El masajeador de ojos que enamoró a Leo Harlem en 'El Hormiguero'

El humorista acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, donde confesó 'odiar' las nuevas tecnologías

Anti tecnología. Así es como se declaró abiertamiento el humorista y actor Leo Harlem este pasado lunes en 'El Hormiguero', el access prime time de Antena 3 presentado por Pablo Motos.

El leonés acudió al espacio de la primera cadena de Atresmedia para presentar su nueva película 'Como Dios manda', donde confesó no ser muy fan de las nuevas tecnologías. Tal es su 'odio', que ha mostrado cual es su móvil actual. Y no, no se trata de un smartphone de última tecnología.

Por ello, desde 'El Hormiguero' han querido hacerle un regalo muy especial que, según ha señalado Motos, le va a "cambiar la vida". Se trata de un masajeador de ojos de la marca RENPHO, cuya función principal es aliviar la tensión ocular y mejorar el sueño.

Así es el masajeador de ojos de Leo Harlem

Este dispositivo está pensado para aliviar la tensión ocular. Cuenta con un sistema de calefacción y presión oscilante que ayuda a relajar la zona. Mejora la fatiga cular, la hinchazón, y los dolores de cabeza. Si lo usas antes de ir a dormir te ayudará a conciliar el sueño más fácilmente, lo que también puede reducir las crisis de migraña. Cuenta con altavoces integrados y bluetooth.

Se debe utilizar durante 15 minutos antes de acostarse. Eso sí, no está recomendado para aquellos pacientes que se han sometido a una operación ocular, afección de la retina, cataratas, glaucoma, etc.

Especialmente indicado para personas que sufren recurrentemente migraña, una de las cefaleas primarias más habituales.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) en España la padecen alrededor de 5 millones de personas. Y también sequedad ocular. Los síntomas más habituales de ojo seco son molestias como sensación de arenilla, tener un cuerpo extraño, notar cierto ardor… Y son más frecuentes a primera y última hora del día.

Cuenta con altavoces integrados y sonidos pregrabados para mejorar la relación. Incluso se puede conectar a través de bluetooth para reproducir tus propias listas de música. Y es que, está demostrado que la música reduce la ansiedad y el estrés, mientras que mejora la comunicación.

El masajeador de ojos RENPHO tiene 5 modos de uso, con un temporizador automático de 15 minutos y una batería de larga duración: 120 minutos. Teniendo en cuenta que se va a usar únicamente durnate 15 minutos al día, tiene una vida útil de casi 10 días.

Más de 22.000 valoraciones

Los usuarios que han probado este masajeador de ojos destacan de él que es fácil de usar, con estilo y buena relación calidad-precio. De hecho, es el número 1 en ventas en Amazon y tiene 4,2 sobre 5 estrellas.

"Lo compre y ha sido una grata sorpresa , me alivia las migrañas que padezco, es basico pero muy bien conseguido y lo puedes llevar a donde quieras, para un relax de verdad", explica una usuaria.

"Lo compré porque con la alergia que tengo los ojos me pican mucho y se me irritan. Lo probé un día después de tener los ojos muy cargados y esa irritación y picor se calmaron y además conseguí relajarme", señala, por su parte, otro internauta.

Con un 37% de descuento, está disponible con un 56,94 euros.