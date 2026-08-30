De 4300 a 1499 euros: MediaMarkt desploma el precio de este televisor de Samsung por muy pocas horas

Si estabas esperando una señal para renovar tus dispositivos, esta puede ser la que necesitabas: MediaMarkt tiene descuentos especiales y, además, una sorpresa que puede hacerte renovar toda la electrónica de tu hogar. ¿Necesitas renovar el ordenador para volver a la oficina, hacerte con una tablet para el día a día o jubilar de una vez tus viejos auriculares? Este puede ser un buen momento para hacerlo sin gastar de más.

Y no, no hace falta esperar al Black Friday ni a las próximas rebajas para encontrar precios atractivos. MediaMarkt ya tiene descuentos que merece la pena aprovechar, aunque tendrás que darte prisa: estarán disponibles solo hasta el 31 de agosto.

Además, si eres cliente habitual de MediaMarkt y formas parte de miMediaMarkt, tendrás todavía más ventajas. Registrarte es rápido y te permite acumular puntos, acceder a descuentos exclusivos y recibir invitaciones a eventos especiales. Pero lo más llamativo está por llegar: miMediaMarkt está a punto de alcanzar los 5.000.000 de miembros. Si eres tú quien ocupa el puesto número cinco millones, MediaMarkt renovará toda la electrónica de tu hogar.

Dicho esto, desde ESNCIAL os hemos recopilado algunos de los productos rebajados que no dudaríamos en añadir a la lista.

Con casi un 50 % de descuento: uno de los portátiles HP más vendidos Uno de los portátiles HP más vendidos está casi a mitad de precio

En tu regreso a la oficina necesitas un portátil potente, con un rendimiento fluido en el día a día y que cumpla por igual en la navegación web como en las tareas de productividad o en las videollamadas, es decir, necesitas el HP OmniBook 3.

Con 4 núcleos, 8 subprocesos y frecuencia turbo de hasta 4,3 GHz, se ha convertido en uno de los favoritos para trabajar. En su pantalla IPS de 16 pulgadas con resolución 2K no te perderás ni un solo detalle, mientras cuidas de tu comodidad, porque cuenta con tratamiento antirreflejo y tecnología antiparpadeo, para que tus ojos no sufran ni en las jornadas más largas.

Aunque parezca mentira, ahora lo puedes tener por mucho menos de lo que te imaginas. Y es que gracias al espectacular descuento del 40% de MediaMarkt, tu nuevo portátil de oficina está rebajado más de 300 euros. Un ofertón que no deberías dejar pasar, porque está literalmente arrasando en la página web.

Rebajado casi euros el smartwatch más deseado de Huawei

Huawei tiene los relojes inteligentes mejor valorados del mercado y tú ahora puedes conseguir uno de sus últimos modelos por mucho menos de lo que imaginas.

Ahora mismo, el Huawei Watch GT6 Pro de 46 pulgadas. Eso hace que, siempre que lo pidas desde su página web, que uno de los smartwatches más potentes, resistentes y elegantes del mercado pase de costar 376 euros a solo 299, ¿dónde se ha visto una oferta así?

Su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, con hasta 3000 nits de brillo, ofrece una nitidez espectacular incluso bajo la luz directa del sol. Y lo mejor es que podrás olvidarte del cargador durante semanas gracias a sus hasta 21 días de autonomía.

Pero hay mucho más. Su sistema TruSense y los sensores de 9 ejes permiten llevar un control avanzado de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el sueño y el estrés, mientras que su función de ECG añade un nivel extra de monitorización cardiovascular directamente desde la muñeca. Además, cuenta con una resistencia de primer nivel gracias a las certificaciones 5ATM, IP68 e IP69.

Con llamadas, notificaciones, asistente de voz y compatibilidad con iOS y Android, el Huawei Watch GT6 Pro está pensado para quienes buscan tenerlo todo bajo control sin renunciar a la elegancia.

Solo el Google Pixel 10 tiene un rendimiento tan potente por este precio

Si tu móvil tras el verano necesita un recambio, deberías probar todas las ventajas que ofrece Google Pixel.

Además de un 26% de descuento en MediaMarkt para llevártelo 200 euros más barato, tienes su impresionante pantalla Actua OLED de 6.3 pulgadas que ofrece colores vibrantes y una fluidez excepcional, el procesador Google Tensor G5 junto con 12 GB de RAM para el rendimiento más fluido del mercado y 128 GB de almacenamiento, entre otras muchas cualidades.

Y si te gustan las fotografías y presumir en Instagram, su triple camara trasera dejará a todos tus seguidores sin palabras. El Zoom Alta Resolución de hasta 20 aumentos, sumado a funciones como Visión Nocturna, Astrofotografía y Borrador Mágico, cada imagen será al nivel profesional.

De 4300 a 1499 euros: rebajada la televisión de Samsung con más de 98 pulgadas

Seguro que durante el mundial te has dado cuenta de lo importante que es contar con una buena televisión, ¿y por qué el inicio de la liga tiene que ser menos importante?

Para disfrutar los partidos de primera división o la Liga Hypermotion en Movistar Plus+, nada mejor que este modelo inteligente QLED de Samsung de ni más ni menos que 98 pulgadas, no te vas a perder ni un detalle, gracias a su UHD 4K, Q4 y con procesador de IA.

Se trata de uno de los productos más populares en estos momentos por los clientes de MediaMarkt, no solo por su espectacular precio. La resolución es la mejor del mercado, los mejores colores sin importar el nivel de brillo, un sonido mejor que en una sala de cine... Y con la Inteligencia Artificial tienes asegurado el escalado a resolución 4K para todo tipo de contenido.

Rebajada 120 euros: la tablet de Samsung Galaxy A11+ de 11 pulgadas

¿Eres más de trabajar en tablet que en el ordenador? Pues también tienes una oferta de MediaMarkt para ti y muy buena: un 16% de descuento, más el 5% adicional por ser miembro.

La Samsung Galaxy Tab A11+ es todo un éxito en valoraciones, alcanzando una espectacular nota de 4,8 estrellas sobre 5. En su casi mil reseñas positivas, lo. que más destacan es su excelente relación calidad-precio y su gran rendimiento, con opiniones como: "Perfecta", "Rapidez y fluidez a buen precio", "Muy recomendable", "Fácil y rápida configuración con buena resolución de pantalla" o "Muy cómoda y con el mejor funcionamiento desde el minuto cero".

En su pantalla de 11 pulgadas ofrece una buena nitidez para estudiar, trabajar y entretenerte. Y su batería es lo suficientemente potente, para que la uses todo el día, sin preocuparte de enchufes o cables.

Busca una funda con teclado económica para la mayor comodidad

Para una tablet, nada mejor que una funda con teclado en la que esté siempre protegida y tengas la mayor comodidad mientras redactas.

Otro punto interesante que te ayudará mucho mientras trabajas es su soporte magnético flotante ajustable 135°, con el que siempre encontrarás la postura que necesitas.

Disponible con un 40% de descuento, es la mejor opcion para los que tienen un modelo de Apple. Por menos de 60 euros, tendrás la mejor conectividad y resistencia, sin comprometer tu bolsillo.

Rebajada un 37% de descuento en el cepillo eléctrico recomendado de Oral-B

La llegada de septiembre puede ser un buen momento para renovar algunos de los artículos de cuidado que más utilizamos, como este cepillo eléctrico de Oral-B que puede ser tuyo por 49,95 euros.

Un precio muy económico, teniendo en cuenta todas las cualidades que tiene: 3 modos de limpieza, temporizador para que siempre sepas cuando has invertido el tiempo necesario, sensor de presión para no aplicar demasiada fuerza sobre las encias... Todo pensado para presumir de una sonrisa preciosa y cuidada.

Por menos de 54 (antes 77) euros: la impresora multifuncional más sencilla de utilizar

Todavía quedan muchos trabajos en los que es necesario tener documentación en papel, prefieren estudiar apuntes impresos o hace falta imprimir deberes para los más pequeños de cara a este nuevo curso.

Si eres uno de estos perfiles, imprimir es posible por el precio más económico.. Esta impresora multifuncional tinta de HP es de las más populares en MediaMarkt, principalmente por lo sencillo que es su funcionamiento, perfecta para el día a día del hogar.

Lo cierto es que es muy cómoda de utilizar, porque puedes imprimir, escanear y copiar directamente desde tu smartphone. Su conectividad es muy potente y completa. La mejor solucion para imprimir rápido y sin complicaciones.

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