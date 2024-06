Rebaja histórica: el masajeador de piernas que utiliza Nicola Coughlan para acabar con la fatiga muscular al 50%

Después de recorrer casi todos los continentes promocionando Bridgerton, Nicola Coughlan ha revelado cuál es su secreto para estar siempre cómo nueva y completamente descansada: una máquina de presoterapia que masajea las piernas.

Un tratamiento que mezcla salud con estética y que, lejos de estar reservado solo para celebrities, puedes realizarlo desde la comodidad de tu propia casa con un masajeador de piernas por menos de 100 euros todas las veces que lo necesites.

Para Nicola, según explica en su entrevista con Vogue, es "la mejor manera de realizar múltiples tareas a la vez": "La sensación es parecida a cuando te miden la tensión, pero después todo tu cuerpo se relaja. Así preparo mi cuerpo mientras me maquillo".

Además, es fácil de llevar a cualquier rincón y, por eso, es un masajeador que triunfa también entre deportistas de élite, personas que deben pasar mucho tiempo en tacones, trabajadores de oficina que no mueven las piernas todo lo que deberían o, en general, personas mayores con dolores musculares.

Y ahora la puedes conseguir en Amazon con un 40% de descuento, rebajada de 150 euros a tan solo 89,99 euros.

¿Cómo funcionan las máquinas de presoterapia?

La presoterapia es una de las maneras más sencillas de conseguir un drenaje linfático en cualquier momento que lo necesites. Normalmente, se realiza con un traje que se adapta a la parte del cuerpo que necesita tratar y la presiona con aire.

Los trajes tienen numerosas cámaras que se hinchan y deshinchan y masajean todo el cuerpo de forma ascendente. Así, impulsa la corriente sanguínea para activar la circulación y activa el sistema linfático.

Se trata de un tratamiento indoloro y muy eficaz que te ayudará a revitalizar tu cuerpo y conseguir una sensación de descanso única tras una sesión de algo más de media hora.

Nicola Coughlan presume de su máquina de presoterapia / VOGUE

¿Qué beneficios tienen los masajeadores de piernas con compresión de aire?

El masajeador provoca el drenaje linfático que tiene numerosas aplicaciones y beneficios:

Alivia el dolor y la sensación de piernas cansadas

y la sensación de piernas cansadas Ayuda a eliminar tóxinas

Reduce la retención de líquidos

Refuerza el sistema inmunitario

Relaja al paciente

Para pantorillas, muslos y pie

Como hemos mencionado, esta máquina es ideal para usarla al final del día o después de un gran esfuerzo físico mientras trabajas con el ordenador en casa, ves la televisión, o realizas cualquier actividad sentado o tumbado.

El masajeador de piernas de RENPHO, uno de las más vendidas de Amazon, cubre los pies, los muslos y las pantorrillas y puede usarse fácilmente con los velcros que ajustar a tu cuerpo.

Después, con un mando puedes ir probando hasta seis modos distintos (pierna completa, solo pantorrilla, solo pies, etc.) y cuatro intensidades para personalizarlo a tu gusto y necesidades.

Las sesiones de este dispositivo duran al rededor de 20 minutos, ya que después tiene un apagado automático para evitar el sobrecalentamiento de la máquina.

En los más de 26.000 comentarios publicados en Amazon de este producto en concreto, hay embarazadas, trabajadores que pasan largas horas de pie y hasta personas con sobrepeso.

Les ha ayudado a reducir la hinchazón de las piernas y, tras comparar con un tratamiento igual profesional, aseguran que "está a la altura", es "más barato" y mucho más "casero".

"Por el precio que tiene no se puede pedir más", ha reseñado Gema: "Echo de menos que cubra más la parte del tobillo, pero para eso están otros de mayor precio. Alivia mucho, y me ha creado una necesidad muy buena de tener que usarlo todos los días".

"Tiene mucha potencia. En eso no tiene nada que envidiar a las profesionales. No hace a penas ruido. Puedes ponértelo en el sofá y ver la tele perfectamente porque el ruido no es molesto ni alto. Para mí ha sido una buena compra que repetiría sin duda", ha añadido Marian.

Otra opción para reducir la celulitis

La retención de líquidos y los intentos de reducir la hinchazón también están muy ligados con la celulitis y la piel de naranja. Uno de los problemas que más afecta a las mujeres y que puede ser reducido con el movimiento de la circulación de la zona.

Todas las máquinas de presoterapia ayudan a reducir la celulitis, pero, si buscas una opción que llegue hasta el abdomen, la opción de la marca Grindilux en Amazon te ayudará a cubrirte todo el cuerpo durante el tratamiento.

Este modelo tiene una bota completa que llega hasta los muslos y, después, añade un cinturón que ocupa todo el estómago y también se controla con la misma máquina.

Entre las opciones hay cuatro programas y tres intensidades fáciles de manejar.