistentes al agua, para protegerte del frío y la lluvia, sin resultar demasiado cargantes. Si estás buscando la opción que se adapta a ti, desde Shopping hemos preparado una selección con los mejores modelos para todos los gustos y tipos de hombre.

La gabardina más tradicional que nunca pasa de moda

Esta gabardina con corte largo por debajo de la rodilla es la opción más clásica y elegante, para poder llevarlo a cualquier compromiso. Te quedará igual de bien en la oficina, una salida de amigos o a un evento de etiqueta. Tiene un ajuste holgado, para ir cómodo en cualquier tipo de cuerpo y poder llevarlo con cualquier prenda debajo, aunque sea la mejor sudadera con capucha de hombre.

Puedes atar su cinturón para cerrarla más o menos, en función de cómo prefieras llevar la prenda. Sus solapas amplias te darán estilo y un plus de elegancia, que favorecerá a la forma de tu cuello.

Está hecha de poliéster y proporciona un buen aislamiento para las bajas temperaturas, además de ser transpirable y resistente al agua. Está disponible en varios tonos, para también adaptarse a todos los gustos

Gabardina con corte recto para darle un aire más moderno

Las gabardinas pueden ser muy juveniles y la prueba es este modelo que te presentamos. Tiene un corte algo más corto y recto que el anterior modelo, para verte favorecido y que quede espectacular hasta con tus prendas más informales, como con las zapatillas deportivas adidas favoritas de los hombres.

Además de su estilo moderno que te dará una figura de revista, va a ser muy fácil de llevar. Está hecha con una mezcla de lana de alta calidad, para que sea muy suave al tacto y te proteja del frío. Su diseño también es más minimalista que el anterior, por si no te gusta que haya demasiado detalle, con únicamente tres botones y dos bolsillos.

Es una de las mejores opciones para llevar a diario, ya sea otoño, primavera o invierno, y así lo destacan las personas que la han probado en comentarios. "Me encanta", "se ajusta perfectamente" o "calidad de primera categoría" son algunos de los comentarios que podemos leer de este fantástico modelo.

El modelo mejor valorado es este con doble botonadura

Una gabardina con doble botonadura, además de protegerte todavía más del frío, hace un efecto visual que le aporta volumen a tu torso. Tiene un corte entallado para mostrar los puntos fuertes de tu cuerpo y presumir de músculos tonificados (que puedes incrementar con la proteína en polvo para ganar músculos en el gimnasio)

Además de ser una chaqueta suave y resistente, tiene muchos compartimentos para repartir tus pertenencias: dos bolsillos inclinados para las manos, dos bolsillos interiores y forro suave.

Es la opción mejor valorada en Amazon con una excelente nota de 4,8 estrellas sobre 5. Lo que más ha gustado a sus compradores es lo bien que sienta y sus materiales de calidad.

Un modelo de lana para no abandonar la tendencia con el frío

Aunque este no sea un modelo impermeable, es una opción más abrigada para los días con las temperaturas más frías, sin renunciar al estilo favorecedor de una gabardina clásica. Está fabricado en una mezcla de poliéster y elastano que imita la lana, para darle un toque elegante. Es perfecto para llevar en las ocasiones más arregladas.

Está disponible en una gran variedad de colores otoñales, como verde militar, granate o azul marino, para que encuentres la que más se adapta a ti.

La opción más sencilla (y rebajada) de gabardina

Este modelo es el más diferente y el que más huye de la silueta clásica de una gabardina tradicional, pero no significa que no esté igual de recomendada. Es muy holgada, para que la sientas ligera con cualquier prenda de tu armario. Su cuello es muy favorecedor y los puños acanalados le dan un toque diferenciador, pero muy especial.

Ahora, puedes conseguir esta estupenda gabardina de la marca JACK & JONES a mitad de precio, lo que hace que sea un modelo todavía más atractivo. Por solo 40 euros, puedes tener un modelo que sus compradores definen como "excelente" y que no se cansan de recomendar.